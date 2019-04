VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga-Übertragung

In der Bundesliga hat der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach zu Gast. Wir liefern alle Infos dazu, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Die einen kämpfen um den Klassenerhalt, die anderen um das europäische Geschäft: Das Duell zwischen dem und bietet am Samstagabend um 18.30 Uhr jede Menge Spannung.

Für die Stuttgarter geht es am heutigen Samstag um vieles, denn der VfB liegt mit nur 21 Punkten auf dem Relegationsplatz zur Liga zwei. Zwar hat man vor Beginn des 31. Durchgangs der drei Punkte Vorsprung auf den 17, den 1. FC. Nürnberg, dennoch ist es das erklärte Ziel der Schwaben, den noch zu überholen. Die Knappen rangieren ihrerseits sechs Zähler vor dem VfB auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Bei Stuttgart steht erstmals Interimstrainer Nico Willig auf der Kommandobrücke.

Auf der Gegenseite hat Borussia Mönchengladbach 2019 eine bessere Ausgangsposition im Liga-Schlussspurt verspielt. Aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Sieg, was derzeit den fünften Tabellenplatz bedeutet. Nun kämpft man gegen , die TSG und um die direkte Qualifikation für die UEFA .

Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften in Gladbach endete mit einem 3:0 für die Elf vom Niederrhein.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga: Goal sagt Euch, wo das Spiel am Samstag im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gibt es Infos zu Aufstellungen, Bilanzen und den Highlights.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga am 31. Spieltag

Duell VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Datum Samstag, 27. April 2019, 18.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Zuschauer 60.469 Zuschauer Aufstellungen HIER ENTLANG!

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV schauen

Kann ich die Bundesliga heute live im TV sehen? - das ist die Frage, die sich am Ende der Saison 2018/19, wenn es nochmal spannend wird, immer mehr Leute fragen. Hier bekommt Ihr die Antwort.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute live im Free-TV schauen

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB und Gladbach wird an diesem Samstag leider nicht live im deutschen Free-TV zu sehen sein. Das liegt ganz einfach daran, dass die TV-Sender keine Rechte an der Bundesliga halten.

Das ist für alle Fans der beiden Teams jetzt möglicherweise ein Stich ins Herz, weswegen wir Euch nun auch noch eine lohnenswerte Alternative zur Schau stellen wollen.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky ist der Rechteinhaber Nummer eins, wenn um die Übertragung der Bundesliga live im TV geht. Das Spiel VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach wird nämlich in voller Länge live beim Unterföhringer Sender übertragen.

Der Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Sky Sport Bundesliga 1 zeigen / übertragen das Spiel, wobei die Vorberichte bereits um 17.30 Uhr losgehen. Was müsst Ihr tun, um live mit von der Partie zu sein?

Eine essenzielle Voraussetzung, um Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach zu sehen, ist das Buchen eines Sky Bundesliga Pakets. Genauere Infos und Preise zu den verschiedenen Sky-Abonnements findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM sehen

Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach und nur Sky ist im deutschen TV live bei den vollen 90 Minuten mit dabei. Gleichzeitig läuft das Spiel aber auch im LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute live im Stream bei Sky Go und Sky Ticket schauen

Borussia Mönchengladbachs Gastspiel beim VfB Stuttgart wird heute Abend auch via LIVE-STREAM übertragen und natürlich ist wieder Sky der Sender, der sich der Bundesligapartie annimmt.

Sky zeigt die Begegnung auf seinen beiden Online-Kanälen Sky Go und Sky Ticket. Dort könnt Ihr Euch anmelden und live mit dabei sein, wenn beide Mannschaften versuchen, die drei Punkte in ihre Reihen zu holen.

Die Übertragung ist exakt die gleiche wie im regulären TV und beginnt daher ebenfalls um 17.30 Uhr.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute live im Stream von DAZN sehen

DAZN hat in der Saison 2018/19 ebenfalls Rechte an der Bundesliga, dennoch wird Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute nicht live im Stream bei DAZN gezeigt / übertragen.

Das liegt daran, dass DAZN nur befugt ist, nach Ende der Partien die Highlights der Duelle auszuspielen.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: Die Highlights bei DAZN sehen

Die besten Szenen der Partie VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach gibt es am Samstagabend rund 40 Minuten beim Streamingportal DAZN zu sehen.

Der Streamingdienst fungiert als Highlightportal für die 1. und , denn die besten Szenen aller Partien gibt es kurz nach dem jeweiligen Abpfiff bei DAZN zu sehen. Das ist jedoch bei weitem nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Die UEFA Champions League, die UEFA Europa, alle Top-Ligen und dabei u.a. Premier League laufen live beim Streamingportal.

Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr den Service kostenfrei testen, ehe Ihr Euch entscheiden müsst, ob Ihr den Dienst weiter nutzt. Und das alles für nur 9,99 Euro im Monat. Kündigen könnt Ihr, wann immer Ihr wollt. Das komplette Programm von DAZN seht Ihr in unserer Übersicht .

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TICKER

Ihr könnt Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM sehen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach seid Ihr mit dabei, wenn sich die beiden Bundesligisten am Samstagabend am Neckar gegenüberstehen.

Zwar seht Ihr dann keine Bilder aus Stuttgart, dennoch verpasst Ihr keine nennenswerte Szene der Pokalbegegnung. Das Tickerangebot von Goal ist für jeden Nutzer kostenlos und bietet an diesem Samstag eine umfassende Berichterstattung aus der Mercedes-Benz Arena.

Die Mannschaftsaufstellungen vom VfB Stuttgart und der Borussia aus Mönchengladbach gibt es gegen 17.30 Uhr an genau dieser Stelle.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: Der Direktvergleich zwischen beiden Teams

VFB STUTTGART (wettbewerbsübergreifend 100 Spiele) BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 39 Siege 33 28 Unentschieden 28 33 Niederlagen 39 158 Tore 137

Quelle: Fussballdaten.de