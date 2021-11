VfB Stuttgart: Neuer Villa-Trainer Steven Gerrard offenbar heiß auf Borna Sosa

Steven Gerrard, seit Mitte November als Trainer bei Aston Villa im Amt, bastelt angeblich schon fleißig an seiner neuen Mannschaft. Wie die Bild berichtet, will die Liverpool-Legende einen Spieler des VfB Stuttgart zu nach Birmingham lotsen.Demnach habe es Gerrard auf Linksverteidiger Borna Sosa abgesehen. Dem Bericht zufolge würde er den kroatischen Nationalspieler "am liebsten" schon in der Winterpause verpflichten.

Dafür sei der ehemalige Mittelfeldspieler auch bereit, tief in die Tasche zu greifen. 30 Millionen Euro soll Gerrard den Schwaben für Sosa bieten.

Borna Sosa kam von Dinamo Zagreb zum VfB Stuttgart

Geld, das der VfB wohl benötigt. Durch die Corona-Pandemie hat Stuttgart Verluste in Höhe von 80 Millionen Euro zu verbuchen.

Sosa, dessen Flanken in der Bundesliga gefürchtet sind, besitzt noch einen Vertrag bis 2025. 2018 war er für sechs Millionen Euro, also nur ein Fünftel des angeblichen Angebots von Aston Villa, von Dinamo Zagreb zum VfB gewechselt.