VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der Bundesliga kommt es heute zum Spiel VfB Stuttgart vs. FC Augsburg. Goal begleitet die Partie am Freitagabend im LIVE-TICKER.

Los geht es mit dem 32. Spieltag in der Bundesliga! Am Freitagabend trifft der VfB Stuttgart zuhause auf den FC Augsburg. Der Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena ertönt heute um 20.30 Uhr .

Für Augsburg ist der Auftritt in Stuttgart heute ein extrem wichtiger. Nicht nur, weil es die erste Partie unter dem neuen, alten Trainer Markus Weinzierl ist, der vor kurzem vom entlassenen Heiko Herrlich übernommen hat. Sondern auch, weil man bei einer Niederlage vor den letzten beiden Spieltagen weiterhin ganz tief im Abstiegskampf stecken würde. Schließlich hat der FCA nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Der VfB hingegen erlebt ein ganz entspanntes Saisonfinale, den Klassenerhalt hat der Aufsteiger längst sicher. Und bei einem Sieg heute gegen Augsburg dürfte der VfB sogar ganz leise noch von Europa träumen.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg, die Bundesliga heute im LIVE-TICKER : Bei Goal verpasst Ihr hier nichts, was das Spielgeschehen bei der Auftaktpartie des 32. Spieltags angeht. Ihr wollt das Duell lieber live im TV oder im LIVE-STREAM schauen? In einem separaten Artikel haben wir Euch alle Informationen zur Übertragung zusammengestellt.

VfB Stuttgart - FC Augsburg Anpfiff: 20.30 Uhr Tore 1:0 Förster (11.) Aufstellung Stuttgart Bredlow - Anton, Mavropanos, Kempf - Massimo, Endo, Klement, Sosa - Didavi, Förster - Kalajdzic Aufstellung Augsburg Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Khedira, Moravek - Hahn, Vargas, Richter - Niederlechner Gelbe Karten -

21. Minute | Mavropanos steht zwar wieder, dafür liegt nun Massimo am Boden. Der ehemalige Bielefelder scheint sich beim Antritt zum Sprint vertreten zu haben.

19. Minute | Niederlechner mit dem nächsten Abschluss! Iago bedient den Stürmer schwungvoll mit einer Hereingabe von links, die Niederlechner von der Fünferkante aber knapp rechts am Tor vorbeiköpft.

17. Minute | Die Begegnung ist unterbrochen, diesmal liegt Mavropanos nach einem Zusammenprall mit Massimo am Boden. Der Grieche scheint einen Schlag in die Seite bekommen zu haben.

15. Minute | Die Augsburger sind nun natürlich unter Druck, denn mit einer Niederlage können die Gäste eigentlich nicht aus dieser Begegnung gehen. Die Ansätze in der Anfangsphase stimmten, der Gegentreffer scheint die Offensivbemühungen des FCA nun aber erstmal beendet zu haben.

13. Minute | Für Förster ist es der dritte Treffer im laufenden Wettbewerb, die Augsburger liegen dagegen zum 20. Mal in dieser Spielzeit zurück. Die schlechte Nachricht: Einen Sieg gab es im Anschluss nicht mehr, lediglich vier Zähler sprangen für den FCA noch heraus. Und: Markus Weinzierl droht auch seine vierte Premieren-Partie für einen Bundesligaverein zu verlieren.

11. Minute | 1:0! Und dann ist es Förster, der die Augsburger anknockt! Massimo hat auf der rechten Außenbahn zunächst viel Raum und bedient rechts im Sechzehner halbhoch Kalajdzic, der ein wenig ungelenk mit der Hacke ins Zentrum auf den einlaufenden Förster legt. Der Mittelfeldspieler wird beim Abschluss noch leicht gestört, am Ende schlägt sein Schuss aber aus acht Metern problemlos unten rechts ein.

11. Minute | VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute im LIVE-TICKER | TOOOOOOOR für den VfB: Förster trifft zum 1:0

9. Minute | Die Augsburger machen offensiv bisher einen guten Eindruck, starten die Ära Weinzierl mutig und selbstbewusst. Die Stuttgarter bleiben aber über Konter gefährlich und lauern auf ihre Gelegenheit.

7. Minute | Richter bringt das Spielgerät flach an den kurzen Pfosten, diesmal ist Anton aber zur Stelle und blockt die Hereingabe des ehemaligen Junioren-Nationalspieler sicher ab.

6. Minute | Erneut ist Mavropanos bei einer Offensivaktion des FCA im Fokus, diesmal bekommt der griechische Innenverteidiger eine Vargas-Flanke an den Arm. Die Gäste freuen sich über eine gute Freistoßposition links vom VfB-Sechzehner.

4. Minute | Doppelchance für den VfB auf der Gegenseite! Der junge Massimo probiert es aus 20 Metern zentraler Position einfach mal frech und direkt, Gikiewicz lässt den halbhohen Versuch rechts in den Sechzehner klatschen. Dort ist Didavi aus 15 Metern erneut zur Stelle, schießt das Kunstleder aber flach ans Außennetz.

3. Minute | Erste Gelegenheit für den FCA! Moravek bringt den ersten Eckball von der rechten Seite in den Fünfer, wo zunächst Mavropanos und Hahn beide am Ball vorbeispringen. Hinter beiden Akteuren lauert allerdings Vargas, dessen Kopfball aus fünf Metern aber knapp rechts am Kasten von Bredlow vorbeigeht.

1. Minute | Los gehts! Der Ball rollt in Stuttgart!

vor Beginn | Geleitet wird die Begegnung heute von Manuel Gräfe, an den Seitenlinien unterstützen den Berliner Guido Kleve und Martin Thomsen. Vierter Offizieller ist Robert Kempker. An den Video-Monitoren sitzt heute Daniel Schlager.

vor Beginn | Die Stuttgarter können dabei auch auf das Hinspiel in Augsburg bauen, das mit 4:1 an den VfB ging. Auf Stuttgarter Seite netzten damals Gonzales, Castro, Wamangituka und Didavi, den Augsburger Ehrentreffer erzielte Richter, der später noch mit Gelb-Rot vom Platz flog.

vor Beginn | Auch Stuttgarts Trainer Matarazzo will den Saisonabschluss noch ordentlich gestalten, mit einem Remis hätte sich der VfB endgültig aller Relegationssorgen entledigt: "Wir bereiten uns darauf vor, welche Energie, Bereitschaft und Zweikampfhärte wir brauchen. Wir sind Leistungssportler, wir haben Bock, wieder erfolgreich zu sein und morgen zu gewinnen. Das spürt man in jeder Trainingsaktion. Wir haben viel durchgemacht und viel investiert in dieser Saison. Wir haben uns das erarbeitet und wollen zurück in die Erfolgsspur, um uns mit einem würdigen Abschluss zu belohnen, den diese Mannschaft auch verdient hat."

vor Beginn | Auf der Gegenseite wartet auf die bayrischen Schwaben ein ebenfalls taumelnder Gastgeber. Auch der VfB hat nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele gewonnen, der Traum von einer Teilnahme am internationalen Wettbewerb ist mit alleine sieben Punkten Rückstand auf Platz sieben und acht so gut wie geplatzt. Aber: Das Team von Pellegrino Matarazzo verlor alle Begegnungen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, die letzte Niederlage gegen ein Team von den Plätzen zehn bis 18 gab es am 20. Januar gegen Arminia Bielefeld.

vor Beginn | Für Weinzierl geht es in Stuttgart vor allem darum, das Selbstvertrauen wiederzufinden: "Wir haben unsere eigenen Stärken besprochen und das, was die Mannschaft kann und was die Mannschaft will. Die Spieler sind sehr willig und machen im Training einen guten und vor allem motivierten Eindruck. Die Mannschaft war in den letzten Wochen nicht immer zu 100 Prozent auf dem Platz, doch nun wollen wir an die positiven Dinge anknüpfen", sagte der neue Trainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

vor Beginn | Nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen kostete Heiko Herrlich am Ende den Job auf der Augsburger Bank. Die heutigen Gäste liegen drei Spieltage vor Schluss nur noch vier Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz, Platz 16 und Arminia Bielefeld sind sogar nur noch drei Punkte entfernt. Dementsprechend groß war die Sorge vor dem ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte. Mit Weinzierl kehrt nun ein Mann auf den Trainerposten zurück, der die Fuggerstädter einst in die Europa League führte.

vor Beginn | Markus Weinzierl ist der Neue auf der Augsburger Bank - und gleichzeitig kehrt er an den Ort seines letzten Bundesliga-Spiels zurück. Der ehemalige VfB-Coach soll mit dem FCA nun das schaffen, was ihm mit den Stuttgartern nicht gelang: der Klassenerhalt. Auf gehts!

vor Beginn | Der FC Augsburg hält mit dieser Startelf dagegen: Gikiwiecz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Iago - Richter, Moravek, Khedira, Vargas - Niederlechner, Hahn.

vor Beginn | Der VfB Stuttgart beginnt in folgender Formation: Bredlow - Massimo, Mavropanos, Anton, Kempf, Sosa - Klement, Endo - Förster, Didavi - Kalajdzic.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 32. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Stuttgart:

Bredlow - Anton, Mavropanos, Kempf - Massimo, Endo, Klement, Sosa - Didavi, Förster - Kalajdzic

Augsburg setzt auf folgende Aufstellung:

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Khedira, Moravek - Hahn, Vargas, Richter - Niederlechner

VfB Stuttgart vs. Augsburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Augsburg gewann nur 1 der letzten 5 Bundesliga-Spiele gegen den VfB Stuttgart (1 Remis, 3 Niederlagen): mit 6-0 im April 2019, zugleich Augsburgs Rekordsieg im Oberhaus. Die 7 BL-Duelle zuvor gegen die Schwaben hatte der FCA noch allesamt für sich entschieden.

Unter allen aktuellen Bundesligisten hat der FC Augsburg gegen kein anderes Team so eine hohe Siegquote im Oberhaus wie gegen den VfB Stuttgart (53%) – der VfB hat unter den aktuellen BL-Teams nur gegen RB Leipzig (83%) und den FC Bayern (63%) eine höhere Niederlagenquote.

Der FC Augsburg holte in 27 Bundesliga-Spielen an einem Freitag nur 0.70 Punkte im Schnitt (4 Siege, 7 Remis, 16 Niederlagen) – von allen Teams in der BL-Historie, die mindestens 20 Spiele freitags bestritten, hat nur der FC Saarbrücken an diesem Wochentag einen geringeren Punkteschnitt (0.6).

Der VfB Stuttgart kassierte zuletzt erstmals seit Dezember 2018/Januar 2019 4 Bundesliga-Niederlagen in Folge – mehr waren es zuletzt von April 2016 bis August 2017 (7).

Der VfB Stuttgart kassierte zuletzt in 3 Bundesliga-Spielen in Folge mindestens ein Kopfball-Gegentor (wie zuletzt zum Saisonstart 2020/21) – in mehr BL-Spielen in Folge war dies den Schwaben seit det. Datenerfassung 2004/05 noch nie passiert.

Mit nur 33 Punkten nach 31 Partien hat der FCA weniger Punkte als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison (35) – nur 2012/13 (30) und 2018/19 (31) waren es weniger Punkte nach 31 Partien, in beiden Fällen wurde mit Platz 15 am Ende nur knapp die Relegation vermieden.

Augsburgs Ruben Vargas stellte mit seinem 6. Tor in dieser Bundesliga-Saison seinen Wert aus der Vorsaison ein und ist jetzt mit 9 Torbeteiligungen zusammen mit Andre Hahn und Daniel Caligiuri Augsburgs bester Scorer in dieser BL-Saison. Der Schweizer war an 3 der letzten 4 FCA-Tore direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist).

Augsburgs Marco Richter sammelte in 3 Bundesliga-Spielen gegen den VfB Stuttgart 4 Torbeteiligungen (3 Tore, 1 Assist) – nur gegen Frankfurt sammelte er im Oberhaus genauso viele, gegen kein Team mehr. Er war damit an 4 der letzten 5 FCA-Tore gegen den VfB direkt beteiligt.

Augsburgs neuer und alter Trainer Markus Weinzierl ist mit 1.26 Punkten pro Schnitt der erfolgreichste Trainer in der Bundesliga-Historie des FCA. Bei seiner letzten Trainer-Station beim Gegner VfB Stuttgart 2018/19 kam er nur auf 0.7 Punkte pro Spiel – historischer Tiefstwert eines Trainers in der BL-Historie des VfB.

Augsburgs neuer Trainer Markus Weinzierl bestritt das letzte seiner 193 Bundesliga-Spiele in der selben Paarung wie nun sein 194. BL-Spiel – beim 0-6 mit dem VfB Stuttgart beim FC Augsburg im April 2019 kassierte er die höchste Niederlage seiner BL-Karriere.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Markus Weinzierl konnte sich vor dem Wiedersehen der besonderen Art ein Schmunzeln nicht verkneifen. Dass der Retter und Rückkehrer beim FC Augsburg ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart debütiert, sei "doch das Schöne am Fußball. Das sind die Geschichten, die der Fußball immer wieder schreibt." Und seine ist besonders kurios: Denn es war eine krachende 0:6-Pleite beim FCA, die seine kurze VfB-Zeit im April 2019 beendet hatte. "Es ist irgendwo lustig, dass das jetzt genau dasselbe Spiel ist", sagte Weinzierl und grinste.

"Jetzt", hatte er schon bei seiner Vorstellung betont, "stehe ich auf der richtigen Seite." Nämlich vor der Bank der bayerischen Schwaben, die er bereits zwischen 2012 und 2016 betreut und mit schnörkellosem Stil sogar in die Europa League geführt hatte. Mit der Vergangenheit aber, meinte Weinzierl, wolle er sich aktuell nicht mehr beschäftigen. "Es gilt jetzt nur: Freitag, 20.30 Uhr!"

Dann soll Augsburg wieder sein "altes", einst von Weinzierl geprägtes Gesicht zeigen. "Aktiv verteidigen, mutig sein, die Tugenden des FC Augsburg reinschmeißen und einen Fight abliefern." Darauf habe er seine Mannschaft, in der er "keinen Problemfall" ausgemacht hat, in vielen "ehrlichen" Gesprächen eingeschworen.

Geholfen hat ihm die wegen der Spielpause etwas längere Vorbereitung, alles umkrempeln konnte der Nachfolger des glücklosen Heiko Herrlich freilich nicht. Taktisch habe er "versucht, die Mannschaft nicht zu überfrachten, ich kann sie nicht in einer Woche von links auf rechts drehen", berichtete er.

Doch die Lage ist knifflig: Der FCA wähnte sich schon vor Wochen sicher, hat vor den von Weinzierl zu "Endspielen" ausgerufenen Partien in Stuttgart, gegen Bremen und beim FC Bayern aber nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Wir kennen die Tabellensituation, wir sind gefordert", sagte der Trainer.

Doch ob mit Augsburg, Schalke oder dem VfB - Weinzierl hat bislang jedes seiner drei Debüts bei Bundesliga-Klubs verloren. Wiederholt sich Geschichte? Der Coach meint: nein. Er habe eine "sehr willige Mannschaft" vorgefunden und sei "100-prozentig sicher", dass diese sich "zerreißen wird". Stuttgart sei gut, "aber wir auch", sagte der 46-Jährige bestimmt.

Allerdings fehlt dem FCA im Endspurt Verteidiger Felix Uduokhai nach einer OP am Sprunggelenk. "Ein Schlag für uns", gab Weinzierl zu.

Um seine verunsicherten Profis aufzubauen, hat er dann doch einen Blick in die Vergangenheit gewagt - und mit ihnen über das fulminante 6:0 gegen den VfB vor zwei Jahren gesprochen, das ihn den Stuttgart-Job gekostet hatte. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie sehr stark waren an diesem Tag."

Doch auch der VfB erhofft sich einen Vorteil aus der gemeinsamen Geschichte. "Wir kennen den Markus ja ein bisschen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. Und so frage sich Stuttgart vor dem brisanten Wiedersehen: "Was hat Markus hier gemacht, was waren seine Prinzipien?"

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick