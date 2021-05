Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Der VfB Stuttgart und der FC Augsburg eröffnen den 32. Bundesliga-Spieltag. Goal zeigt, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Auf geht's in den Endspurt der Bundesliga-Saison 2020/21! Der VfB Stuttgart und der FC Augsburg eröffnen am Freitag, 7. Mai, den 32. Spieltag. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena angepfiffen.

Gelingt dem FC Augsburg im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag? Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen liegt der FCA als Tabellen-13. nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz, diesen hat momentan der 1. FC Köln inne.

Die jüngste Pleitenserie kostete Trainer Heiko Herrlich seinen Job. Er wurde nach dem 2:3 gegen den 1. FC Köln entlassen. Heute feiert Markus Weinzierl sein Comeback auf der FCA-Trainerbank. Kann er die Wende herbeiführen?

Gelassen kann der VfB Stuttgart in das letzte Freitagsspiel der Saison gehen. Der Aufsteiger liegt als Zehnter im gesicherten Mittelfeld.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live? Das Freitagsspiel im Überblick

Begegnung VfB Stuttgart - FC Augsburg Wettbewerb Bundesliga, 32. Spieltag Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Datum Freitag, 7. Mai, 20.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

Die Live-Übertragungsrechte an den Spielen der Bundesliga liegen in dieser Saison beim Pay-TV-Sender Sky, dem Streamingdienst DAZN und dem ZDF. Die meisten Spiele werden live von Sky übertragen. Die Freitagsspiele aber nicht.

Welcher Anbieter VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg live überträgt, zeigen wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Rechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga hat sich DAZN gesichert. Dort könnt Ihr - im LIVE-STREAM - folglich VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live? Das kostet DAZN

Der Streamingdienst DAZN ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen. Euch stehen zwei Alternativen zur Verfügung: Das Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) und das Jahresabo (119,99 Euro einmalig). Wenn Ihr vorhabt, länger bei DAZN zu bleiben, kommt Ihr mit dem Jahresabo günstiger weg. Neukunden schenkt DAZN die ersten 30 Tage.

Neben ausgewählten Spielen der Bundesliga könnt Ihr auch die Champions League, die Europa League, europäische Top-Ligen (LaLiga, Serie A, Ligue 1), Pokal-Wettbewerbe und jede Menge Länderspiele live bei DAZN sehen.

Und das ist bei weitem noch nicht alles! Auch aus anderen Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Darts, Boxen, MMA , Motorsport oder Rugby werden regelmäßig Top-Events übertragen.

Hier geht's zum Gratismonat!

Das Duell #VfBFCA endete bisher nur einmal unentschieden. Weitere Zahlen und Fakten zum Spiel am Freitagabend gibt es in den Matchfacts ⬇️ https://t.co/PD3MFhV8Bz — VfB Stuttgart (@VfB) May 6, 2021

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live? So empfange ich DAZN

Eine Internetverbindung mit mindestens 6000 kBits solltet Ihr schon haben, um DAZN beschwerdefrei zu empfangen.

DAZN ist beispielsweise auf Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Konsole zu empfangen. Die kostenlose App könnt Ihr im App Store oder im Play Store downloaden.

Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel Vf B Stuttgart vs. FC Augsburg live im TV?

Ihr wollt VfB Stuttgart gegen FC Augsburg lieber bei Euch auf dem großen TV-Bildschirm sehen? Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt und die DAZN-App heruntergeladen habt, ist das natürlich möglich.

Besitzer eines älteren TV-Geräts müssen beispielsweise dieses lediglich mit ihrem PC per HDMI-Kabel verbinden.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Ihr wollt wissen, mit welcher Startformation der VfB Stuttgart und der FC Augsburg in das Spiel gehen? Etwa eine Stunde vor Spielbeginn zeigen wir Euch hier die Aufstellungen .

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg live im TV und STREAM? Die Highlights bei DAZN

Beim Streamingdienst DAZN stehen Euch die Höhepunkte des Spieles in Form eines Videos rund 40 Minuten nach Spielende zur Verfügung. Dieses ist anschließend für alle Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar.

Euch reichen die Highlights nicht? Dann ändert den Videotyp auf "volles Event" und schaut Euch das komplette Spiel nochmal im Re-Live an!

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Augsburg ? Die Übertragungen im Überblick