VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Nürnberg. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 2. Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 16. Spieltag der 2. trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 9. Dezember, um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Der VfB Stuttgart musste sich am vergangenen Spieltag mit 1:2 beim geschlagen geben. VfB-Stürmer Mario Gomez erzielte dabei drei Tore, die jedoch allesamt durch den Videobeweis zurückgenommen wurden.

Die Gäste aus Nürnberg sind derweil seit sieben Spielen sieglos und stehen mit einer mageren Ausbeute von 15 Zählern derzeit im Tabellenkeller der 2. Liga.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie der zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg übertragen wird. Zudem gibt es hier die beiden Mannschaftsaufstellungen.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die Partie im Überblick

Duell VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg Datum Montag, 9. Dezember 2019 | 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Zuschauer 60.449 Plätze

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV - so geht's!

Wer das Kräftemessen zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg am heutigen Montag live und in voller Länge im TV erleben möchte, hat dabei genau eine Option:

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga heute live im TV bei Sky

Der Bezahlsender Sky besitzt die Übertragungsrechte für alle Begegnungen der 2. Bundesliga. Dementsprechend wird auch die Partie zwischen Stuttgart und Nürnberg beim Pay-TV-Sender übertragen.

Die Vorberichterstattung beginnt bei Sky 30 Minuten vor Anpfiff, welcher auf 20.30 Uhr angesetzt ist. Die Übertragung der Partie VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg ist auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD zu finden.

Sobald der Ball in der Mercedes-Benz-Arena rollt, übernimmt Roland Evers das Mikrofon und kommentiert das Spielgeschehen in Stuttgart.

Um die Partie VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben. Sämtliche Infos zu den jeweiligen Preisen findet Ihr auf der Sky-Homepage.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen

Alternativ zur TV-Übertragung im TV gibt es noch eine weitere Möglichkeit, um bei der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM. Das funktioniert folgendermaßen:

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM von Sky verfolgen

Die Partie VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg wird in voller Länge bei Sky Go im LIVE-STREAM übertragen. Zudem zeigt auch der Zusatzanbieter Sky Ticket die ganze Begegnung live im Stream.

Der große Vorteil ist, dass Ihr mit einem Sky-Abo gleichzeitig auch gleich einen Login für das Streamingportal Sky Go bekommt und dann schließlich entscheiden könnt, wo Ihr VfB vs. FCN anschauen möchtet.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App findet Ihr in den entsprechenden Stores zum Download:

Bei Sky Ticket müsst Ihr Euch nicht langfristig binden, sondern könnt monatlich ein neues Abo abschließen. Alle Infos gibt es hier.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg: Die 2. Bundesliga heute via LIVE-STREAM in der Onefootball-App verfolgen

Eine weitere Alternative, die Partie zwischen Stuttgart und Nürnberg live zu verfolgen, bietet die Onefootball-App. Seit dieser Saison hat die Fußballseite eine Kooperation mit Sky und zeigt sämtliche Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM. Die Übertragung ist dabei identisch mit der von Sky.

Jeder LIVE-STREAM kann dabei für einmalig 3,99 Euro erworben werden - ohne Abo und ohne Verpflichtungen. Weitere Informationen hierzu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg: Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt die Übertragung im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Kein Problem, denn Ihr könnt Euch die Highlights der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg anschließend bequem anschauen.

Beim Streamingportal DAZN geht das besonders schnell, denn der Anbieter bietet die Highlights rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform an.

Um Zugriff auf die Highlights zu bekommen, benötigt man ein Abonnement bei DAZN. Im Rahmen eines kostenlosen Gratismonats könnt Ihr den Service zunächst vier Wochen lang ausprobieren:

Anschließend kostet das DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bedingungen geknüpft und kann dementsprechend jederzeit problemlos wieder gekündigt werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abzuschließen, so zahlt man auf den Monat heruntergerechnet nur noch knapp 10 Euro. Auch dabei ist der erste Monat gratis.

Was derzeit bei DAZN alles übertragen wird, seht Ihr in einem stets aktuellen Artikel auf unserer Seite.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg: Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Montagsspiel der 2. Bundesliga live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg an.

Im Vorfeld erhaltet Ihr im LIVE-TICKER sämtliche Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball ab 20.30 Uhr rollt, verpasst Ihr keine relevante Szene und bleibt stets über das Spielgeschehen in Stuttgart auf dem Laufenden.