Der VfB Stuttgart bekommt es am heutigen Donnerstag, den 6. November, in der Europa League mit Feyenoord Rotterdam zu tun. Das Duell am 4. Spieltag der Ligaphase beginnt um 21 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
VfB heute live im Free TV bei RTL? Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam im Stream und Fernsehen schauen
|RTL
|Hier ansehen
|RTL+
|Hier ansehen
Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV verfolgen! Für die Übertragung des Europa-League-Spiels zeigt sich am Abend RTL zuständig. Dort beginnen die Vorberichte zu der Begegnung um 20.15 Uhr.
Der Privatsender bietet Euch zudem die Option das Duell live und vollumfänglich auf RTL+ im Livestream zu sehen. Dort könnt Ihr die Begegnung alternativ auch in der Konferenz erleben. Um auf den Livestream der Partie auf RTL+ zugreifen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.
News über VfB Stuttgart
Der VfB Stuttgart konnte bislang in dieser Europa-League-Saison drei Punkte sammeln und steht damit derzeit auf Rang 29 in der Tabelle. Zum Auftakt der Europapokalsaison gelang den Stuttgartern ein 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo. Zuletzt musste das Team von Sebastian Hoeneß in der Europa League gegen den FC Basel (0:2) und Fenerbahce (0:1) allerdings zwei Niederlagen einstecken.
Die Generalprobe für das heutige Spiel verlor der VfB am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig mit 1:3. Nach zuletzt fünf Siegen in der Bundesliga musste der VfB Stuttgart in der Liga damit mal wieder eine Pleite hinnehmen.
News über Feyenoord Rotterdam
Auch Feyenoord Rotterdam hat nach drei Spieltagen in der Europa League drei Zähler auf dem Punktekonto. Nach Pleiten gegen Sporting Braga (0:1) und Aston Villa (0:2) konnte Feyenoord zuletzt gegen Panathinaikos einen 3:1-Sieg einfahren und steht damit in der Europa-League-Tabelle knapp vor dem VfB.
Und auch in der heimischen Eredivisie gewannen die heutigen Gäste zuletzt. Den FC Volendam schlug Feyenoord Rotterdam am letzten Samstag mit 3:1.