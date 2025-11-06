Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoFey. Rotterdam
GOAL

VfB heute live im Free TV bei RTL? Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam im Stream und Fernsehen schauen

Der VfB Stuttgart trifft heute in der Europa League auf Feyenoord Rotterdam. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der VfB Stuttgart bekommt es am heutigen Donnerstag, den 6. November, in der Europa League mit Feyenoord Rotterdam zu tun. Das Duell am 4. Spieltag der Ligaphase beginnt um 21 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfB heute live im Free TV bei RTL? Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam im Stream und Fernsehen schauen

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV verfolgen! Für die Übertragung des Europa-League-Spiels zeigt sich am Abend RTL zuständig. Dort beginnen die Vorberichte zu der Begegnung um 20.15 Uhr.
Der Privatsender bietet Euch zudem die Option das Duell live und vollumfänglich auf RTL+ im Livestream zu sehen. Dort könnt Ihr die Begegnung alternativ auch in der Konferenz erleben. Um auf den Livestream der Partie auf RTL+ zugreifen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. 

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam

crest
Europa League - Europa League
MHPArena

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Fey. Rotterdam Aufstellungen

VfB StuttgartHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestFEY
33
Alexander Nübel
29
F. Jeltsch
24
J. Chabot
7
M. Mittelstaedt
4
J. Vagnoman
30
Chema Andrés
8
Tiago Tomás
22
L. Assignon
11
B. El Khannouss
6
A. Stiller
26
D. Undav
22
T. Wellenreuther
4
T. Watanabe
5
G. Smal
21
A. Ahmedhodzic
26
G. Read
40
L. Valente
8
Q. Timber
10
C. Larin
11
G. Borges
23
A. Hadj Moussa
9
A. Ueda

4-3-3

FEYAway team crest

VFB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

FEY
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. van Persie

  Keine Spieler-Ausfälle

  Keine Spieler-Ausfälle

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart konnte bislang in dieser Europa-League-Saison drei Punkte sammeln und steht damit derzeit auf Rang 29 in der Tabelle. Zum Auftakt der Europapokalsaison gelang den Stuttgartern ein 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo. Zuletzt musste das Team von Sebastian Hoeneß in der Europa League gegen den FC Basel (0:2) und Fenerbahce (0:1) allerdings zwei Niederlagen einstecken.

Europa League
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
Celtic crest
Celtic
CEL
Europa League
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Die Generalprobe für das heutige Spiel verlor der VfB am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig mit 1:3. Nach zuletzt fünf Siegen in der Bundesliga musste der VfB Stuttgart in der Liga damit mal wieder eine Pleite hinnehmen. 

FBL-EUR-C3-FENERBAHCE-STUTTGARTGetty Images

News über Feyenoord Rotterdam

Auch Feyenoord Rotterdam hat nach drei Spieltagen in der Europa League drei Zähler auf dem Punktekonto. Nach Pleiten gegen Sporting Braga (0:1) und Aston Villa (0:2) konnte Feyenoord zuletzt gegen Panathinaikos einen 3:1-Sieg einfahren und steht damit in der Europa-League-Tabelle knapp vor dem VfB.

Und auch in der heimischen Eredivisie gewannen die heutigen Gäste zuletzt. Den FC Volendam schlug Feyenoord Rotterdam am letzten Samstag mit 3:1.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FEY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
18/7
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 2 Spiele

FEY

1

Sieg

1

Unentschieden

0

Siege

4

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam: Die Tabellen

