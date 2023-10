Verwirrung um Angebot: FC Bayern bleibt offenbar an Brasilien-Juwel Luis Guilherme dran

Der FC Bayern will offenbar an dem brasilianischen Talent Guilherme dranbleiben. Ein offizielles Angebot soll es aber noch nicht gegeben haben.soll

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München will mit seinen in Südamerika abgestellten Scouts offenbar weiterhin das brasilianische Talent Luis Guilherme von Palmeiras São Paulo beobachten. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Anschließend wolle der deutsche Rekordmeister entscheiden, ob er ein Angebot abgeben werde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Romano sei derzeit noch keine offizielle Offerte bei Palmeiras für den 17-jährigen offensiven Mittelfeldspieler eingegangen. Demnach würden auch der FC Chelsea und Manchester United Interesse an Guilherme zeigen.

Noch vor wenigen Tagen hatte der brasilianische Journalist Jorge Nicola hingegen berichtet, dass die Bayern schon ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro plus Boni eingereicht hätten. Die Münchner seien jedoch abgeblitzt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Guilherme, der auch im rechten Mittelfeld spielen kann, war Anfang des Jahres in die Profimannschaft von Palmeiras aufgestiegen. In bislang 23, meist kurzen, Einsätzen gelang ihm noch kein Scorerpunkt.