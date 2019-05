Verwirrung um Karriereende: Yaya Toure widerspricht seinem Berater

Mittelfeldspieler Yaya Toure will seine Karriere entgegen der Ankündigung seines Beraters weiter fortsetzen.

"Es herrschte zuletzt große Verwirrung über meine Zukunft. Ich möchte hier klarstellen, dass ich Fußball liebe und immer noch für ein paar Jahre im Wettbewerb bin. Ja, ich fange an, mich für die Trainerlizenz vorzubereiten, aber Vollzeit-Coaching ist nicht das, woran ich jetzt denke", verkündete Toure via Twitter.

There has been a lot of confusion about my future recently. I want to make it clear here that I love football and I’m still in contention to play for a few more years. Yes, I’m starting to prepare myself for coaching badges but full time coaching is not what I’m thinking now. 1/2