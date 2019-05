Berater bestätigt: Ex-ManCity-Star Yaya Toure beendet seine Karriere

Der ehemalige ivorische Nationalspieler Yaya Toure hat im Alter von 35 Jahren sein Karriereende bekanntgegeben. Dies bestätigte sein Berater Dimitri Seluk am Freitagvormittag via Twitter.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der Mittelfeldspieler stand bis Ende des Jahres 2018 beim griechischen Klub Piräus unter Vertrag, wolle sich von nun an aber auf eine Karriere als Trainer konzentrieren, so Seluk.

In seiner beeindruckenden Laufbahn lief Yaya Toure unter anderem für die Top-Klubs , und auf.

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching.



Read here: https://t.co/7nWuYeTlC6 pic.twitter.com/oNOwMqoGlD