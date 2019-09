Verteidigernot bei Manchester City: Auch John Stones verletzt

Das Lazarett beim englischen Meister füllt sich immer weiter. Wie Trainer Pep Guardiola am Dienstagnachmittag mitteilte, fällt Innenverteidiger John Stones wegen einer im Training erlittenen Muskelverletzung länger aus. Vier bis fünf Wochen Zwangspause werden für den Nationalspieler (38 Einsätze für die Three Lions) erwartet.

Erlebe die Champions League auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach Aymeric Laporte und Leroy Sane, die jeweils mit schweren Knieblessuren monatelang ausfallen, ist Stones der dritte namhafte Spieler, der Guardiola demnächst nicht zur Verfügung steht. Gerade in der Defensive wird es durch die Ausfälle Laportes und Stones' nun eng.

Mit Nicolas Otamendi steht City vor dem Champions-League-Auftakt bei Shachtjor Donezk (Mittwoch, 21 Uhr im LIVE-TICKER) nur ein gelernter Innenverteidiger noch zur Verfügung. Zudem wird Mittelfeldtalent Phil Foden die Begegnung in der wegen eines Virusinfekts verpassen.

PEP: @PhilFoden is a virus problem with his stomach and not able for this game, I think (he will be back) for the next one.



John Stones got injured this morning. The Problem is muscular... 4-5 weeks.