ManCity-Trainer Guardiola: Laporte fällt "fünf, sechs Monate" aus

Pep Guardiola hat sich zur Ausfallzeit seines Innenverteidigers Aymeric Laporte geäußert. Er muss fast ein halbes Jahr auf den Franzosen verzichten.

Nach dem deutschen Nationalspieler Leroy Sane muss der englische Fußball-Meister auf einen weiteren Leistungsträger voraussichtlich bis in die Rückrunde hinein verzichten. Wie Teammanager Pep Guardiola am Freitag erklärte, wird Verteidiger Aymeric Laporte "fünf, sechs Monate" infolge seines Knorpel- und Meniskusschaden im rechten Knie ausfallen.

Der 25 Jahre alte französische Nationalspieler hatte sich die Verletzung am 31. August beim 4:0-Erfolg der Skyblues in der Premier League über zugezogen. Am 4. September wurde Laporte in Barcelona erfolgreich operiert, Angaben zu seiner Ausfallzeit hatte City aber nicht gemacht.

Manchester City: Nur noch zwei gelernte Innenverteidiger im Kader

Der auch als Linksverteidiger einsetzbare Laporte war von Guardiola für das Abwehrzentrum eingeplant. Im Sommer hatte der langjährige Abwehrchef Vincent Kompany den Klub verlassen, einen Eins-zu-Eins-Ersatz hatte Manchester nicht verpflichtet. In John Stones und Nicolas Otamendi stehen damit nur noch zwei fitte gelernte Innenverteidiger im Kader des Star-Ensembles.

Linksaußen Sane hatte sich Anfang August im englischen Supercup eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen.