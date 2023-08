"Sie haben gesagt, dass er verrückt ist!": Neymar macht Cristiano Ronaldo für die vielen Wechsel namhafter Spieler nach Saudi-Arabien verantwortlich

Neymar hat den Einfluss von Cristiano Ronaldo auf die saudische Profiliga gelobt, nachdem er selbst kürzlich in den Mittleren Osten gewechselt ist.

WAS IST PASSIERT? Nach seinem Wechsel zu Al-Hilal hat der 31-jährige Stürmer Neymar betont, dass dem Al-Nassr-Superstar Cristiano Ronaldo viel zu verdanken ist, da dieser großen Einfluss auf die Entwicklung des Fußballs in Saudi-Arabien habe.

WAS WURDE GESAGT? "Ich glaube, mit Cristiano Ronaldo hat alles angefangen und alle haben gesagt, dass er verrückt ist. Heute sieht man die Liga ganz anders", sagte Neymar dem offiziellen Kanal von Al-Hilal nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain in den Mittleren Osten Anfang dieser Woche. Es wurde berichtet, dass der ehemalige Spieler des FC Barcelona in Saudi-Arabien stolze 160 Millionen Euro verdienen wird.

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kante und Jordan Henderson sind nur einige der Namen, die in diesem Sommer aus Europas Top-Ligen in den Golfstaat gewechselt sind. Die Chancen stehen gut, dass auch in den kommenden Jahren immer mehr Spieler in die saudische Profiliga gehen werden.