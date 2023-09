"Verpasste viele Tore": Ex-Trainer von Manchester United verrät, wie er Cristiano Ronaldo zu einem erfolgreichen Torjäger machte

Cristiano Ronaldo hat eine beeindruckende Torquote. Das war allerdings nicht immer Fall, wie ein ehemaliger Trainer nun verriet.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Trainer von Manchester United, Rene Meulensteen, hat verraten, wie er Cristiano Ronaldo in einen Torjäger verwandelt hat.

Ronaldo, der in seiner Karriere bereits 853 Treffer erzielte, war zu Beginn seiner Karriere noch ein Flügelspieler. Erst bei den Red Devils folgte die Entwicklung zur Tormaschine. Großen Anteil daran hatte der Co-Trainer von Sir Alex Ferguson.

WAS WURDE GESAGT? Meulensteen, inzwischen Assistenztrainer der australischen Nationalmannschaft, sagte im Gespräch mit Optus Sport: "Er wurde immer produktiver. Er begann, Spiele zu entscheiden. Als er diesen Übergang vollzog, habe ich viel mit ihm an seinem Abschluss gearbeitet. Cristiano konnte zwar ein Tor schießen, aber er war kein Torjäger. Ich musste ihn zu einem Torjäger machen. Er wollte immer das wichtigste Tor und das schönste Tor schießen. Deshalb verpasste er viele Gelegenheiten, Tore zu schießen. Ich wollte ihn dazu bringen, dass er versteht, dass es nur darum geht, so viele Tore wie möglich zu schießen. Das war der größte Schritt, den er gemacht hat."

Und weiter: "Er hatte zu 100 Prozent das Potenzial, der beste Spieler der Welt zu werden. Der Schlüssel zur Entfaltung dieses Potenzials war, ihn in das richtige Umfeld mit den richtigen Leuten zu bringen. In gewisser Weise lag sein Fortschritt an dem Umfeld, in dem er sich befand - er war von so vielen guten Spielern umgeben. Zum anderen waren es all die zusätzlichen Dinge, die er mit den Trainern gemacht hat, die Gespräche mit Sir Alex Ferguson und [Assistenztrainer] Carlos Queiroz, die Arbeit, die die Kraft- und Konditionstrainer geleistet haben, die Arbeit, die die technischen Trainer wie ich geleistet haben, um seinen Abschluss zu verbessern. Aber das Wichtigste war Cristiano selbst. Er war so entschlossen und konzentriert. Er hat immer zusätzliche Arbeit geleistet. Er nahm alles auf sich, von dem er wusste, dass es ihn dorthin bringen würde, wo er hinwollte. Er wollte der beste Spieler der Welt werden."

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldo hat auch nicht im Alter von 38 Jahren verlernt, Tore zu schießen. Für seinen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien erzielte er in dieser Saison neun Treffer in acht Saisonspielen.

Am Freitag, wenn es gegen Al-Ta'ee geht, kann der Portugiese seine Quote weiter ausbauen.