Verlängert Jamal Musiala beim FC Bayern? Eine Personalie verzögerte den Abschluss

WAS IST PASSIERT? Das Arbeitspapier von Jamal Musiala beim FC Bayern München läuft noch drei Jahre. Bis 2026 ist er also an den Rekordmeister gebunden. Wie die Bild berichtet, arbeitet der FCB an einer vorzeitigen Verlängerung. Schon unter Hasan Salihamidzic sollen die Verhandlungen begonnen haben. Ohne dessen Entlassung hätte eine Verlängerung sogar schon klappen können, heißt es.

Doch die Verlängerungsgespräche verlaufen trotzdem positiv. Das große Verhandlungsthema ist das Gehalt von Musiala. Der 20-Jährige gehört mit etwa acht Millionen Euro Jahresgehalt nicht gerade zu den Topverdienern an der Säbener Straße - das könnte sich mit einer Vertragsverlängerung ändern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Musiala, der aktuell einen Muskelfaserriss auskuriert und deshalb nicht bei der deutschen Nationalmannschaft weilt, lief bislang in 127 Spielen für die Profis des FC Bayern auf. Dabei gelangen ihm 31 Tore, das wichtigste davon vor wenigen Monaten in Köln am 34. Spieltag der Vorsaison.

Dazu lieferte der 20-Jährige noch 23 Assists.

