DFB-Team: Jamal Musiala sagt für Länderspiele ab

Jamal Musiala erteilt Hansi Flick eine Absage. Der Bayern-Profi plagt sich mit körperlichen Problemen herum.

WAS IST PASSIERT? Jamal Musiala steht Bundestrainer Hansi Flick für die wegweisenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nicht zur Verfügung.

Der Offensivspieler musste wegen Rückenproblemen absagen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München am Donnerstag mit. Eine Nachnominierung wird es nicht geben. Das bestätigte der DFB auf SID-Anfrage.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ursprünglich sollte Musiala nach seinem überstandenen Muskelfaserriss am Donnerstagabend in Wolfsburg eintreffen. Dort geht es am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen den WM-Schreck Japan.

WER FEHLT SONST NOCH? Bereits am Mittwoch reiste Niclas Füllkrug aufgrund von Oberschenkelproblemen ab. Für den Dortmunder war Thomas Müller nachnominiert worden. Am Dienstag (21.00 Uhr Uhr/ARD) trifft die DFB-Auswahl in Dortmund auf Vize-Weltmeister Frankreich.