Vater von James Rodriguez spricht sich für Napoli-Wechsel aus: "Die beste Option"

Ein Abschied von James aus Madrid ist absehbar. Wenn es nach seinem Vater geht, kommt es zur Wiedervereinigung mit Carlo Ancelotti.

Wilson Rodriguez, Vater von Real Madrids James Rodriguez, hat sich für einen Transfer seines Sohns zum ausgesprochen. Dort könnte der Mittelfeldstar unter Ex-Coach Carlo Ancelotti trainieren. "Es ist die beste Option", sagte er gegenüber CalcioNapoli24 .

"Zwischen Ancelotti und ihm gab es seit jeher einen respektvollen Umgang", beschrieb Rodriguez die Beziehung seines Sohnes zum italienischen Trainer und ergänzte: "James ist Carlo sehr dankbar. Er weiß, wie man das Beste aus ihm herausholt. Das hat zu ihrer großartigen Freundschaft beigetragen."

Keine Leihe: bevorzugt Verkauf von James Rodriguez

In der Saison 2014/15 arbeitete Ancelotti bei Real Madrid mit Rodriguez zusammen, welcher zur damaligen Zeit ein entscheidender Bestandteil im Team der Königlichen war.

Auch Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis bestätigte zuletzt, dass James der Wunschspieler von Ancelotti sei. In den vergangenen beiden Spielzeiten war James von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehen, sein Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2021.

Nach Informationen von Goal und SPOX will Real den Kolumbianer jedoch nur verkaufen und nicht verleihen, um so nach den hohen Transferausgaben in den letzten Wochen wiederum Einnahmen zu generieren.