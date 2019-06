Real Madrid will James nicht verleihen - Gespräche mit Napoli werden fortgesetzt

Die Zukunft von James Rodriguez ist derzeit eines der Themen dieses Sommers. Real ist fest gewillt, für den Kolumbianer eine Ablöse zu generieren.

Der spanische Top-Klub will Offensivspieler James Rodriguez in diesem Sommer gerne abgeben. Ein Leihgeschäft ist dabei aber nicht das Wunschszenario, sondern der Ex-Bayer soll unbedingt verkauft werden. Erster Interessent ist weiterhin die .

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Nach Informationen von Goal und SPOX wollen die Königlichen einem möglichen Leihtransfer des Mittelfeldspielers den Riegel vorschieben, um angesichts der kostspieligen Einkaufstour dieses Sommers frische Einnahmen zu generieren.

Im Poker um den 27-Jährigen, dessen Kaufoption der FC Bayern München nicht gezogen hat , ist Serie-A-Klub Napoli der Favorit. Berichte, die eine kurz bevorstehende Einigung zwischen den beiden Klubs vermeldeten, treffen allerdings nicht zu.

Napoli: James ist der Wunschspieler von Carlo Ancelotti

Zuletzt hatte Napoli-Boss Aurelio De Laurentiis verraten, dass James der Wunschspieler von Carlo Ancelotti sei. Der Cheftrainer der Partenopei arbeitete bereits bei Real und in München erfolgreich mit dem Linksfuß zusammen.

James' Vertrag in Madrid läuft noch bis Sommer 2021. Will man ihn jedoch zu einem angemessenen Preis verkaufen, muss dies in diesem Sommer geschehen - ein wesentlicher Grund gegen eine erneute Ausleihe des WM-Torschützenkönigs von 2014.

Der Kolumbianer brachte es in seinen beiden Leihjahren an der Isar zu 67 Pflichtspielen, in denen er 15 Treffer beisteuerte und 20 Tore auflegte.