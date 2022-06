Transferhammer in Sicht: Klub will Marcelo und Dani Alves holen

Real Valladolid will nach dem Aufstieg in die erste spanische Liga aufrüsten: Zwei der besten Außenverteidiger der Geschichte sind im Gespräch.

Der ehemalige Weltklassestürmer Ronaldo bastelt offenbar in seiner Funktion als Besitzer von Real Valladolid an gleich zwei Transfercoups: Wie UOL Esporte berichtet, möchte der Brasilianer seine beiden Landsmänner Marcelo (34) und Dani Alves (39) zum frischgebackenen LaLiga-Aufsteiger lotsen.

Die beiden Routiniers sind in diesem Sommer ablösefrei zu haben. Marcelos Vertrag bei Real Madrid läuft aus und sein Abschied ist seit dem siegreichen Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool Ende Mai offiziell. Dass Dani Alves nach seinem zweiten Engagement bei Barca keinen neuen Vertrag bekommt, wurde derweil vor wenigen Tagen offiziell verkündet.

Valladolid-Transfer? Marcelo und Dani Alves sind heiß begehrt

Allerdings hat Ronaldo durchaus Konkurrenz im Werben um die Außenverteidiger. An Marcelo sollen die türkischen Spitzenvereine Fenerbahce und Trabzonspor Interesse zeigen. Zudem berichtete die AS am Wochenende, Serie-A-Meister Milan habe dem fünfmaligen Champions-League-Sieger eine Offerte unterbreitet.

Auch Alves, der unbedingt mit der Selecao an der Weltmeisterschaftsendrunde im Dezember in Katar teilnehmen möchte, sei bei einem Klub aus der Süper Lig ein Transferkandidat.

Valladolid feierte vor wenigen Tagen nach einem Jahr Zweitklassigkeit die Rückkehr ins spanische Oberhaus. Ronaldo hatte den Verein 2018 übernommen und ist dort Präsident. Den Aufstieg feierte er, indem er ein Versprechen einlöste und 450 Kilometer mit dem Fahrrad zum Pilgerort Santiago de Compostela fuhr.