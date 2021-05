SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 0:1

In der 3. Liga kommt es heute zum Spiel SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock. Goal begleitet die Partie am Samstagnachmittag im LIVE-TICKER.

Saison-Endspurt in der 3. Liga! Am 37. Spieltag ist Hansa Rostock am Samstag bei der SpVgg Unterhaching zu Gast. Anstoß im Stadion am Sportpark ist heute um 14 Uhr.

In Rostock ist die Euphorie derzeit riesig. Dem Traditionsklub winkt nach neun Jahren Drittklassigkeit der langersehnte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Als Zweiter steht Hansa auf einem direkten Aufstiegsplatz, theoretisch könnte die Rückkehr ins deutsche Unterhaus schon an diesem Wochenende perfekt gemacht werden. Dann nämlich, wenn Rostock in Unterhaching gewinnt und die Verfolger 1860 München (am Sonntag gegen Bayern II) und Ingolstadt (heute in Duisburg) jeweils keinen Sieg einfahren.

Rostock will in Haching also unbedingt gewinnen, während es für die SpVgg sportlich um nichts mehr geht. Die Münchener Vorstädter sind Tabellenletzter und stehen bereits als erster Absteiger in die Regionalliga fest.

SpVgg Unterhaching vs. Rostock: Gelingt Hansa heute ein weiterer Schritt in Richtung Aufstieg? Hier bei Goal könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen. Wer das Spiel aus der 3. Liga lieber live im TV oder im LIVE-STREAM sehen will, der erhält in einem separaten Artikel alle Informationen zur Übertragung.

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock Anpfiff: Heute, 14 Uhr Tore 0:1 Türpitz (25.) Aufstellung Unterhaching Coppens - Schwabl, Göttlicher, Greger, Turtschan - Robert Müller, Stierlin - Anspach, Fuchs, Heinrich - Hain Aufstellung Rostock Kolke - Neidhart, Julian Riedel, Roßbach, Scherff - Butzen, Simon Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek Gelbe Karten Turtschan (10.), Fuchs (35.)

Halbzeit | Für den Moment sichert sich Hansa Rostock mit einem 0:1 in Unterhaching die Relegation! In einer teils sehr kontrollierten Partie erspielten sich die Hansestädter gar nicht allzu viele Chancen. Doch Verhoeks Ablage in der 25. Minute nutzte Türpitz zur Führung. Haching setzte dem Gegner eine solide Defensive entgegen, die nur schwerlich geknackt wurde und erarbeitete sich selbst ein paar gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Rostock ist hier aber keinesfalls durch!

SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. Minute | Hain zieht nochmal ab! Der stets aktive Schwabl setzt sich rechts durch und flankt flach auf Hain. Mit links muss der Stürmer abschließen, weshalb ihm Wucht und Präzision abhanden kommen. Kolke geht zu Boden und sichert die Kugel!

45. Minute | Diskussion zwischen Bahn und Göttlicher, die Erbst mit einem kurzen Gespräch wieder abkühlt. Das hätte fast in einer Rudelbildung geendet.

43. Minute | Heinrich wird wieder per Flanke gesucht, doch erreicht den Ball unter Bedrängnis nicht. So darf Kolke abstoßen.

42. Minute | Gegenüber ist wieder Rostock vorn. Die Ostseestädter holen in Person von Butzen eine Ecke heraus, die jedoch geklärt wird.

40. Minute | Neidhart muss im eigenen Fünfer klären! Rechts hat Schwabl zu viel Platz und legt in den Rückraum für Anspach. Der trifft den Ball nicht richtig und spielt dadurch versehentlich direkt auf Hain. Mit dem Rücken zum Tor greift Hain zur Hacke, überspielt Kolke, doch findet in Neidhart seinen Meister!

39. Minute | Etwa 30 Meter vor dem Tor holt Scherff einen Freistoß heraus, den Rhein an die rechte Grundlinie flankt. Der Ball fliegt einen Tick zu schnell, sodass die Kollegen nur ins Aus verlängern.

36. Minute | Der anschließende Freistoß aus dem linken Halbfeld fliegt auf den Kopf von Nico Neidhart, dessen Kopfball allerdings im hohen Bogen neben das Tor segelt.

35. Minute | Gelbe Karte für Alexander Fuchs (SpVgg Unterhaching) Fuchs tritt Türpitz auf den Fuß und wird entsprechend verwarnt.

SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

34. Minute | Gerade findet Hansa Rostock eine gute Mischung zwischen Ballbesitz und dem vorsichtigen Herantasten an den Gegner. Das bringt ihnen viel Zeit, während Unterhaching nur zuschauen kann.

31. Minute | Im Zweikampf vor dem Strafraum rutscht Greger plötzlich aus und greift dann im Fallen nach Neidhart. Der geht natürlich zu Boden, aber Erbst erkennt kein Foul in der Situation.

29. Minute | Nächster Angriff der Bayern! Per Flanke findet Schwabl am linken Pfosten den einlaufenden Moritz Heinrich, dessen Kopfball aber direkt auf den Schlussmann zufliegt. Da war mehr drin.

28. Minute | Jetzt muss sich aber Kolke wieder zeigen, als Anspach mit einem langen Ball gesucht wird. Vor dem Angreifer packt der herauslaufende Kolke zu.

27. Minute | Die Kogge setzt nach und presst lange auf die Hachinger Verteidiger. Den Spielern merkt man die Gier auf den Aufstieg an.

25. Minute | Rostock führt! Von rechts schlägt Neidhart eine Flanke auf Verhoek, der die Kugel im Strafraum abschirmt und mit dem Fuß ablegt für den anlaufenden Türpitz. 16 Meter vor dem Tor visiert er das untere rechte Eck an und trifft formvollendet!

TOOOOR! SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock 0:1 | Torschütze: Türpitz (25.)

23. Minute | Neidhart schickt Butzen rechts an die Grundlinie, von wo aus er an den Fünfer flankt. Verhoek läuft da ein, doch ist schon einen Schritt zu weit, weshalb er das Zuspiel verpasst.

21. Minute | Die nächste Flanke findet ihr Ziel am Elfmeterpunkt, doch Schwabl grätscht im letzten Moment in die Schusschance!

20. Minute | Scherff versucht die flache Flanke vors Tor, die jedoch direkt auf Coppens zurollt, der sicher zupackt.

19. Minute | Offensivfouls auf beiden Seiten stören den Spielfluss. Rostock baut neu auf.

17. Minute | Die Spielvereinigung kontert! Etwas rumpelig setzt sich Hain erst gegen einen Verteidiger durch und dringt in den Strafraum ein. Da macht er noch einen Haken, bevor er flach aufs rechte Eck schießt. Kolke steht richtig und blockt die Kugel etwas ungelenk zur Seite.

14. Minute | Den ersten Eckball der Partie schlägt Rhein vors Tor, wo jedoch die Verteidigung die Lufthoheit behält. Eine zweite Hereingabe fliegt dann unberührt über das Gemenge in der Mitte hinweg.

13. Minute | Eine Art Abschluss für Unterhaching ergibt sich Robert Müller, als er resolut in den Zweikampf geht und dabei zumindest grob in Richtung Tor schießt. Kolke stößt ab.

12. Minute | Von links zieht Türpitz vor den Sechzehner, umkurvt zwei Gegenspieler und sucht dann den Abschluss. Mit viel Wucht fliegt das Leder auf Coppens zu, der aber nur die Arme heben muss und den Ball fängt.

11. Minute | Schwabl klärt eine kurze Flanke des umtriebigen Omladi?. 13 Meter vor dem Tor hätte er womöglich besser schießen sollen.

10. Minute | Gelbe Karte für Jannis Turtschan (SpVgg Unterhaching) An der rechten Außenlinie lässt Turtschn Nik Omladi übers ausgefahrene Bein fallen. Das gibt eine frühe Verwarnung.

SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

8. Minute | Auf dem Spielfeld hat Hansa die Partie inzwischen unter Kontolle gebracht, wenngleich sie der ersten Chance noch keine zweite folgen lassen. Aber die Kugel läuft rund beim FCH.

6. Minute | Im Übrigen herrscht so etwas wie Stimmung im Sportpark, weil außerhalb rund 300 Rostock-Fans versammelt sind und ihre Mannschaft hörbar anfeuern. Über den Mannschaftsbus können sie sogar aufs Spielfeld blicken.

4. Minute | Omladi? knapp vorbei! Der Angreifer legt den Ball selbst rechts hinaus und bekommt ihn dann am Strafraumrand zurück, von wo er direkt aufs kurze Eck schießt und nur um Zentimeter verpasst!

2. Minute | Coppens fängt zum ersten Mal den Ball, nachdem ein Steilpass der Hansestädter zu weit gerät.

1. Minute | Los geht es in Unterhaching! Die Hausherren stoßen in traditionell roten Jerseys an, während Rostock im klasischen Blau agiert.

SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | In den Katakomben des Alpenbauer Sportparks sammeln sich die Mannschaften. Es dauert nicht mehr lange.

Vor Beginn | Der 26-jährige Lars Erbst leitet heute sein 13. Drittligaspiel. Ihm assistieren Mario Hildenbrand und Timo Lämmle mit den Fahnen in der Hand.

Vor Beginn | Ein Treffer von John Verhoek entschied im Januar das Hinspiel zwischen Hansa Rostock und Haching, als der FCH denkbar knapp und dennoch verdient mit 1:0 gewann. Ein glanzloser Sieg dürfte den Ostseestädtern nach zuletzt zwei Unentschieden genügen.

Vor Beginn | Nach dem jüngsten enttäuschenden 0:0 gegen Zwickau und rund 800 Kilometern Anreise vertraut Jens Härtel weitestgehend auf das Team der letzten Woche. Jan Löhmannsröben fehlt gelbgesperrt und wird durch Nils Butzen ersetzt. Außerdem rotiert Philip Türpitz für Pascal Breier in die Startelf.

Vor Beginn | Natürlich will Hansa das letzte Heimspiel Hachings in Liga 3 verderben und sich dadurch potenziell sogar die eigene Saison vergolden. Mit einem Sieg kann sich Rostock mindestens die Relegation sichern und durch ein wenig Schützenhilfe schon an diesem Wochenende den Aufstieg feiern. Dabei dürften einige Fans an die Saison 2006/07 denken, als die Kogge mit einem Sieg gegen Unterhaching den Aufstieg in die Bundesliga feierte.

Vor Beginn | Eigentlich hat Arie van Lent nach dem 1:2-Auswärtssieg bei der Bayern-Reserve wenige Gründe zum Wechseln. Dennoch starten heute Robert Müller und Alexander Fuchs sowie Stephan Hain, der nach einer Krankheit zurückkehrt. Dafür sitzen Paul Grauschopf, Christoph Ehlich und Dominik Stroh-Engel zu Beginn auf der Bank.

Vor Beginn | Es ist das letzte Drittligaspiel im Alpenbauer Sportpark für mindestens eine Saison und entsprechend möchte sich die Spielvereinigung verabschieden. Es gibt nichts mehr zu verlieren für die Hachinger, was schon vergangene Woche zu einem Sieg im Derby gegen die Zweitvertretung des FC Bayern geführt hat. Nun kann sich der Tabellenletzte auch noch in das Aufstiegsrennen einmischen und den FCH ins Stolpern bringen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 37. Spieltages zwischen der SpVgg Unterhaching und Hansa Rostock.

Unterhaching vs. Hansa Rostock heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Haching:

48 Coppens - 23 Schwabl, 14 Göttlicher, 15 Greger, 28 Turtschan - 4 Robert Müller, 26 Stierlin - 18 Anspach, 35 Fuchs, 27 Heinrich - 9 Hain

Rostock setzt auf folgende Aufstellung:

1 Kolke - 7 Neidhart, 3 Julian Riedel, 4 Roßbach, 20 Scherff - 16 Butzen, 5 Simon Rhein - 21 Omladic, 8 Bahn, 26 Türpitz - 18 Verhoek

SpVgg Unterhaching vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Unterhaching vs. Hansa Rostock heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur 3. Liga

Dynamo Dresden steht vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Auch Hansa Rostock kann am Wochenende aufsteigen. Für den Fußball-Standort Ost wäre das ein Glücksfall.

Schalke 04 als besonderes Schmankerl, das Sachsenderby gegen Aue als Ansporn und vielleicht ja auch ein Wiedersehen mit dem Hamburger SV: Die erhofften Fußball-Festtage in der 2. Bundesliga sind für Dynamo Dresden zum Greifen nah. Ein Sieg gegen Türkgücü München am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport und mdr) genügt - und die Sachsen sind nach einem Jahr in der 3. Liga zurück.

"Für solche Spiele ist man im Fußball tätig. Die Vorfreude darauf ist bei uns allen groß und wir wollen das große Ziel erreichen", sagte Trainer Alexander Schmidt am Freitag: "Ich habe vollstes Vertrauen in meine Jungs und ihre Fähigkeiten."

Die Ausgangslage ist für den achtmaligen DDR-Meister optimal. Aktuell führt Dynamo die Liga mit 69 Punkten an und hat zwei Spieltage vor Saisonende vier Zähler Vorsprung auf 1860 München auf dem Relegationsrang. Patzen die Löwen im Parallelspiel gegen Bayern München II und der FC Ingolstadt am Samstag beim MSV Duisburg, kann sich Dresden sogar eine Niederlage leisten. Darauf spekulieren will bei Dynamo aber niemand. Man könne "die ereignisreiche Saison vergolden", sagte Schmidt, der mit dem Aufstieg auch persönlich ein Happy End finden würde.

Bis Februar war der 52-Jährige noch als Cheftrainer von Türkgücü München tätig - nun kann er ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Dynamo in die 2. Liga führen. "Voller Fokus auf das Ding, aber nicht verkrampfen", hatte Schmidt schon nach dem Sieg im Sachsenpokal-Viertelfinale gegen den Bischofswerdaer FV gesagt: "Die Mannschaft ist gut drauf, willig, spielfreudig. Und mit dieser positiven Energie gehen wir am Sonntag ins Spiel."

Für den Fußball-Standort Ost wäre Dynamos Aufstieg ein Glücksfall. In Union Berlin und Erzgebirge Aue spielen nur zwei Klubs aus der ehemaligen DDR in der ersten und zweiten Liga. Pokalfinalist RB Leipzig wurde erst 2009 gegründet. Begleiten könnte Dynamo der einstige DDR-Oberliga-Rivale Hansa Rostock.

Die Rostocker liegen als Zweiter (67 Punkte) ebenfalls auf Aufstiegskurs und gastieren am Sonntag bei Schlusslicht SpVgg Unterhaching. "Wir haben alles in der eigenen Hand, das ist gut so. Das gilt es zu nutzen", sagte Trainer Jens Härtel. Der Jubel bei Hansa wäre wohl nochmals größer. Seit dem Abstieg in der Saison 2011/12 kämpfte Rostock vergeblich um die Rückkehr in die 2. Liga, in einigen Jahren drohte sogar der Abstieg. Mit einem "klaren Kopf", "ordentlichem Biss" und "fußballerischen Qualitäten" soll dem Warten auf die 2. Liga laut Härtel ein Ende gesetzt werden.

Quelle: SID

Haching vs. Rostock heute im LIVE-TICKER: Das Duell aus der 3. Liga im Überblick