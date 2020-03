Union Berlin - VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - die Übertragung der Bundesliga heute live

24. Spieltag: Der VfL Wolfsburg gastiert bei Union Berlin. Goal hat Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM zusammengefasst.

Am 24. Spieltag der empfängt Aufsteiger den . Los geht's am Sonntag um 13.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Kann der Tabellenzehnte für die Hinspielniederlage gegen die Wölfe Revanche nehmen?

Die Eisernen konnten drei der letzten fünf Bundesligaspiele gewinnen. Letzten Montag besiegten die Hauptstädter die Frankfurter Eintracht und haben nun bereits acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell belegt. Diesen Schwung wollen die Unioner auch in die heutige Partie mitnehmen. Außerdem stehen die Berliner im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen .

Der VfL Wolfsburg schnuppert dagegen wieder an den internationalen Rängen. Die Wölfe verloren lediglich eins ihrer letzten fünf Ligapartien. Zwei Punkte trennen das Team von Coach Oliver Glasner von Tabellenplatz sechs, den aktuell der FC Schalke belegt und der zur Europa-League-Qualifikation reichen würde. Der VfL kommt ob des Einzugs ins Achtelfinale der Europa League mit Rückenwind nach Berlin.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt 1.FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM? Goal präsentiert alle Informationen rund um die Übertragung der Partie am Sonntagnachmittag. Außerdem findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften, sobald diese zur Verfügung stehen.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Bundesliga am Sonntag

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Die Partie des VfL Wolfsburg bei Union Berlin erlebt ihr am Sonntag nur im LIVE-STREAM auf DAZN, denn weder Sky noch ein Free-TV-Sender besitzen die Rechte für die Übertragung dieser Paarung.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live im LIVE-STREAM bei DAZN

Wollt ihr das Spiel verfolgen, überträgt der Streamingdienst DAZN das Duell live. Im TV ist Union gegen Wolfsburg nicht zu sehen.

Bevor wir morgen um 13:30 Uhr auf den @VfL_Wolfsburg 🐺 treffen, haben wir im Vorbericht 📃 nochmal alle Infos zur Partie zusammengefasst 👇🏼https://t.co/slPNee2w0c 🔴⚪️#fcunion #fcuwob #eisern — 1. FC Union Berlin (@fcunion) February 29, 2020

Das Duell des Bundesliganeulings gegen den DFB-Pokalsieger von 2015 könnt Ihr bereits mit dem kostenlosen Probemonat bei DAZN live verfolgen. Hier geht's zur kostenfreien Testphase.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live: So sehen die Aufstellungen der beiden Teams aus

Aufstellung Union Berlin:

Gikiewicz - Trimmel, Subotic, Friedrich, Schlotterbeck, Lenz - Andrich, Gentner, Malli - Bülter, Andersson

Aufstellung VfL Wolfsburg:

Casteels - Mbabu, Brooks, Knoche, Otavio - Gerhardt, Arnold - Steffen, Brekalo - Ginczek, Weghorst

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live: Hier seht Ihr die Highlights

Könnt Ihr die Bundesligapartie nicht im LIVE-STREAM verfolgen, dann besteht die Option, die besten Szenen der Paarung zu sehen. Die Highlights gibt es ebenfalls auf DAZN und das bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Holt Euch den kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und erlebt die besten Szenen des Spiels nochmal in Ruhe. Ist der Gratismonat zu Ende, gibt es die Mitgliedschaft bereits für nur 11,99 Euro pro Monat. Diese ist jederzeit kündbar.

Es gibt verschiedene Zahlungsmöglichkeiten für die DAZN-Mitgliedschaft. Die Informationen dazu findet Ihr hier.

Habt Ihr Fragen zu DAZN? Wir liefern Euch die Antworten:

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr das Spiel nicht per LIVE-STREAM verfolgen könnt, gibt es alles Wichtige rund um die Partie im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Damit verpasst Ihr keine Szene des Spiels.

Den LIVE-TICKER findet Ihr auf Goal.com oder in der Goal-App für Apple und Android.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg live: Die Bilanz der beiden Teams vor der heutigen Partie

Union Berlin bisher 3 Partien (wettbewerbsübergreifend) VfL Wolfsburg 0 Siege 3 0 Remis 0 3 Niederlagen 0 1 Erzielte Treffer 7

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung in der Übersicht