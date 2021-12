Am abschließenden 6. Spieltag der Europa Conference League kommt es in Gruppe E zum Kräftemessen zwischen Union Berlin und dem tschechischen Vertreter Slavia Prag. Anpfiff der Begegnung ist am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 21.00 Uhr im Berliner Olympiastadion. Ob die Partie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist oder ob ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig ist, hat GOAL für Euch herausgesucht. Darüber hinaus liefern wir Informationen zu den Highlights sowie verfügbaren LIVE-STREAMS und fassen die wichtigsten Informationen nachfolgend zusammen.

Beim 1. FC Union Berlin läuft in der bisherigen Saison vor allem auf nationaler Ebene, kurz vor der Winterpause stehen die Köpenicker auf dem sechsten Platz der Bundesliga-Tabelle und schielen auf die europäischen Ränge. International wirkt die Elf von Trainer Urs Fischer hingegen noch nicht sattelfest, von den bisherigen fünf Europa-Conference-League-Partien wurden lediglich zwei gewonnen. Trotzdem haben Max Kruse, Taiwo Awoniyi und Co. dank des 1:0-Erfolges über Maccabi Haifa noch alle Chancen aufs Weiterkommen - dafür muss allerdings ein Sieg gegen Slavia Prag her.

Und der derzeitige Tabellenführer der tschechischen Liga dürfte mit einer breiten Brust in die deutsche Hauptstadt reisen. Seit dem 21. Oktober ist die Mannschaft von Trainer Jindrich Trpisovsky ungeschlagen, nur zwei der vergangenen acht Partien wurden nicht siegreich gestaltet. In der ECL gab es zuletzt ein 2:2 gegen Feyenoord Rotterdam, das Hinspiel gegen die "Eisernen" endete 3:1. Mit sieben Zählern rangieren die Tschechen derzeit auf dem zweiten Rang in Gruppe E und dürften ebenfalls große Hoffnungen auf ein Überwintern im internationalen Wettbewerb hegen.

Kann sich Union Berlin für die Niederlage im Hinspiel revanchieren oder jubelt am Ende Slavia Prag? Eine Entscheidung fällt am Donnerstagabend - und GOAL erklärt Euch, wie Ihr live dabei sein könnt.

Union Berlin vs. Slavia Prag: Die Europa-Conference-League-Partie in der Übersicht

Begegnung: Union Berlin vs. Slavia Prag

Wettbewerb: Europa Conference League, 6. Spieltag

Datum: 9. Dezember 2021, 21.00 Uhr

Austragungsort: Olympiastadion, Berlin (Deutschland)

Union Berlin vs. Slavia Prag: Läuft die Europa Conference League im FREE-TV?

Die Europa Conference League ist nach der Champions League und der Europa League der dritthöchste europäische Wettbewerb im Profifußball und wird in der laufenden Saison erstmals ausgetragen.

Anders als die Bundesliga oder die CL läuft die Conference League allerdings nicht ausschließlich bei einem kostenpflichtigen Streamingdienst, sondern ist sogar im FREE-TV verfügbar. RTL Nitro zeigt ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung, um 21 Uhr startet dann die Partie Union Berlin gegen Slavia Prag.

Union Berlin vs. Slavia Prag: Läuft die Conference League auch im LIVE-STREAM auf Sky oder DAZN?

Wer kein frei empfangbares Fernsehen besitzt, der hat die Möglichkeit, auf einen der kostenpflichtigen Streamingdienste zurückzugreifen. Für Live-Übertragungen aus der Welt des Sports gibt es insbesondere zwei Anbieter, die sich einen Großteil der Rechte gesichert haben: Sky und DAZN.

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky überträgt viele Partien der 1. und alle Spiele der 2. Bundesliga sowie die Premier League und die Formel 1 im LIVE-STREAM. DAZN zeigt hingegen die Champions League und versorgt vor allem Fans der US-amerikanischen Profiligen wie NBA, NFL oder MLB mit einem großen Paket an Live-Sport. Bei der Vergabe der ECL-Rechte gingen aber beide leer aus - somit läuft das Duell von Union Berlin mit Slavia Prag weder auf Sky noch auf DAZN.

Union Berlin vs. Slavia Prag: Die Europa Conference League im LIVE-STREAM bei RTL+

Wer das entscheidende Gruppenspiel live verfolgen will, muss also auf einen anderen Anbieter zurückgreifen: RTL+.

Der Streamingdienst RTL+, ehemals TVNow, zeigt Spiele der deutschen Vertreter sowie einige weitere Begegnungen aus der Europa League und der Europa Conference League live und in voller Länge.

Union Berlin vs. Slavia Prag: LIVE-STREAMS der ECL auf RTL+ - die Abonnement-Möglichkeiten

Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS von RTL+ zu erhalten, ist ein Abonnement notwendig. Der Anbieter lässt Euch die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten. Wollt Ihr zunächst einmal das Angebot testen, legen wir Euch den Gratismonat ans Herz.

In der Folge könnt Ihr dann entweder das Premium- oder das Premium-Duo-Paket buchen. Ersteres kostet 4,99 Euro pro Monat, Zweiteres ist mit 7,99 Euro pro Monat ein wenig teurer. Allerdings könnt Ihr auch parallel auf einem zweiten Gerät streamen und habt keine Werbeclips. Eine stabile Internetverbindung ist in beiden Fällen vonnöten, um die LIVE-STREAMS via App, Browser oder Smart-TV abzurufen.

Union Berlin vs. Slavia Prag: Die Übertragung der ECL-Partie in der Übersicht

Begegnung Union Berlin vs. Slavia Prag Wettbewerb Europa Conference League Anpfiff 9. Dezember, 21.00 Uhr Free-TV RTL Nitro LIVE-STREAM RTL+ Start der Übertragung 20.15 Uhr LIVE-TICKER GOAL

Union Berlin vs. Slavia Prag: Highlights und LIVE-TICKER der Europa Conference League

Zusammenfassungen werden im Anschluss an die Partien auf tvnow.de hochgeladen und sind frei abrufbar. Darüber hinaus findet Ihr die Highlights von Union Berlin gegen Slavia Prag auch auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport, ab 22.55 Uhr gibt es am Donnerstag zudem auf RTL Nitro die Highlight-Show zur Europa Conference League.

Wollt Ihr während des Spiels immer auf dem Laufenden bleiben und keine wichtigen Aktionen verpassen, dann empfehlen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL. Nahezu in Echtzeit informieren wir über Schlüsselszenen und liefern Euch Infos zu Toren, Großchancen und vielem mehr.

Union Berlin vs. Slavia Prag: Die Aufstellungen

Sobald die Coaches ihre jeweilige Startelf bekanntgegeben haben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.