Union Berlin vs. Mainz 05: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. – so wird die Bundesliga übertragen

Der 28. Spieltag in der Bundesliga steht an und Union Berlin trifft auf Mainz 05. Bei Goal erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Knackiges Programm in der Bundesliga. Am 28. Spieltag müssen die Teams auch unter der Woche anpacken. Heute findet unter anderem die Begegnung zwischen Union Berlin und Mainz 05 statt. Ab 20.30 Uhr wird im Stadion An der Alten Försterei gespielt.

und befinden sich beide im hinteren Teil der Tabelle. Platz 13 und 15 sind gefährlich nahe am Abstieg. 30 Punkte hat Union, 27 Punkten stehen bei Mainz auf dem Konto. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz hat 24 Punkte. Für die Hauptstädter und für die Mainzer geht es jetzt schon um sehr viel.

Union war am letzten Spieltag für das Derby bei Hertha zu Gast und musste eine deutliche 0:4 Klatsche einstecken. Das ist innerhalb der letzten sechs Spiele, die vierte Niederlage für das Team des Schweizers Urs Fischer.

Mainz hingegen ging mit 0:5 gegen RB Leipzig unter und hat somit seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Sportvorstand Rouven Schröder appellierte an seine Mannschaft, jetzt wieder ein positives Zeichen zu setzen und die Chance gegen Union wahrzunehmen.

Goal erklärt Euch hier, wie Ihr das Spiel live im TV und als LIVE-STREAM sehen könnt. Weiter unten gibt es auch noch die Aufstellungen der Teams.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live: Alles auf einen Blick

Wettbewerb , 28. Spieltag Spiel Union Berlin vs. Mainz 05 Datum Mittwoch, 27. Mai 2020 Anstoß 20.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Anders als an den Spieltagen 26 und 27, gibt es dieses Mal keine Möglichkeit mehr das Spiel im Free-TV zu sehen. Möchtet Ihr das Spiel also live sehen, müsst ihr immer etwas zahlen. Alle Rechte an dieser Partie liegen bei Sky. Hier geht es lang, falls Ihr an einem Abonnement bei Sky interessiert seid.

Sky wird das Duell als Einzelspiel und in der Konferenzschaltung übertragen.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live: Das Einzelspiel im TV sehen, geht das?

Da Sky die Rechte für das Spiel besitzt, kommt Ihr auch nur hier in den Genuss der Partie. Um das ganze Spiel in voller Länge live im TV zu sehen, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Das Einzelspiel läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Kommentiert wird das Spiel von Oliver Seidler. Bereits um 19.30 Uhr beginnen die Vorberichte auf dem Sender.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live: Wo läuft die Konferenz im TV?

Sky bietet neben dem Spiel in voller Länge auch eine Konferenzschaltung mit anderen Spielen an diesem Tag an. Für die Konferenz gelten die gleichen Bedingungen wie für das Einzelspiel: Ihr braucht ein Abonnement bei Sky, Beginn der Vorberichte ist 19.30 Uhr, das Spiel beginnt um 20.30 Uhr. Moderiert wird die Konferenz von Esther Sedlaczek und kommentiert von Holger Pfandt.

Union Berlin vs. Mainz 05 - Die Übertragung im TV:

Mannschaften Kommentator Uhrzeit Einzelspiel Union Berlin vs. Mainz 05 Oliver Seidler 20.30 Uhr Konferenzschaltung vs. Hansi Küpper 20.30 Uhr vs. Schalke 04 Wolff Fuss 20.30 Uhr vs. Michael Born 20.30 Uhr Union Berlin vs. Mainz 05 Holger Pfandt 20.30 Uhr

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV-Programm bietet Sky auch die Möglichkeit das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier müsst Ihr wieder Kunde bei Sky sein und könnt Euch dann entweder für die Sky Go App oder das Sky Ticket entscheiden.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM mit der Sky Go App sehen

Sky Go ist das Streamingportal für bereits bestehende Sky-Kunden. Denn mit der Sky Go App könnt Ihr Euch mit Euren Sky-Daten anmelden und kostenlos Eure Inhalte von Sky auf einem mobilen Gerät streamen. Die App könnt Ihr für iPhones, iPads, Android Smartphones und Tablets sowie für PC und Mac herunterladen.

Im LIVE-STREAM seht Ihr dann die gleichen Inhalte wie im TV, nur eben auf Eurem mobilen Gerät.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live im Stream mit dem Sky Ticket sehen

Neben Sky Go bietet Sky noch das Sky Ticket an. Damit seid Ihr nicht langfristig an den Pay-TV-Sender gebunden und könnt monatlich entscheiden ob Ihr das Ticket behalten möchtet. Auch mit dem Sky Ticket seht Ihr die gleichen Inhalte wie im live TV. Auftakt ist hier wieder 19.30 Uhr für die Vorberichte und 20.30 für das Spiel Union vs. Mainz. Zurzeit bietet Sky das End of Season Ticket an, dadurch seht ihr den Rest der Saison zum vergünstigten Preis.

Union Berlin vs. Mainz 05: Die Highlights auf DAZN sehen

Habt Ihr einen Account bei DAZN und fragt Euch, wo Ihr die Bundesliga erleben könnt, dann gibt es gute Nachrichten. Obwohl DAZN nicht die Rechte besitzt, die Spiele live zu zeigen, bekommt Ihr mit den Highlights zu jedem Spiel eine Möglichkeit geboten, von jeder Partie die besten Szenen in kompakter Form doch noch zu sehen. Das Angebot ist ideal, wenn Ihr keine Zeit hattet ein Spiele live zu verfolgen.

DAZN bietet bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights auf der Plattform zum streamen an. Ihr benötigt nur einen Account und könnt gleich loslegen. Solltet Ihr noch keinen Account besitzen, ist der Probemonat wie geschaffen für Euch. 30 Tage das komplette Angebot auf DAZN kostenlos. Hier könnt Ihr den Probemonat beginnen.

Die Pressekonferenz von #Mainz05 vor dem Spiel #FCUM05 gibt es hier im Re-LIVE 📺⤵ https://t.co/n88p0AZ3mS — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 26, 2020

Union Berlin vs. Mainz 05: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Keine Zeit das Spiel live zu sehen oder möchtet Ihr einfach noch mehr Informationen zu der Partie erhalten? Dann schaut Euch den LIVE-TICKER zur Partie Union Berlin vs. Mainz 05 auf Goal an.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live: Die Aufstellungen der Teams

Ihr wollt schon vor Spielbeginn die Aufstellung von Berlin und Mainz sehen? Dann schaut ca. 30 Minuten vor Anpfiff nochmal hier vorbei.

Union Berlin vs. Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Übertragungen im Überblick

Hier kurz und übersichtlich die Möglichkeiten das Spiel heute zu verfolgen.