Union Berlin vs. Hertha BSC live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-Ticker, Aufstellung – die Übertragung der Bundesliga

Berliner Stadtduell im Stadion an der alten Försterei! Der 1. FC Union Berlin trifft im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend auf den Stadtrivalen Hertha BSC. Anpfiff ist am Samstag, den 20. November um 18.30 Uhr.

Nach drei sieglosen Spielen in der Bundesliga hoffen die "Eisernen" im Heimspiel gegen die Hertha wieder auf einen Sieg. Besonders ärgerlich waren die letzten beiden Auswärtsspiele gegen den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln, in welchen man jeweils kurz vor Spielende noch den Ausgleichstreffer hinnehmen musste, während man dem FC Bayern München zuhause deutlich mit 2:5 unterlag. Folglich verpassten die Unioner zuletzt den Sprung auf die internationalen Plätze und belegen aktuell den 8. Tabellenplatz.

Die "Alte Dame" verpasste nach der Niederlage gegen Hoffenheim ebenfalls knapp den so wichtigen Heimsieg gegen die Werkself aus Leverkusen. Erst in der 90. Minute gelang Robert Andrich der 1:1-Ausgleich, weshalb die Berliner mit 13 Punkten zurzeit lediglich auf dem 13. Tabellenplatz stehen.

Es ist das fünfte Bundesliga-Duell der beiden Vereine. Nach den bisherigen vier Aufeinandertreffen hat die Hertha knapp die Nase vorne. (2 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage).

Welcher der Berliner Vereine kommt wohl stärker aus der Länderspielpause zurück?

Union Berlin vs. Hertha BSC: GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM . Zudem findet Ihr hier etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des Stadtderbys.

Union Berlin vs. Hertha BSC live - die Daten zum Spiel

Begegnung: Union Berlin vs. Hertha BSC

Union Berlin vs. Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga, 12. Spieltag

Bundesliga, 12. Spieltag Datum: Samstag, 20.11.2021, 18.30 Uhr

Samstag, 20.11.2021, 18.30 Uhr Ort: Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Bundesliga: Hier wird Union Berlin vs. Hertha BSC live übertragen

Die Bundesliga-Rechte sind in dieser Saison an zwei Anbieter aufgeteilt worden: Sowohl Sky als auch DAZN zeigen die Partien aus der höchsten deutschen Spielklasse. Wer aber überträgt das Spiel zwischen Union Berlin und Hertha BSC?

Sky überträgt alle Bundesliga-Spiele am Samstag live und exklusiv, während DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele live und exklusiv zeigt. Somit ist Sky im Rahmen des "Tipico Topspiels der Woche" für die Übertragung des spannenden Duells zuständig.

Union Berlin vs. Hertha BSC live: Die Übertragung bei Sky

Bereits um 17.30 Uhr geht es mit der Vorberichterstattung bei Sky Sport Bundesliga 1 los, damit ihr vor dem Anpfiff des Top-Spiels bestens informiert seid.

Moderator Sebastian Hellmann bereitet Euch zusammen mit dem Experten Lothar Matthäus auf die Partie vor. Für Fans, die es gestochen scharf mögen, läuft die Partie zudem in Ultra-HD auf dem Sender Sky Sport Bundesliga UHD.

Doch damit Ihr die Übertragung bei Sky verfolgen könnt, müsst Ihr zunächst ein Abo beim Pay-TV-Sender abschließen.

Sky bietet Euch dabei verschiedene Pakete an, die Ihr buchen könnt: Um Union vs. Hertha im TV zu sehen, müsst Ihr Euch für das Bundesliga-Paket entscheiden. Genauere Informationen über die Pakete, den Preis und die Laufzeiten findet Ihr hier.

Bundesliga: So läuft Union Berlin vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM

Sky zeigt das Spiel jedoch nicht nur im TV, sondern stellt auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten für Euch, diesen LIVE-STREAM abzurufen: Sky Ticket und Sky Go.

Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Sky Ticket stellt ein flexibleres Abo-Modell dar , da Ihr Zugriff auf einzelne Pakete erwerben könnt, ohne Euch gleich langfristig an Sky zu binden. Den günstigsten Preis gibt es allerdings nur, wenn Ihr das Ticket für zwölf Monate kauft. Dann kostet Sky Ticket für Euch 24,99 Euro pro Monat. Das monatlich kündbare Abo schlägt mit 29,99 Euro zu Buche.

Das Ticket ist in beiden Fällen das “Supersport-Ticket“, bei dem nicht nur die Samstagsspiele der Bundesliga, sondern auch alle Partien der 2. Liga, des DFB-Pokals sowie die Duelle aus der englischen Premier League enthalten sind. Neben Fußball gibt es dort auch den besten Motorsport, Handball, Eishockey, Tennis und Golf zu sehen.

Sky Go: Union Berlin vs. Hertha BSC mobil verfolgen

Die zweite Alternative, einen LIVE-STREAM bei Sky zu schauen, heißt Sky Go. Sie ist jedoch nur für alle verfügbar, die bereits ein Abo bei Sky abgeschlossen haben. Denn bei Vertragsabschluss erhaltet Ihr die Zugangsdaten für Sky Go und könnt dann die Spiele des gebuchten Pakets auf allen mobilen Geräten verfolgen.

Bundesliga live: Die Highlights von Union Berlin vs. Hertha BSC auf DAZN

Falls die Übertragung bei Sky keine Option für euch darstellt, könnt ihr die Highlights mit allen packenden Szenen der Begegnung auch bei DAZN in der neuen Bundesliga-Highlightshow anschauen. Jeden Samstag um 17.30 Uhr gibt es beim Streamingportal die Aufreger und Tore der Nachmittagsspiele aus der Bundesliga zu sehen. Die Highlights des Abendspiels werden um 20.30 Uhr hinzugefügt, somit nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff. Die Highlightshow wiederholt sich stündlich, bis diese ab 0.00 Uhr in der Nacht zum Sonntag dann auch auf Abruf verfügbar ist.

Das ist aber nicht alles, was DAZN in Sachen Bundesliga zu bieten hat. Die Spiele am Freitag und am Sonntag laufen live und meist exklusiv beim Streamingportal. Und aus Europa zeigt DAZN noch die Partien aus LaLiga, Serie A und Ligue 1 - und natürlich noch jede Menge anderen Sport wie American Football, Basketball, Darts, Tennis, Boxen, MMA und noch vieles mehr.

DAZN ist dank der App auch mobil kinderleicht zu empfangen. Die LIVE-STREAMS laufen auf allen Apple- und Android-Geräten, auf denen Ihr die App installiert.

Das Ganze ist dabei - genau wie bei Sky - nicht kostenlos: 14,99 Euro pro Monat müsst Ihr zahlen - oder Ihr holt Euch gleich das günstigere Jahresabo für 149,99 Euro. Damit drückt Ihr den Monatsbeitrag auf rund 12,50 Euro. Nähere Infos zu den Abo-Modellen bei DAZN bekommt Ihr hier.

Der LIVE-TICKER von GOAL: Nichts verpassen bei Union Berlin vs. Hertha BSC

Falls Ihr kein TV-Gerät und keinen LIVE-STREAM zur Hand habt, wenn das Spiel gerade läuft, Ihr trotzdem aber alles aus dem Stadion an der Alten Försterei erfahren wollt, dann ist der LIVE-TICKER von GOAL eine tolle Alternative!

Fast in Echtzeit bekommt Ihr alles, was man wissen muss aus Berlin geliefert: Tore, Chancen, Karten, Aufreger - alles wird sofort getickert.

Union Berlin vs. Hertha BSC live im TV und im STREAM sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Union Berlin vs. Hertha BSC live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick