Union Berlin vs. Greuther Fürth: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Die SpVgg Greuther Fürth gastiert am 32. Bundesliga-Spieltag in der Hauptstadt und trifft auf den 1. FC Union Berlin. Anpfiff ist am Freitag, 29. April 2022, um 20.30 Uhr in der Alten Försterei. Ob das Spiel im Free-TV läuft, welche LIVE-STREAMS angeboten werden und wo Ihr Highlights sowie einen LIVE-TICKER findet, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Für Union Berlin geht es in den verbleibenden drei Saisonspielen noch um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Aktuell rangieren die Köpenicker auf dem sechsten Rang, selbst die Champions League ist mit vier Zählern Rückstand auf den vierten Platz noch in Reichweite. Ein Sieg gegen die Fürther gerät schon fast zur Pflichtaufgabe, wenn die Qualifikation für die Königsklasse noch gelingen soll.

Für die Franken geht es indes um nicht mehr allzu viel. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl steht bereits als erster Bundesliga-Absteiger der Saison 2021/22 fest und dürfte in den kommenden Partien lediglich darum bemüht sein, sich angemessen aus dem deutschen Oberhaus zu verabschieden.

Bleibt Union Berlin im Rennen um die CL-Plätze oder erweist sich Greuther Fürth als Stolperstein? Am Freitagabend wissen wir mehr - und so könnt Ihr live im TV oder LIVE-STREAM dabei sein.

Union Berlin vs. Greuther Fürth: Die Bundesliga-Partie des 32. Spieltags in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Union Berlin vs. SpVgg Greuther Fürth

Wettbewerb: Bundesliga, 32. Spieltag

Datum: 29.April 2022, 20.30 Uhr

Austragungsort: Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin vs. Greuther Fürth: Läuft die Bundesliga am Freitagabend live im Free-TV?

Nein. Wie auch die meisten anderen Partien wird das Match von Union Berlin gegen Fürth nicht kostenfrei im Free-TV zu sehen sein. Allerdings werden die Relegationsspiele zur Bundesliga, die am 19. bzw. 23. Mai ausgetragen werden, im frei empfangbaren Fernsehen von Sat.1 übertragen.

Für die Begegnung am Freitag benötigt Ihr hingegen ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst.

Union Berlin vs. Greuther Fürth: Zeigt Sky oder DAZN das Bundesliga-Duell?

Während Sky für die Übertragungen aller Samstagsspiele verantwortlich ist, gilt dies für DAZN am Freitag und am Sonntag.

Folglich ist das Kräftemessen zwischen Union und Fürth beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Falls Ihr noch kein Abo habt und das Spiel keineswegs verpassen wollt, solltet Ihr Euch zeitnah darum kümmern.

Union Berlin vs. Greuther Fürth: Die Bundesliga im Pay-TV und LIVE-STREAM auf DAZN

Um DAZN-Übertragungen zu empfangen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. So könnt Ihr über einen Vodafone- oder Sky-Vertrag die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 dazubuchen und das Angebot via Pay-TV nutzen.

Darüber hinaus könnt Ihr auch direkt ein Abo bei DAZN abschließen. Im Jahresabo zahlt Ihr 274,99 Euro einmalig im Voraus oder 24,99 Euro pro Monat, das flexibel kündbare Monatsabo gibt es für 29,99 Euro monatlich. Nach der Registrierung meldet Ihr Euch einfach via App, Smart-TV oder Webbrowser an, startet den LIVE-STREAM und genießt das umfassende Angebot an Live-Sport.

Union Berlin vs. Greuther Fürth heute live: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Die Highlights könnt Ihr beispielsweise in der linearen Highlight-Show von DAZN am Samstag ab 17.30 Uhr oder in der ARD-Sportschau am Samstagabend um 18.30 Uhr sehen. Zudem werden die kurzen Clips immer montags von ZDF, ARD und Sport1 auf der jeweiligen Website und bei YouTube hochgeladen.

Wollt Ihr während der Partie keine wichtigen Szenen und Entscheidungen verpassen, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Union Berlin gegen Greuther Fürth.

Union Berlin vs. Greuther Fürth: Die Übertragung der Bundesliga heute live auf DAZN in der Übersicht

Begegnung Union Berlin vs. Greuther Fürth Free-TV - Pay-TV DAZN 1 (linear) LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 19.30 Uhr LIVE-TICKER GOAL

Union Berlin vs. Greuther Fürth heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Coaches Urs Fischer und Stefan Leitl ihre jeweilige Aufstellung kommunizieren, findet Ihr sie an dieser Stelle.