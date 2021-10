Ungarn U21 vs. Deutschland U21 live: Die EM-Qualifikation jetzt im LIVE-TICKER - 1:2

Deutschlands U21 trifft heute in der EM-Qualifikation auf das Team aus Ungarn. Verfolgt die Partie jetzt hier im LIVE-TICKER von Goal.

Deutschlands U21 trifft heute am 4. Spieltag der EM-Qualifikation auf das Team aus Ungarn. Anpfiff der Partie im Szent Gellert Forum in Szeged ist um 17.30 Uhr. Verfolgt das Duell jetzt im LIVE-TICKER bei Goal.

Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen und einem Torverhältnis von 12:3 erwischte das DFB-Team einen perfekten Start. Zuletzt siegte Antonio di Salvo bei seinem Trainerdebüt mit 3:2 gegen Israel.

Ungarn U21 - Deutschland U21 Anpfiff: 17.30 Uhr Tore 0:1 Schade (5.), 0:2 Tillman (32.), 1:2 Kiss (39.) Aufstellung Ungarn Hegyi - Varju, Mocsi, Csontos - T. Kiss, Barath, Szücs, Szendrei, Kerkez, Nemeth - Skribek Aufstellung Deutschland Philipp - Mbom, M. Bauer, Thiaw, Katterbach - Keitel, Stiller, Schade, M. Tillman, Burkardt - Shuranov Gelbe Karten Csontos (34) - Mbom (14.)

41. | Der erste ungarische Schuss aufs Tor sitzt direkt. Effizient.

39. | Ungarn kontert nach einer Ecke eiskalt! Skribek wird halblinks in die Tiefe geschickt. Er marschiert an den Strafraum und spielt scharf an den zweiten Pfosten, Kiss schiebt überlegt rechts unten ein. Keine Abwehrchance für Keeper Philipp.

38. | Feiner Angriff der DFB-Elf. Tillman lupft das Leder rechts in die Box auf Stiller, der legt in die Mitte auf Burkardt. Der Schuss des Kapitäns wird zur Ecke geblockt.

37. | Die bringt keine Gefahr ein.

36. | Der fällige Freistoß wird gefährlich! Von rechtsaußen serviert Stiller an den Fünfer, dann etwas Ping-Pong, am Ende wird Keitels Schuss aus kurzer Distanz zur Ecke geblockt.

34. | Csontos kommt gegen Schade deutlich zu spät, trifft nur den Mann. Gelbe Karte.

32. | Die DFB-Elf erhöht! Burkardt dribbelt links in den Strafraum und legt in die Mitte. Shuranov spitzelt den Ball mit etwas Glück eine Station weiter auf Schade, der clever für Tillman ablegt, der die bessere Schussposition hat. Aus gut zehn Metern jagt Tillman das Leder ins rechte Eck. Torhüter Hegyi ist machtlos.

TOOOR! Ungarn U21 – Deutschland U21 0:2 | Torschütze: Malik Tillman

31. | Eine halbe Stunde ist durch. Deutschland ist überlegen, doch mit zunehmender Spielzeit kommt auch Ungarn zu ersten Offensivaktionen. Noch fehlt allerdings etwas die Fortune.

29. | Von rechtsaußen schlägt Schade eine klasse Flanke an den zweiten Pfosten. Burkardt kommt angerauscht, bekommt aber noch einen kleinen Schubser mit und bringt aus der Balance gebracht keinen platzierten Kopfball zustande.

26. | Gerade erleben wir die erste ruhigere Phase der Partie. Zeit für einen Blick auf die Spieldaten. 58 Prozent Ballbesitz fürs deutsche Team, das zudem 53 Prozent der Zweikämpfe gewinnt.

23. | Gegenseite, Freistoß für Deutschland. 25 Meter zentral vorm Tor. Stiller lupft das Leder in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer.

21. | Gute Chance für Ungarn! Skribek bringt eine Ecke von links in die Mitte. Dort legt Nemeth per Kopf an den linken Pfosten, Szendrei köpft aus fünf Metern nur knapp drüber!

19. | Nächste Szene der Deutschen. Tillman geht links neben der Box ins Dribbling, aber da ist ganz wenig Platz. So legt er in den Rückraum auf Keitel. Der hält aus gut 25 Metern direkt drauf - deutlich drüber.

17. | Guter Angriff der DFB-Elf - bis kurz vor dem Ende. Aus dem Zentrum wandert die Kugel nach rechts zu Schade, der punktgenau vors Tor flankt. Genau in den Raum, wo der Keeper nicht rankommen kann. Shuranov steigt zum Kopfball hoch, trifft die Kugel aber nicht richtig.

15. | Skribek serviert in den Sechzehner - Torhüter Philipp ist zur Stelle.

14. | Kerkez geht links an Mbom vorbei, der sich nur mit einem Foul zu helfen weiß. Freistoß für Ungarn, gut 35 Meter vor der Kiste. Und Gelb für Mbom.

12. | Gerade verbuchen die Ungarn erste Ballstafetten. Deutschland läuft allerdings hoch an, deswegen tun sich die Hausherren noch sehr schwer.

10. | Starker und dominanter Beginn der DFB-Elf. Ungarn konnte noch keine Akzente setzen.

7. | Deutschland bleibt am Drücker. Katterbach holt 20 Meter halblinks vor der Kiste einen Freistoß heraus. Shuranov nimmt sich der Sache an, zielt aber etwas zu hoch.

5. | Das ging schnell! Von halblinks legt Tillman mittig in den Strafraum. Dort schlägt Varju über den Ball, so kommt Shuranov aus kurzer Distanz zum Schuss. Er scheitert an Keeper Hegyi, doch den Nachschuss kann Schade aus fünf Metern mühelos verwandeln.

4. | Zu Beginn forciert Deutschland das Spiel über die außen. Mbom schickt Schade rechts in die Tiefe. Der findet mit seiner flachen Hereingabe keinen Abnehmer.

2. | Der erste Vorstoß der DFB-Elf! Schade tankt sich rechts an die Grundlinie, legt in die Mitte. Da ist dann viel Gewusel, Stillers Schuss aus gut acht Metern wird geblockt.

1. | Der Ball rollt!

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist David Coote aus England.

Vor Beginn | Gespielt wird im Szent Gellert Forum in Szeged, der drittgrößten Stadt Ungarns.

Vor Beginn | Die meisten der ungarischen Startelfspieler verdienen ihr Geld in der heimischen Liga. Hinzu kommen vier "Legionäre": Torhüter Hegyi (West Ham United), Linksaußen Kerkez (Milan U19), Rechtsaußen Kiss (SC Cambuur-Leeuwarden) und Angreifer Nemeth (KRC Genk)

Vor Beginn | Deutschland führt die Gruppe B mit neun Punkten aus drei Spielen an. Dahinter in der Live-Tabelle Polen, das zur Stunde gegen San Marino auf Siegkurs ist. Gegner Ungarn liegt aktuell auf Rang 4 mit vier Zählern.

Vor Beginn | Damit es nicht wieder so eng wird, müsse man sich aber deutlich steigern, forderte Di Salvo im Vorfeld: "Wir müssen schneller spielen und manchmal zielstrebiger sein." Auch mit dem Defensivverhalten war der Ex-Profi nicht zufrieden: "Wir haben den Ball zu lange gehalten, haben den Gegner kaum laufen lassen. Das müssen wir verbessern." Mal sehen, ob sich heute erste Fortschritte erkennen lassen.

Vor Beginn | Es ist Spiel zwei in der Ära Di Salvo. Das erste hatte den neuen U21-Coach ordentlich Nerven gekostet. Gegen Israel sah es lange nach einer Pleite aus, doch Schade und Burkhardt retteten ihrem neuen Chef mit zwei späten Toren das Debüt. Auf ein Drama wie dieses dürfte Di Salvo heute verzichten wollen.

Vor Beginn | In der deutschen Startelf gibt es gegenüber dem 3:2 gegen Israel einen Wechsel: Katterbach erhält hinten links den Vorzug vor Netz. Außerdem fehlt Appelkamp, der das Mannschaftshotel laut DFB-Infos krankheitsbedingt verlassen hat.

Vor Beginn | Der ungarische Coach Zoltan Gera nimmt nach dem 2:2 gegen Polen drei Wechsel vor: Csontos, Kiss und Szücs spielen anstelle von Csoka, Csonka und Bukta (alle Bank).

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Qualifikationsspiel zur U21-Europameisterschaft zwischen Ungarn und Deutschland.

Ungarn U21 vs. Deutschland U21: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Ungarn: Hegyi - Varju, Mocsi, Csontos - T. Kiss, Barath, Szücs, Szendrei, Kerkez, Nemeth - Skribek

Deutschland setzt auf folgende Aufstellung: Philipp - Mbom, M. Bauer, Thiaw, Katterbach - Keitel, Stiller, Schade, M. Tillman, Burkardt - Shuranov

Ungarn U21 - Deutschland U21 heute ... im TV ProSieben Maxx im LIVE-STREAM ran.de / prosiebenmaxx.de LIVE-TICKER Goal

Ungarn U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Hinter Manuel Mbom liegt eine emotionale Woche. "So etwas mit 21 Jahren zu entscheiden, ist etwas Endgültiges", sagte Mbom nach seinem dritten Spiel für die U21-Nationalmannschaft. Der gebürtige Göttinger, dessen Vater aus Kamerun stammt, hat sich mit diesem Einsatz ganz bewusst und unumstößlich für Deutschland entschieden. Er war und ist "stolz, den Adler auf der Brust zu tragen".

Dass diese Entscheidung alles andere als selbstverständlich ist, verdeutlichte Mbom im Interview mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB): "Ich trage zwei Herzen in mir, das wird immer so bleiben".

Auch deshalb wollte der Abwehrspieler vor dem 3:2-Erfolg gegen Israel am vergangenen Donnerstag "das Ganze nochmal intensiv und in Ruhe mit meiner Familie besprechen". Es folgte "der klare Entschluss, für Deutschland zu spielen" und nicht für sein Vaterland Kamerun.

Mbom, der seit der U15 sämtliche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen hat, ist sich der besonderen Situation bewusst, den "Schwarzen Adler auf der Brust" tragen zu dürfen. "Das will jedes Kind, das sich in den Fußball verliebt", sagte der 21-Jährige in der Dokumentation "Schwarze Adler", die die Erlebnisse schwarzer Fußballer im DFB-Trikot thematisiert.

"Es ist gut, dieses Symbol, das so wichtig für Deutschland ist, ein wenig herumzudrehen, um es aus einer anderen Perspektive zu beleuchten", sagte Mbom mit Blick auf die Vergangenheit. In der Dokumentation berichteten unter anderem die früheren Nationalspieler Erwin Kostedde, Jimmy Hartwig und Gerald Asamoah von regelmäßigen rassistischen Anfeindungen.

"Das N-Wort wurde oft benutzt", sagte auch Jordan Torunarigha von Hertha BSC, der im Februar 2020 beim Pokalspiel auf Schalke mit Affenlauten beleidigt wurde. Bei Manuel Mbom äußerte sich die Diskriminierung auf subtilere Art und Weise: "So wie mich Leute zum Teil anschauen oder behandeln, habe ich gemerkt, dass ich eine andere Hautfarbe habe."

Anders als Kostedde in den 1950ern und 1960ern hatte der Profi von Werder Bremen aber nie das Gefühl, "dass ich meine Hautfarbe abmache möchte. Es ist eher so, dass ich meine Hautfarbe cool finde und stolz darauf bin".

Gleich zehn Spieler des aktuellen U21-Kaders könnten noch für einen anderen Verband spielen, haben sich jedoch für den DFB entschieden. "Ich fühle mich nicht so sehr dort hingezogen, dass ich jetzt unbedingt für Nigeria spielen möchte", sagte Debütant Kevin Schade (19) in der vergangenen Woche. Auch der frühere US-Nachwuchsspieler Malik Tillman (19) empfindet den Adler auf der Brust "als besondere Ehre".

Mit drei Siegen in den ersten drei EM-Qualifikationsspielen reiste die U21 unter ihrem neuen italienischstämmigen Cheftrainer Antonio Di Salvo am Sonntag nach Szeged. Dort trifft der Titelverteidiger am Dienstag (17.30 Uhr/ProSieben Maxx) auf Ungarn.

