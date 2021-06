Ungarn vs. Portugal - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - die EM 2021

Die EM startet auch für Cristiano Ronaldo. Als Erstes geht es für Portugal gegen Ungarn. Alles zu TV, LIVE-STREAM und Highlights der Partie bei Goal.

Auch für den amtierenden Europameister Portugal wird es heute am 15.06. um 18 Uhr ernst. In der Puskas-Arena in Budapest bestreitet die Mannschaft rund um Superstar Cristiano Ronaldo das erste Gruppenspiel der EM gegen Ungarn.

Dabei wird die deutsche Nationalmannschaft das Spiel sicherlich ebenfalls mit wachen Augen verfolgen. Nach dem Auftaktspiel gegen Frankreich treffen hier nämlich die beiden übrigen Gruppengegner des DFB-Teams aufeinander. Auch wenn Ungarn in der "Todesgruppe" mit Portugal, Deutschland und Frankreich klarer Außenseiter ist, wird das portugiesische Team sich mächtig ins Zeug legen müssen, um nicht bereits im ersten Spiel zu stolpern.

Leipzig-Torhüter Peter Gulacsi wird seine Vorderleute sicherlich auf die starke Offensive Portugals einstimmen. Man darf sich also auf ein spannendes Spiel freuen und kann davon ausgehen, dass Ungarn der portugiesischen Nationalelf alles abverlangen wird.

Ungarn vs. Portugal - die Daten des Spiels im Überblick

Wettbewerb Europameisterschaft - Gruppenphase Duell Ungarn vs. Portugal Ort Puskas-Arena (Budapest) Anpfiff 15.06., 18 Uhr

Ungarn vs. Portugal - Die TV-Übertragung des Spiels

Wer sich die beiden Gruppengegner der deutschen Elf im Free-TV ansehen möchte, für den gibt es gute Nachrichten. Das ZDF überträgt die vollen 90 Minuten der Partie. Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung der Partie. Als Moderator fungiert Jochen Breyer, am Mikrofon könnt ihr Martin Schneider hören.

Als Experten hat sich das ZDF die Ex-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer für die EM herangeholt, außerdem ist der ehemalige Bayern-Stürmer Sandro Wagner mit dabei.

Die ZDF-Übertragung im Überblick

Vorberichterstattung: 17 Uhr

Anpfiff: 18 Uhr

Moderator: Jochen Breyer

Kommentator: Martin Schneider

Ungarn vs. Portugal: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Wer das Spiel im LIVE-STREAM sehen möchte, dem eröffnen sich zwei Möglichkeiten. Neben dem LIVE-STREAM des ZDF bietet auch der Streamingdienst MagentaTV einen solchen an. MagentaTV gehört zur Telekom und konnte sich die Rechte sichern, alle Partien der EM im LIVE-STREAM auf seiner Website zeigen zu dürfen.

Ungarn vs. Portugal - Der LIVE-STREAM des ZDF

Wie gewohnt bietet das ZDF einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Wenn ihr das Spiel also von unterwegs verfolgen wollt, findet ihr hier den Link dazu. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, egal ob Smart-TV, Tablet oder Smartphone.

Ungarn vs. Portugal - LIVE-STREAM bei MagentaTV

Wie oben beschrieben bietet auch MagentaTV einen LIVE-STREAM an. Dieser ist allerdings nicht wie der des ZDF kostenfrei. Um das Spiel bei MagentaTV verfolgen zu können, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Beim aktuellen EM-Sonderangebot erhaltet Ihr dabei die ersten drei Monate gratis, danach kommen monatliche Kosten in Höhe von 10 Euro auf Euch zu.

Dafür hat der Streamingdienst der Telekom einige Hochkaräter an Bord geholt. Als Kommentatoren könnt ihr unter anderem Wolff Fuss und Jan Platte hören, moderiert wird von niemand geringerem als Johannes B. Kerner. Mit den beiden Ex-Nationalspielern Fredi Bobic und Michael Ballack hat man sich auch für die Expertenposition erfahrene Leute geangelt.

Wer jetzt also interessiert daran ist, die Partei Ungarn vs. Portugal über MagentaTV zu verfolgen, der findet hier noch mehr Informationen dazu.

Ungarn vs. Portugal - Alle Tore, Karten und mehr im LIVE-TICKER

Wer die aktuellsten Geschehnisse auf dem Platz bequem vom Smartphone oder Tablet ablesen will, der ist beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Hier erfahrt Ihr sofort, falls etwas passiert und verpasst somit keine Minute des Spiels, auch wenn Ihr nicht live am Fernseher dabei sein könnt. Zum LIVE-TICKER geht es hier.

Ungarn vs. Portugal - die Highlights auf DAZN

Das Netflix des Sports in Form von DAZN ist bei der EM ebenfalls dabei. Auch wenn man sich keine Rechte an den Live-Übertragungen sichern konnte, werdet Ihr während der EM dort trotzdem die besten Szenen und alle Tore der Spiele zu sehen bekommen. Immer nach Abpfiff findet Ihr dort alle Highlights.

Wer sich also nach der Partie nochmal alle wichtigen Szenen in komprimierter Form ansehen will, ist dort genau richtig. Die Kosten für ein DAZN-Abo belaufen sich auf 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Dafür wird euch eine enorme Bandbreite an Live-Sport geboten und ab Sommer sogar noch mehr Bundesliga- und Champions-League-Spiele. Alle, die sich mit dem Programm von DAZN vertraut machen wollen, finden hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Ungarn vs. Portugal - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights auf einen Blick

TV-Übertragung ZDF LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Ungarn vs. Portugal - Die Aufstellungen der Teams

Pünktlich eine Stunde vor Anpfiff findet ihr hier die Aufstellungen für das Spiel Ungarn vs. Portugal.