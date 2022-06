Ungarn vs. Deutschland live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute steigt in der Nations League die Partie Ungarn vs. Deutschland. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen die Begegnungen des dritten Spieltags in der Nations League 2022/23 über die Bühne. Hierbei kommt es Samstag um 20.45 Uhr in der Gruppe A3 zum Aufeinandertreffen Ungarn gegen Deutschland. Somit gastiert der Zwölfte der Welt beim 40. im FIFA-Ranking. Es handelt sich um die zweite Begegnung binnen eines Jahres. Denn: Am 23. Juni 2021 trennten sich die beiden Nationalmannschaften bei der EURO in München mit einem Unentschieden.

Danach belegte Ungarn in der Gruppe I der WM-Qualifikation hinter England, Polen und Albanien den vierten Platz. Allerdings überraschte das vom Italiener Marco Rossi trainierte Team zum Auftakt in der Gruppe A3 der Nations League mit einem Heimerfolg gegen die Three Lions. Zuvor erlebten die Magyaren, die in der Nations League aus der Gruppe B3 aufstiegen, Ende März in Tests eine Heimniederlage gegen Serbien und einen Auswärtssieg in Nordirland.

Deutschland absolvierte nach dem ersten Platz in der Gruppe J der WM-Qualifikation ebenso zwei Freundschaftsspiele. Dabei erreichte die von Hansi Flick betreute Elf einen Heimsieg gegen Israel und ein Remis in den Niederlanden. Danach gab es für die DFB-Auswahl zum Auftakt in der Nations-League-Gruppe A3 eine Punkteteilung in Italien.

Heute um 20.45 Uhr findet am dritten Spieltag in der Gruppe A3 der Nations League die Partie Ungarn vs. Deutschland statt. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Ungarn vs. Deutschland: Das Spiel in der Nations League auf einen Blick

Spiel: Ungarn vs. Deutschland Datum: Samstag, 11. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Puskas Arena (Budapest)

Ungarn gegen Deutschland heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Spiels in der Nations League

RTL hielt die Ausstrahlungsrechte an den Auftritten des deutschen Nationalteams in der WM-Qualifikation. Anschließend durften die ARD und das ZDF die Vorbereitungsspiele der DFB-Auswahl den Zuschauern nach Hause liefern. Doch wer zeichnet für die Übertragung der Partie zwischen Ungarn und Deutschland in der Nations League verantwortlich?

Ungarn vs. Deutschland heute live bei RTL im Free-TV

Gleich vorweg: Ihr könnt genauso in der Nations League 2022/23 alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV mitverfolgen. Da Deutschland heute in Ungarn gastiert und somit ein Auswärtsmatch bestreitet, läuft das Kräftemessen bei RTL. Dort könnt Ihr Euch die Partie überdies in HD anschauen. 30 Minuten vor dem Anstoß in der Puskas Arena, um 20.15 Uhr, starten die Vorberichte. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung der Begegnung Ungarn gegen Deutschland bei RTL auf:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

So könnt Ihr beispielsweise Ungarn vs. Deutschland bei DAZN sehen

Zusätzlich könnt Ihr Euch Deutschlands Auswärtspartie gegen Ungarn bei DAZN ansehen. Jedoch müsst Ihr Euch für die Ausstrahlung beim Pay-per-View-Anbieter bis Mitternacht gedulden. Zuvor könnt Ihr bereits ab dem frühen Nachmittag neun weitere Begegnungen mitverfolgen.

Hierbei eröffnet das Spiel Ukraine vs. Armenien in der Liga B und im polnischen Lodz um 15 Uhr das Programm. Drei Stunden später, um 18 Uhr, steigen die Aufeinandertreffen Irland vs. Schottland sowie Färöer Inseln vs. Litauen. Anschließend steigen um 20.45 Uhr sechs Matches. Dabei gehen in der Liga A zusätzlich die Partien England vs. Italien, Niederlande vs. Polen und Wales vs. Belgien über die Bühne. Zudem finden in der Liga B die Begegnungen Montenegro vs. Bosnien und Rumänien vs. Finnland statt. Weiters gastiert die Türkei in der Liga C in Luxemburg.

Wenn Ihr Euch die Übertragungen bei DAZN anschauen möchtet, benötigt Ihr allerdings ein Abo. Hier geht es zu zahlreichen weiterführenden Informationen:

Der Kauf nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Wenn Ihr einen Smart-TV Euer Eigen nennt, müsst Ihr anschließend die Gratis-App installieren. Andernfalls besteht die Möglichkeit, den Fernseher mit einem PC oder Notebook zu verbinden. Hierfür müsst Ihr Euch zusätzlich ein HDMI-Kabel besorgen. Aber nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung der Begegnung Ungarn – Deutschland:

Aufzeichnung von Ungarn vs. Deutschland: 0 Uhr

Die Übertragung von Ungarn gegen Deutschland heute im LIVE-STREAM sehen

Zudem könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und Deutschland in der Gruppe A3 per LIVE-STREAM mitverfolgen. Hierfür reichen allerdings nicht ein internetfähiges Endgerät und eine passende Verbindung aus. Denn: Ihr benötigt überdies ein Premium- oder Premium-Duo-Abo bei RTL+. Die beiden Optionen kosten respektive 4,99 Euro und 7,99 Euro pro Monat. Wenn Ihr drei Euro mehr auf den Tisch legt, könnt Ihr das Paket mit zwei Endgeräten nutzen und Werbeeinschaltungen nur in den Live-Streams der Sender sehen. Zudem bietet RTL sein gesamtes Programm im Internet an.

Zu Ungarn vs. Deutschland via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem bietet Euch GOAL seinen LIVE-TICKER an. Damit erfährt Ihr alles zum Spielverlauf im Kräftemessen Ungarn vs. Deutschland.

Die Partie Ungarn vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen