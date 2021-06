Ukraine vs. Österreich live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER

Bei der EM 2021 kommt es heute zum Spiel Ukraine gegen Österreich. Goal begleitet die Entscheidung in der Gruppe C am Montag im LIVE-TICKER.

Ukraine oder Österreich, wer folgt den Niederlanden bei der EM 2021 aus der Gruppe C ins Achtelfinale? Goal begleitet die Partie am Montagabend im LIVE-TICKER.

In der Gruppe C geht es für die Österreicher um den Einzug ins Achtelfinale. So wird die Partie gegen die Ukraine im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Ukraine - Österreich Anpfiff: 18 Uhr Tore - Aufstellung Ukraine Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Sydorchuk - Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi - Yaremchuk Aufstellung Österreich Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Schlager, Laimer, Grillitsch - Baumgartner, Arnautovic, Sabitzer

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe C zwischen der Ukraine und Österreich.

Ukraine vs. Österreich: Die Aufstellung

Aufstellung Ukraine:

Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Sydorchuk - Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi - Yaremchuk

Aufstellung Österreich:

Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Schlager, Laimer, Grillitsch - Baumgartner, Arnautovic, Sabitzer

Ukraine vs. Österreich im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die Ukraine und Österreich standen sich bisher zweimal in Freundschaftsspielen gegenüber, wobei beide Teams je einmal gewannen. Dies wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen bei einem großen Turnier sein.

In den beiden bisherigen Spielen zwischen der Ukraine und Österreich fielen im Schnitt vier Tore pro Partie (insgesamt acht).

Die Ukraine beendete mit dem 2:1-Sieg gegen Nordmazedonien eine Serie von sechs Niederlagen in Folge bei Europameisterschaften. Seit den Siegen gegen Saudi-Arabien und Tunesien in der Gruppenphase der WM 2006 hat die Ukraine bei großen Turnieren (EM und WM) nicht mehr zwei Spiele in Serie gewonnen. Bei beiden damaligen Siegen traf der heutige Trainer Andriy Shevchenko.

Österreich hat nur zwei der letzten 17 Spiele bei großen Turnieren (EM und WM) gewonnen und nur eines der acht Spiele bei Europameisterschaften (zwei Remis, fünf Niederlagen)

Österreich verlor bei den letzten drei großen Turnieren (EM und WM) jeweils das letzte Spiel in der Gruppenphase: bei der WM 1998 gegen Italien, bei der EM 2008 gegen Deutschland und bei der EM 2016 gegen Island.

Der Ukrainer Roman Yaremchuk traf in seinen ersten beiden EM-Spielen – dabei war er mit jedem seiner letzten beiden Schüsse auf das gegnerische Tor erfolgreich. Vor dem diesjährigen Turnier haben nur sieben Spieler in ihren ersten drei EM-Spielen ein Tor erzielt, zuletzt Gareth Bale bei der EM 2016 für Wales.

Österreich gab in den ersten beiden Spielen dieser Europameisterschaft sieben Torschüsse ab – nur drei dieser Torschüsse kamen von Spielern aus der Startelf, 57 Prozent kamen von Einwechselspielern (vier von sieben).

Roman Yaremchuk war an drei der vier Tore der Ukraine bei der EM 2020 direkt beteiligt (zwei Tore, ein Assist) und traf wettbewerbsübergreifend in jedem seiner letzten drei Spiele. Seit seinem ersten Einsatz für die Ukraine im September 2018 hat Yaremchuk mehr Länderspieltore erzielt als jeder andere ukrainische Spieler (zehn).

Aleksandar Dragovic, der in den ersten beiden EM-Spielen Österreichs in der Startelf stand, könnte gegen die Ukraine sein 93. Länderspiel bestreiten. Damit wäre er zusammen mit Gerhard Hanappi der drittmeist eingesetzte Spieler – nur Toni Polster (95) und Andi Herzog (103) haben mehr Länderspiele für Österreich absolviert.

Andriy Yarmolenko traf in jedem seiner letzten drei Spiele für die Ukraine (insgesamt viermal) und könnte gegen Österreich zum ersten Mal in vier aufeinanderfolgenden Spielen für sein Land treffen. Bei Europameisterschaften war Yarmolenko an vier der sechs Tore der Ukraine direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Assists).

Ukraine vs. Österreich im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

"Rette uns!": Österreich hofft im "großen Finale" gegen die Ukraine auf Arnautovic

Erst Finale, dann Achtelfinale: Österreich und die Ukraine wollen Geschichte schreiben, die Hoffnungen der ÖFB-Elf ruhen vor allem auf Marko Arnautovic.

Vor dem "großen Finale" gegen die Ukraine fiebert ganz Fußball-Österreich der Rückkehr seiner Lebensversicherung Marko Arnautovic entgegen. "Rette uns!", titelte die Krone vor dem Endspiel am Montag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Bukarest ganz dramatisch und forderte: "Marko, du musst es richten."

Nach der Beleidigung eines Gegenspielers im Auftaktspiel gegen EM-Neuling Nordmazedonien (3:1) war Arnautovic von der UEFA gegen die Niederlande (0:2) auf die Tribüne verbannt worden. Im alles entscheidenden Spiel der Gruppe C gegen die Ukraine - für die beiden punktgleichen Teams geht es um den erstmaligen Einzug in die EM-K.-o.-Runde - darf Team Austria um den deutschen Teamchef Franco Foda wieder auf seinen Star vertrauen.

"Er ist ein absolutes Mentalitätsviech", sagte Hoffenheims Christoph Baumgartner, der die vielen Qualitäten des China-Legionärs lobte. Arnautovic könne man immer den Ball zuspielen, erklärte Baumgartner, "selbst wenn er drei Spieler um sich hat. Dann hält er einen mit der Hand weg, dem anderen stellt er den A.... rein und den dritten macht er mit den Füßen weg."

Martin Hinteregger schlug zuletzt in die gleiche Kerbe. "Ich würde mich als Gegenspieler anscheißen, wenn der Marko von Anfang an spielen würde", sagte der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt. Und Aleksandar Dragovic von Bayer Leverkusen ergänzte: "Er kann alles, was wichtig für uns ist."

Gegen die spielerisch bislang über weite Strecken überzeugende Ukraine wird "Arnie", mit 27 Toren in 89 Länderspielen der mit Abstand gefährlichste Torjäger der Alpenrepublik, wieder von Anfang an in der Offensive wirbeln. "Er wird spielen", bestätigte Foda einen Tag vor dem "Finalspiel".

"Solche Ausnahmespieler", betonte Baumgartner, "haben extrem viel Präsenz. Das Augenmerk liegt auf ihnen, das macht es für alle, die rundherum spielen, ein bisschen leichter."

Die Ukraine ist jedenfalls gewarnt, auch durch Topspieler Andrej Jarmolenko. Der ehemalige Dortmunder spielt mit zwei Treffern, einem Assist und als ständiger Gefahrenherd eine überragende EM - und war vor Kurzem Teamkollege von Arnautovic bei West Ham United.

Nun treffen sich die beiden Flügelstürmer wieder auf dem Platz, zu einem "Finale", das eigentlich keiner gewinnen muss. Denn die Ukraine wäre mit einem Unentschieden als Gruppenzweiter durch, der ÖFB-Auswahl um Kapitän David Alaba würden vier Punkte und eine ausgeglichene Tordifferenz sehr wahrscheinlich reichen, um unter die vier besten Gruppendritten zu kommen.

Doch eine erneute "Schande von Gijon", als Deutschland und Österreich bei der WM 1982 mit einem Nichtangriffspakt in die nächste Runde einzogen, soll nicht drohen. "Das geht gar nicht auf diesem Niveau", sagte Baumgartner, der allerdings kein offensives Feuerwerk erwartet: "Möglicherweise ist es so, dass beide Mannschaften nicht ins absolute Risiko gehen werden."

Und dann gab der 21 Jahre alte Shootingstar die Marschroute vor: "Wir haben alle Chancen, werden das Spiel positiv bestreiten und im Achtelfinale stehen." Womöglich auch dank Arnautovic.

Quelle: SID

Ukraine vs. Österreich im LIVE-TICKER: Das EURO-Duell im Überblick