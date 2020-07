Die UFC Fight Night heute Nacht bringt einen spektakulären Kampf: Deiveson Figueiredo und Joseph Benavidez kämpfen um den vakanten Titel im Fliegengewicht. Los geht's heute in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 2 Uhr deutscher Zeit.

Bereits im vergangenen Februar kämpften die beiden um den Titel im Fliegengewicht. Figuereido siegte, verstieß aber gegen die Gewichtsauflagen der Klasse.

Auf der Fight von Abu Dhabi stehen sich zudem noch weitere Kämpfer im Oktogon gegenüber: Jack Hermansson gegen Kelvin Gastelum, Mark Diakiese gegen Rafael Fiziev, Ariane Lipski gegen Luana Carolina und Alexandre Pantoja gegen Askar Askarov vervollständigen die Main Card.

Wach bleiben lohnt sich - Figueiredo gegen Benavidez wird live gezeigt und Ihr könnt dabei sein. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

UFC-Fans aufgepasst: Deiveson Figueiredo gegen Joseph Benavidez könnt Ihr heute Nacht live und in kompletter Länge verfolgen! Goal gibt Euch alle Infos dazu.

Ihr wollt das Spektakel auf der Fight Island live verfolgen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig aufgehoben! Der Streaming-Dienst überträgt Figueiredo gegen Benavidez im LIVE-STREAM.

Ab 2 Uhr könnt Ihr Euch im Portal einloggen und den STREAM abrufen. Wann genau der Kampf zwischen Figueiredo und Benavidez beginnt, hängt von der Dauer der Vorkämpfe ab.

Um den STREAM abrufen zu können, müsst Ihr lediglich ein Konto beim Streaming-Dienst besitzen. Falls Ihr noch kein Mitglied seid, könnt Ihr Euch noch heute einen Zugriff zum Portal verschaffen - und das sogar kostenlos!

Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst. Jeder Neukunde bekommt 30 Tage der Mitgliedschaft geschenkt. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Solltet Ihr Euch direkt für ein Jahr anmelden, ist das Abo umgerechnet noch günstiger - dort zahlt Ihr insgesamt 119,99 Euro.

Lest Euch unter diesem Link alle Informationen zur Anmeldung durch!

DAZN ist der exklusive Anbieter des Kampfes heute Nacht - was auch bedeutet, dass kein TV-Sender den Kampf live und in voller Länge zeigt. Es ist jedoch möglich, den DAZN-LIVE-STREAM auf dem TV-Gerät abzuspielen.

Dafür müsst Ihr Euch lediglich die kostenlose DAZN-App auf den Smart-TV laden und Euch mit Eurem Konto einloggen. Wer keinen Smart-TV besitzt, kann seinen Fernseher auch mit der Playstation 4, der Xbox One oder dem Amazon Fire TV Stick verbinden und DAZN streamen.

Alle Informationen zum Login findet Ihr unter diesem Link zusammengefasst.

Der Hauptkampf ist für 2 Uhr nachts angesetzt, kann jedoch auch deutlich später starten. Verständlich also, wenn viele UFC-Fans den Kampf verschlafen werden. Doch keine Sorge, DAZN bietet die Highlights des Kampfes jederzeit auf Abruf an.

Alle spektakulären Szenen aus Abu Dhabi könnt Ihr Euch also auch im Laufe des Sonntags ansehen, wann immer es Euch passt. Einzige Voraussetzung ist auch hier jedoch das DAZN-Abo.

Lest Euch unter diesen Link noch mal alles über die Anmeldemodalitäten durch!

Leaving NO DOUBT. 🤫 ⚖️ @Daico_Deiveson hits the scales at 125lbs. #UFCFightIsland2 🏝️ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/WRQa1oarl3

Ready for Round ✌️



⚖️ @JoeJitsu comes in at 125lbs. #UFCFightIsland2



🏝️ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/alxpNpiSqm