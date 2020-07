UFC Fight Night 172: Kattar vs. Ige heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

UFC steht wieder an und wir dürfen uns auf die Fight Night 172 freuen. Wir liefern alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Es fliegen wieder die Fäuste im Octagon - die UFC Fight Night 172 steht an! Ab 4 Uhr dürfen wir uns auf zahlreiche spannende Kämpfe in der Main Card freuen.

Im Hauptduell stehen sich diesmal die Federgewichtskämpfer Calvin Kattar und Dan Ige gegenüber. Darüber hinaus treten in der Main Card folgende Kämpfer an: Alhassan vs. Lazzez, McCann vs. Santos, Rivera vs. Stamann und Elliott vs. Benoit.

In diesem Artikel liefern wir Euch alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung des Hauptkampfes zwischen Kattar und Ige in der UFC Fight Night 172 im TV und LIVE-STREAM. Die folgenden Abschnitte bringen Euch auf den neusten Stand!

UFC Fight Night 172: Alle Infos zum Kampf Kattar vs. Ige auf einen Blick

Kampf Calvin Kattar und Dan Ige Datum Donnerstag, 16. Juli 2020 | ab 4 Uhr Ort UFC Fight , Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) LIVE-STREAM DAZN (hier geht's direkt zum kostenlosen Probemonat)

Kattar vs. Ige heute im LIVE-STREAM: Uhrzeit - Wann findet der Kampf statt?

Federgewicht, Kattar gegen Ige, UFC Fight Night 172: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, sprich vom 15. auf den 16. Juli, geht es im Octagon wieder heiß her.

In könnt Ihr den Kampf ab 4 Uhr im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen!

Kattar vs. Ige heute im LIVE-STREAM: Wo findet der Kampf statt?

Austragungsort ist diesmal die Yas-Insel, auch UFC Fight Island genannt, in der Nähe von Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).

Aufgrund der aktuellen Coronapandemie findet auch dieses Event ohne Zuschauer statt.

Kattar vs. Ige heute live: Die Regeln des UFC-Kampfes

Die UFC-Fans unter Euch kennen sich sicherlich mit den Regeln des Kampfes aus. Für diejenigen, die neu dabei sind und sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Kampf zwischen Kattar und Ige nicht entgehen lassen wollen, haben wir die Regeln des UFC-Kampfes noch einmal zusammengefasst.

Ein Kampf geht über fünf Runden, die jeweils genau fünf Minuten dauern. Nach jeder Runde folgt eine Pause von einer Minute.

Der Kampf wird entweder durch einen Knockout, einen technischen K.o., sprich wenn einer der beiden Kämpfer aufgibt, oder nach Ablauf der Zeit beendet.

Sollte Letzteres eintreten und beide Kämpfer nach 25 Minuten noch mit von der Partie sein, wird der Sieger von einem aus drei Kampfrichtern bestehenden Gremium festgelegt.

UFC Fight Night 172: Alle Duelle der Main Card im Überblick

DUELL GEWICHTSKLASSE Calvin Kattar Dan Ige Federgewicht Tim Elliot Ryan Benoit Fliegengewicht Abdul Razak Alhassan Mounir Lazzez Weltergewicht Molly McCann Taila Santos Frauen Fliegengewicht Jimmie Rivera Cody Stamann Federgewicht

UFC Fight Night 172: Kattar vs. Ige heute live im TV sehen

Das Duell im Octagon zwischen Kattar und Ige wird in Deutschland leider nicht im TV gezeigt. Hierbei besitzen weder das Free- noch Pay-TV-Sender die entsprechenden Rechte für die Übertragung der UFC.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass Ihr komplett auf den Kampf verzichten müsst! Wir erklären Euch, wie Ihr dennoch das Duell der beiden Federgewichtkämpfer live sehen könnt - nicht im TV, aber im LIVE-STREAM.

Mit DAZN erhaltet Ihr die optimale Lösung. Der Ismaninger Streamingdienst zeigt die UFC Fight Night 172 live und in voller Länger im LIVE-STREAM. In den folgenden Abschnitten liefern wir Euch alles Wissenswerte dazu.

Mit DAZN könnt Ihr den Kampf im LIVE-STREAM dennoch auf Eurem Fernsehbildschirm sehen - und zwar mit der DAZN-App. DIese ist für diverse Smart-TVs verfügbar. Wer zudem im Besitz eines Amazon Fire TV Sticks oder einer PlayStation 4 ist, kann die App kostenlos runterladen und den LIVE-STREAM ganz einfach auf dem TV-Bildschirm verfolgen. Klickt einfach auf das entsprechende Gerät und gelangt direkt in den jeweiligen Store!

UFC Fight Night 172: Kattar vs. Ige heute im LIVE-STREAM sehen

Den LIVE-STREAM gibt es wie erwähnt bei DAZN, das sich die exklusiven Rechte für die Übertragung der UFC in Deutschland und Österreich gesichert hat.

Dementsprechend könnt Ihr Kattar vs. Ige live und in voller Länge auf DAZN verfolgen.

Los geht's in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. auf 16. Juli) um 4 Uhr. Kommentator Mark Bergmann begleitet Euch durch den Fight.

Wer den Kampf lieber mit englischem Originalkommentar genießen möchte, kann dies ebenso tun: DAZN bietet neben der Übertragung mit deutschem Kommentar auch die Option mit Originalkommentar an.



Quelle: imago images / ITAR-TASS / ZUMA Press

Mit DAZN verpasst Ihr damit keine Sekunde des Fights zwischen Kattar und Ige. Die einzige Voraussetzung ist ein Abo beim Streamingdienst.

Als Neukunde erhaltet Ihr mit dem Gratismonat sogar die ersten 30 Tage Eurer Mitgliedschaft komplett kostenlos und könnt auf alle Inhalte bei DAZN zugreifen. Nach Ablauf des Gratismonats könnt Ihr entweder ein Monats- oder ein Jahresabo abschließen.

Das Monatsabo kostet 11,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden.

kostet und kann monatlich gekündigt werden. Mit dem Jahresabo für eine einmalige Zahlung in Höhe von 119,99 Euro seid Ihr sogar günstiger unterwegs und spart im Vergleich zur monatlichen Zahlung knapp 24 Euro.

Ihr seid nach dem UFC-Fight zwischen Kattar und Ige auf den Geschmack gekommen und wollt auf weitere Inhalte bei DAZN zugreifen? Der Ismaninger Streamingdienst bietet neben Kampfsport jede Menge Fußball ( , , oder ), Basketball, Tennis, Baseball oder Football! Zudem zeigt DAZN auch ausgewählte Länderspiele im LIVE-STREAM. Lasst Euch also inspirieren.

UFC Fight Night 172: Kattar vs. Ige heute live: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Ereignisse aus der Welt des Sports anbietet. Dabei können die Events auf mehreren Geräten gleichzeitig geschaut werden. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, einzelne Inhalte in der Zusammenfassung oder im Re-Live noch einmal zu sehen.



Quelle: DAZN

Live-Sport gibt es also im LIVE-STREAM auf DAZN. Diesen könnt Ihr auf zahlreichen Endgeräten mit Internetzugang verwenden. Das bedeutet, dass Ihr Euren Lieblingssport nicht nur auf dem PC, sondern auf Eurem Smartphone, Tablet oder auf Eurer Konsole nutzen könnt - und zwar mit der App.

Diese gibt es sowohl für Apple als auch für Android. Klickt einfach auf den jeweiligen Store und gelangt direkt zum Download der DAZN-App!

Das Gute an DAZN: Es gibt diverse Zahlungsmöglichkeiten. Zahlt also ganz einfach mit PayPal, Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes. Alle wichtigen Informationen rund um die Zahlungsoptionen gibt es hier!



Quelle: Getty Images

UFC Fight Night 172: Kattar vs. Ige: Die Bilanzen und der Steckbrief der UFC-Stars

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli heißt es in Abu Dhabi also Kattar gegen Ige.

Goal zeigt Euch die bisherigen Karrierestatistiken und wichtige Infos der beiden Fight in der folgenden Übersicht!

Calvin Kattar im Porträt

Bisherige Kampf-Bilanz bei 25 Profikämpfen 21 Siege, 4 Niederlagen Wie viele K.o.s? 11 Größe 1,80 m Reichweite 183 cm Spitzname The Boston Finisher Alter 32 Nationalität US-amerikanisch

Dan Ige im Porträt