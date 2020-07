UFC 251, Kamaru Usman vs. Jorge Masdival heute live: Alle Infos zu TV, LIVE-STREAM und Highlights

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fliegen wieder Fäuste und Knie, wenn sich Usman und Masvidal im Oktagon gegenüberstehen. Goal weiß, wo es läuft.

UFC 251 steht an und bringt einen absoluten Kracher mit sich! Kamaru Usman und Jorge Masvidal kämpfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag um den Titel um Weltergewicht. Los geht's mit dem Kampf auf der Yas in Abu Dhabi voraussichtlich ab 4 Uhr.

Die Titelentscheidung des Hauptkampfes könnt Ihr live am TV und via LIVE-STREAM verfolgen. Goal präsentiert Euch alle Informationen zur Übertragung aus Abu Dhabi.

UFC 251 solltet Ihr keinesfalls verpassen - lest Euch deshalb in diesem Artikel alle Informationen über das bevorstehende Event in der MMA durch!

UFC Fight Night 251: Alle Infos zum Kampf Usman vs. Masvidal auf einen Blick

Kampf Kamaru Usman und Jorge Masvidal Datum Sonntag, 11. Juli 2020 | ab 4 Uhr Ort Yas Island in Abu Dhabi LIVE-STREAM DAZN (hier geht's direkt zum Gratismonat)

UFC Fight Night 251: Wo läuft Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal heute Nacht im LIVE-STREAM?

Wach bleiben lohnt sich, Usman gegen Masvidal wird nämlich live übertragen! Goal erklärt, wo Ihr Euch für den LIVE-STREAM reinklicken müsst.

DAZN zeigt Usman vs. Masvidal heute Nacht im LIVE-STREAM

Wer den Fight heute Nacht live verfolgen möchte, muss DAZN einschalten. Das Streaming-Portal zeigt den Hauptkampf zwischen Usman und Masvidal in kompletter Länge via LIVE-STREAM.

Ab 4 Uhr könnt Ihr Euch im Portal einloggen und den Kampf schauen. Dabei gabt Ihr die Möglichkeit, Euch zwischen der deutschen Übertragung mit Kommentator Sebastian Hackl mit den Experten Andreas Kraniotakes und Elias Stefanescu und dem englischen Originalkommentar zu entscheiden.

Um das Angebot nutzen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr Euch heute noch spontan zulegen und zahlt für die Übertragung des Fights erst einmal keinen Cent. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich kostenlos.

Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich für das Streaming-Portal fällig. Solltet Ihr Euch direkt für ein Jahr anmelden, spart Ihr sogar etwas Geld und zahlt insgesamt nur 119,99 Euro.

Lest Euch hier alle Infrmationen zur Anmeldung durch!

UFC Fight Night 251: Wird Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal heute Nacht live im TV gezeigt?

Wer den Hauptkampf der UFC Fight Night 251 sehen möchte, muss DAZN einschalten - kein anderer TV-Sender hat den Kampf nämlich im Programm. Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr aber auch ganz gemütlich am TV abspielen.

Mit der kostenlosen DAZN-App ist die Übertragung an jedem Smart-TV abrufbar. Loggt Euch dazu ganz einfach mit Eurem Account ein und streamt los. Alle Infos zum Login findet Ihr unter diesem Link.

Ihr habt keinen Smart-TV zur Verfügung? Keine Sorge, DAZN ist nämlich mithilfe der Playstation 4, der Xbox One oder des Amazon Fire TV Sticks auch mit allen herkömmlichen TV-Geräten kompatibel.

UFC Fight Night 251: DAZN präsentiert Euch die Highlights von Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal

Der Hauptkampf von Usman gegen Masvidal ist für 4 Uhr morgens angesetzt. Je nachdem, wie lange die Vorkämpfe dauern, kann sich die Startzeit auch verzögern.

Gut möglich also, dass der ein oder andere Fan einschläft, bevor es losgeht. Für all diejenigen bietet DAZN die perfekte Alternative: Die Highlights des Kampfes sind nämlich schon kurz nach Ende auf der Plattform abrufbar.

Somit könnt Ihr die wichtigsten Szenen aus Abu Dhabi auch noch entspannt im Laufe des Sonntags anschauen. Das Video ist für alle Abonnenten jederzeit abrufbar.

Informiert Euch über diesen Link noch mal über alle Anmeldemodalitäten.

UFC Fight Night 251: Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal im Steckbrief

Kamaru Usman im Porträt

Bisherige Kampf-Bilanz bei 17 Profikämpfen 16 Siege, 1 Niederlage Spitzname "Nigerian Nightmare" Größe 183 cm Reichweite 193 cm Alter 33 Jahre Gewicht 77 kg Nationalität Nigerianisch

Jorge Masvidal im Porträt