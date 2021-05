KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 0:1

In der 3. Liga kommt es heute zum Spiel KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden. Goal begleitet die Partie am Samstagnachmittag im LIVE-TICKER.

Nachholspiel in der 3. Liga! Am Samstag empfängt der KFC Uerdingen den Aufstiegsaspiranten Dynamo Dresden zur verlegten Patie vom 33. Spieltag. Anpfiff in Lotte ist heute um 14 Uhr .

Für Dresden ist das Spiel gegen Uerdingen extrem wichtig im Kampf um die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga. Dynamo rangiert aktuell hinter Ingolstadt und Rostock auf Platz drei, würde bei einem Sieg aber an die Tabellenspitze springen und auch den Vorsprung auf Rang vier (1860 München) auf vier Punkte ausbauen.

Für Uerdingen geht es indes am anderen Ende der Tabelle um den Klassenerhalt. Der KFC ist momentan 17. in der 3. Liga und steht damit auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aber nur einen Punkt, mit einem Dreier gegen Dresden würde man an Meppen und Kaiserslautern vorbei auf Position 15 vorrücken.

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden: Bei Goal gibt es die 3. Liga heute im LIVE-TICKER ! Wer das Spiel lieber live im Free-TV oder kostenlos im LIVE-STREAM schauen will, der kann sich alle Informationen zur Übertragung in einem separaten Artikel auf Goal holen .

KFC Uerdingen - Dynamo Dresden 0:1 (0:1) Tore 0:1 Vlachodimos (45.) Aufstellung Uerdingen Jurjus - Göbel (56., Traore), Girdvainis, Lukimya, Dorda - Fechner, Gnaase - Pusch, Wagner, Marcussen (56., Kiprit) - van Ooijen Aufstellung Dresden Broll - Ehlers, Mai, Knipping - Diawusie (63., Stor), Kade, Stark, Will, Vlachodimos (63., Kwadwo) - Hosiner (56., Mörschel), Daferner Gelbe Karten Ehlers (60.), Pusch (65.)

65. Minute | KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: GELBE KARTE

65. Minute | Gelbe Karte für Kolja Pusch (KFC Uerdingen 05). Kolja Pusch geht mit dem Ellbogen voran in den Zweikampf mit dem gerade eingewechselten Leroy Kwadwo und sieht die nächste Gelbe Karte.

63. Minute | KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: WECHSEL

63. Minute | Doppelwechsel bei Dynamo: Stor und Kwadwo kommen für Diawusie und Torschützen Vlachodimos

60. Minute | KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: GELBE KARTE

60. Minute | Gelbe Karte für Kevin Ehlers (Dynamo Dresden). Der Abwehrspieler verhält sich bei einem Uerdinger Einwurf unfair und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

58. Minute | Eckball für den KFC: Pusch tritt sie hoch in den gegnerischen Fünfmeterraum, wo Lukimya hochspringt und den Ball an den langen Pfosten verlängert, wo aber niemand das Leder unter Kontrolle bringen kann.

56. Minute | KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: WECHSEL

56. Minute | Beide Trainer nehmen Veränderungen an ihrer Mannschaft vor. Bei den Uerdingen kommen neue Kräfte für die Offensive, während bei den Gästen der Ex-Uerdinger Heinz Mörschel den Rasen in Lotte betritt.

52. Minute | Fast hätte die erfolgreiche Kombination aus der ersten Hälfte schon wieder funktioniert! Für die Dresdener spielt Hosiner einen Steilpass hinter die Kette in den Lauf von Vlachodimos, der das Leder aber nicht mehr kontrollieren kann.

49. Minute | Dynamo kommt sehr geschlossen aus der Halbzeitpause, während die Gastgeber in vorderster Front weiter sehr ungenau spielen.

46. Minute | Ohne personelle Veränderungen geht's weiter mit dem zweiten Durchgang!

46. Minute | KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: ANPFIFF ZWEITE HALBZEIT

Halbzeitfazit:

Am Ende einer umkämpften ersten Halbzeit führt Dynamo Dresden verdient mit 1:0 gegen einen offensivschwachen KFC Uerdingen. Während lange Zeit wenig passierte und es mehr Zweikämpfe als echte Torchancen gab, wurden die Dresdener gegen Ende des ersten Durchgangs immer besser. Sie waren im letzten Drittel einfach die gefährlichere Mannschaft und belohnten sich durch den Treffer von Panagiotis Vlachodimos, welcher übrigens sein erster ist für die SG. Die Uerdinger müssen sich gerade in der Offensive deutlich steigern, wenn sie hier heute noch was Zählbares mitnehmen wollen.



45. Minute | KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: HALBZEIT

45. Minute | TOOOR! KFC Uerdingen - Dynamo Dresden 0:1 | Torschütze: Vlachodimos

45. Minute | Dresden zeigt sich eiskalt und macht das 1:0! Ermöglicht hat das Tor Philipp Hosiner, der zentral vor dem gegnerischen Strafraum das Leder mit dem Außenrist wunderschön in den Lauf von Panagiotis Vlachodimos chippt. Der Flügelstürmer schießt den Ball aus spitzem Winkel mit dem langen Bein flach ins lange Eck.

42. Minute | Noch wenige Minuten bleiben im umkämpften ersten Durchgang. Und die Dresdener werden so langsam wieder besser und kommen häufiger in die Nähe des Uerdinger Strafraums.

39. Minute | Stark gemacht von Diawusie! Der schnelle Stürmer läuft auf rechts allen Gegenspielern davon und flankt den Ball dann flach in die Mitte, wo aber kein Mitspieler an das Leder kommt und die Krefelder so den Ball hinten raus schlagen können.

35. Minute | Nach längerer Zeit mal wieder eine Offensivsituation von Dynamo: Paul Will bringt von links einen Eckball hoch in die Mitte. Diese Hereingabe wird aber nicht gefährlich und der KFC kann die Szene bereinigen.

33. Minute | Und wieder wird es fast gefährlich in der Dresdener Hälfte: van Oijen zieht von links nach innen und über Umwege kommt der Ball zu Pusch, der von rechts eine halbhohe Flanke auf den zweiten Pfosten zieht. Doch dort kommt kein Mitspieler mehr an das Leder, sodass es einen Abstoß für die Gäste gibt.

30. Minute | Uerdingen kombiniert sich einmal mehr schön durch das Mittelfeld der Gäste, doch wieder einmal fehlt der letzte Tick Gefährlichkeit im letzten Drittel. Dynamo kann das alles souverän weg verteidigen.

26. Minute | Auch auf der anderen Seite wird es gefährlich! Kade initiiert den Angriff und bedient den startenden Diawusie auf der rechten Seite. Der Flügelstürmer geht ein paar Meter und flankt den Ball flach in die Mitte, wo Vlachodimos die Kugel per Volley aus zehn Metern nur knapp neben den linken Pfosten setzt.

25. Minute | Die Gastgeber erarbeiten sich den nächsten Eckball: van Ooijen bringt ihn scharf an den kurzen Pfosten, wo Girdvainis hochsteigt und den Ball nur knapp am Tor vorbeiköpft.

SPIELTAG! Live im @mdrde (14 Uhr) und hier auf Twitter im Liveticker: Unser immens wichtiges Nachholspiel gegen den Aufstiegsaspiranten @DynamoDresden .

23. Minute | Das Wetter ist im Moment schöner als das Spiel selbst. Unter Sonnenschein spielt sich weiterhin viel im Mittelfeld ab, während die Uerdinger sich auch mal in der Hälfte der SG festsetzen kann.

21. Minute | Viel passiert aktuell nicht! Es ist eine hart umkämpfte Partie mit vielen Zweikämpfen und wenig Torchancen.

18. Minute | Der KFC kommt bisher noch nicht richtig vor das Dresdener Tor. Die schwächste Offensive der Liga tut sich gegen die massive Dreier- bzw. Fünferkette weiterhin schwer.

15. Minute | Da fehlte nicht viel! Hosiner flankt den Ball von der linken Seite aus zum Tor hin in Richtung Elfmeterpunkt, wo Daferner am höchsten steigt und die Kugel per Kopf zentral auf den Kasten setzt. KFC-Keeper Jurjus kann den Ball aber souverän abfangen.

14. Minute | Christoph Daferner setzt sich and der gegnerischen Grundlinie gut gegen Christian Dorda durch und erarbeitet sich den Eckball. Die Hereingabe von Panagiotis Vlachodimos wird aber nicht gefährlich.

13. Minute | Die Hausherren verteidigen das in den Anfangsminuten gegen individuell bessere Dresdener sehr ordentlich. Bis auf ein paar vereinzelte Schussversuche haben sie nur wenig zugelassen.

10. Minute | Agyemang Diawusie hat auf rechts außen viel Platz und legt den Ball ab in die Mitte zu Philipp Hosiner. Doch dem Stürmer verspringt das Leder, weshalb er aus 20 Metern die Kugel weit über die Latte schießt.

7. Minute | Erster Eckball für die Gastgeber: Peter van Ooijen führt ihn kurz aus und Fridolin Wagner kann aus der zweiten Reihe abziehen. Doch sein Versuch fliegt ein paar Meter neben das Dynamo-Tor.

1' Der Ball rollt in Lotte. Die Sportgemeinschaft hat angestoßen. Auf geht's, Dynamo!

5. Minute | Der Rasen in Lotte bereitet den Akteuren beider Teams ein paar Probleme. Durch die vielen Unebenheiten hoppelt der Ball bei fast jedem Flachpass.

2. Minute | Diawusie mit dem ersten Abschluss nach wenigen Sekunden! Nach einem Pass von Vlachodimos schießt er aus halbrechter Position, doch der Ball fliegt deutlich über den Querbalken.

1. Minute | Und los geht's! Schafft Dynamo Dresden mit einem Sieg über Uerdingen heute den Sprung auf Platz eins? Die kommenden 90 Minuten werden es zeigen!

Vor Beginn | Zum siebten Mal findet heute ein Heimspiel der Krefelder wieder im FRIMO-Stadion in Lotte statt und noch nie konnte der KFC ein Spiel dort gewinnen. Wird sich das heute gegen den Aufstiegskandidaten aus Dresden ändern?

Vor Beginn | Dresdens neuer Trainer Alexander Schmidt setzt im Vergleich zum Sieg gegen Duisburg zwei frische Kräfte in die Startelf: Anstelle von Chris Löwe und Luka Stor, starten Panagiotis Vlachodimos und Agyemang Diawusie.

Vor Beginn | Blicken wir auf das Personal beider Teams: Die Uerdinger spielen ähnlich wie am letzten Wochenende beim Sieg in München und verändern die Startelf nur auf einer Position: Für Stürmer Muhammed Kiprit ist Mittelfeldspieler Peter van Ooijen neu dabei. Es könnte gut sein, dass Kolja Pusch oder Gustav Marcussen dafür in die Sturmspitze rücken.

Vor Beginn | Aufatmen bei Dynamo Dresden! Die SG gewann unter der Woche nach vier sieglosen Spielen mit null erzielten Treffern mit 1:0 gegen den MSV Duisburg. Diese Partie war auch der Einstand des neuen Trainers Alexander Schmidt, der nun dafür sorgen soll, die Dresdener wieder zurück in die 2. Bundesliga zu bringen. Gegen den Abstiegskandidaten aus Uerdingen sind die Schwarz-Gelben klarer Favorit - zumal sie gerade auswärts meistens gute Leistungen zeigten. Nur 1860 München gewann auf fremden Rasen mehr Spiele.

Vor Beginn | Beim KFC Uerdingen war in den vergangenen Tagen wieder mal einiges los. Am letzten Wochenende stoppte das Team von Interimstrainer Stefan Reisinger die Talfahrt und gewann nach drei Niederlagen in Serie mit 2:0 bei Türkgücü München. Unter der Woche arbeitete der KFC dann an der Lösung der Trainerfrage, denn Stefan Reisinger fehlt die nötige Trainerlizenz, um dauerhaft Trainer der Krefelder zu bleiben. So wurde dann gestern bekannt gegeben, dass Jürgen Press gemeinsam mit Reisinger das Trainerduo für die restliche Saison bildet. Der 55-Jährige trainierte zuletzt einen chilenischen Zweitligisten und war als Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft Nigerias aktiv.

Vor Beginn | Die Ausgangslage vor dieser Partie könnte kaum spannender sein! Während die Uerdinger mit einem Remis die Abstiegsränge vorerst verlassen könnten, brauchen die Dresdener unbedingt Punkte, um sich im Kampf um den direkten Aufstieg gut aufzustellen. Dynamo Dresden würde ebenfalls ein Remis reichen, um den FC Ingolstadt vom zweiten Platz zu verdrängen. Bei einem Sieg würden sie sich sogar von Hansa Rostock die Spitzenposition zurück erobern.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Nachholpartie des 33. Spieltages zwischen dem KFC Uerdingen und Dynamo Dresden.

Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Uerdingen:

Jurjus - Göbel, Girdvainis, Lukimya, Dorda - Fechner, Gnaase - Pusch, Wagner, Marcussen - van Ooijen

Dresden setzt auf folgende Aufstellung:

Broll - Ehlers, Mai, Knipping - Diawusie, Kade, Stark, Will, Vlachodimos - Hosiner, Daferner

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Uerdingen vs. Dresden heute ... live im Free-TV MDR live im Pay-TV Magenta Sport im LIVE-STREAM mdr.de / Magenta Sport im LIVE-TICKER Goal

Uerdingen vs. Dresden heute im LIVE-TICKER: So lief das letzte Spiel von Dynamo

Drittligist Dynamo Dresden hat beim Debüt von Trainer Alexander Schmidt in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Sachsen bezwangen den MSV Duisburg nach zuvor vier Spielen ohne Sieg und Tor mit 1:0 (0:0). Christoph Daferner (77.) erlöste nach 515 torlosen Minuten die Mannschaft des zunächst bis Saisonende verpflichteten Schmidt.

"Man hat gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Aber die Mannschaft hat alles reingeworfen, was geht. Sie hat bis zur letzten Sekunde gekämpft", sagte Schmidt bei MagentaSport.

Es ist #Matchday , liebe Dynamo-Fans! Um 14 Uhr tritt die SGD zur Nachholpartie des 33. Spieltages in Lotte gegen den @KFC_Uerdingen an.

Drei Tage nach der Beurlaubung von Markus Kauczinski kletterte Dynamo mit jetzt 62 Punkten auf Rang drei. Die Dresdner haben zudem ein Spiel weniger absolviert als Hansa Rostock (65) und der FC Ingolstadt (63), die aktuell die direkten Aufstiegsplätze belegen.

Der MSV Duisburg, der zuvor sechs Spiele lang ungeschlagen war, bleibt mit 42 Punkten auf Rang 13.

KFC Uerdingen vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: Das Duell in der 3. Liga im Überblick

Partie: KFC Uerdingen - Dynamo Dresden

KFC Uerdingen - Dynamo Dresden Anpfiff: Samstag, 1. Mai, 14 Uhr

Samstag, 1. Mai, 14 Uhr Ort: Sportpark am Lotter Kreuz (Lotte)

Tooor für Dynamo Dresden, 0:1 durch Panagiotis Vlachodimos