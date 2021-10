UEFA Youth League live: Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung

Zeit für die UEFA Youth League! Am heutigen Dienstag duellieren sich Ajax Amsterdam und der BVB (Borussia Dortmund). Alles zu TV und LIVE-STREAM!

Am Dienstagabend kommt es zum Showdown zwischen den beiden Profimannschaften von Ajax Amsterdam und dem BVB (Borussia Dortmund) in der Königsklasse - zuvor duellieren sich die beiden U19-Teams in der UEFA Youth League. Dieses Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Bisher sind die beiden heutigen Kontrahenten noch ungeschlagen, beide Mannschaften haben 4 Punkte auf dem Konto stehen. Wer setzt sich heute durch?

Wie wird die UEFA Youth League live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung von Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund).

UEFA Youth League: Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) auf einen Blick

Duell Ajax U19 vs. BVB (Borussia Dortmund) U19 Wettbewerb UEFA Youth League Datum 19. Oktober 2021, 14 Uhr Ort Sportkomplex De Toekomst (Niederlande)

UEFA Youth League: Die Rechte an der Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wo kommen die Spiele der UEFA Youth League im TV und LIVE-STREAM? Ganz einfach: Die Übertragungsrechte an den Spielen hat sich der Ismaninger Streamingdienst DAZN gesichert. Der Streamingdienst zeigt ausgewählte Spiele, vornehmlich mit deutscher Beteiligung, im LIVE-STREAM.

Und das ist auch heute bei Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) der Fall! Das ganze Spiel der Youth League gibt es heute im LIVE-STREAM auf DAZN.

UEFA Youth League live: Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

DAZN zeigt / überträgt die wichtigsten Spiele der Youth League live im Fernsehen - allerdings kommt das Spiel nicht auf einem der beiden linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2. Dennoch habt Ihr die Option, die vollen 90 Minuten live im TV zu sehen.

Ihr könnt nämlich die DAZN-Übertragung auch mit der App auf dem Smart-TV sehen - Ihr braucht allerdings ein Abonnement, um die vollen 90 Minuten von Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) live zu sehen.

UEFA Youth League live im TV und LIVE-STREAM auf DAZN: Die Übertragung

Übertragung ab: kurz vor 14 Uhr

ab: kurz vor 14 Uhr Anpfiff : 14 Uhr

: 14 Uhr Kommentator: Felix Keil

Um 14 Uhr wird das Spiel angepfiffen, dafür braucht Ihr aber noch vor Anpfiff ein Abonnement bei DAZN. Denn ohne dieses könnt Ihr keinen Fußball aus der Youth League live sehen. Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. JETZT ANMELDEN!

UEFA Youth League live im TV und LIVE-STREAM auf uefa.tv

Eine zweite Option, wie Ihr Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Youth League live sehen könnt, ist uefa.tv. Dort laufen die vollen 90 Minuten ebenfalls im LIVE-STREAM.

Um die Spiele bei uefa.tv live sehen zu können, müsst Ihr Euch vorab registrieren und einen Account anlegen. An jedem Spieltag werden dienstags und mittwochs jeweils zwei LIVE-STREAMS, um 14 Uhr und um 16 Uhr, angeboten. Heute zählt Ajax vs. BVB dazu.

Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) live sehen: Die Übertragung der UEFA Youth League

Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zur UEFA Youth League

Gegen 13.15 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Jugendteams von Ajax und des BVB.

UEFA Youth League: Die Tabelle der Gruppe von Ajax und Dortmund