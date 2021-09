UEFA Youth League live sehen: So werden die Spiele im TV und LIVE-STREAM übertragen

In der UEFA Youth League messen sich die besten Nachwuchsmannschaften Europas. Goal zeigt Euch, wo die Spiele im TV und im LIVE-Stream zu sehen sind.

Nicht nur in der Champions League wird am Dienstag, 28. September, und am Mittwoch, 29. September, wieder gespielt, auch in der UEFA Youth League geht die Saison an diesen Tagen weiter.

Wie der große Bruder Champions League ist auch die UEFA Youth League vor zwei Wochen mit den ersten Spielen in der Gruppenphase in die Saison gestartet. In dem Wettbewerb der besten U19-Mannschaften Europas sind sogar fünf deutsche Teams vertreten: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln.

UEFA Youth League live: Goal liefert Euch alle wichtigen Informationen rund um die UEFA Youth League und zeigt, wo die Spiele im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

UEFA Youth League live: Das ist der Modus

Die UEFA Youth League gibt es seit der Saison 2013/14, sie geht jetzt also bereits in ihre achte Saison. Die Liga wurde eingeführt, damit die besten Nachwuchsspieler Europas mit ihren Teams internationale Spielpraxis sammeln können.

In der UEFA Youth League spielen U19-Mannschaften. Jede teilnehmende Mannschaft darf einen Kader von 40 Spielern melden. Davon dürfen fünf zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2002 geboren worden sein, die restlichen 35 danach.

Der jetzige Modus gilt seit der Saison 2015/16. Die UEFA Youth League ist zweigeteilt. Im sogenannten Champions-League-Weg spielen genau die 32 Mannschaften, die auch in der Champions League vertreten sind. Die Gruppen und die jeweiligen Spieltage sind identisch. Die Spiele der UEFA Youth League finden zumeist einige Stunden vor der Begegnung in der Champions League statt.

Aus jeder der acht Gruppen qualifiziert sich die Gruppensieger für das Achtelfinale. Für die acht Gruppenzweiten ist der Wettbewerb noch nicht beendet. Sie treffen in den Play-offs auf die acht besten Teams aus dem Meisterschaftsweg.

An diesem nehmen die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen nach dem UEFA-Klubkoeffizienten teil. Gruppen gibt es hier nicht, sondern nur K.-o-Duelle mit Hin-und Rückspiel. Der 1. FC Köln trifft in der ersten Runde auf KRC Genk aus Belgien. Nach zwei Runden spielen die noch im Wettbewerb verbliebenen acht Mannschaften gegen die acht Gruppenzweiten aus dem Champions-League-Weg um den Einzug ins Achtelfinale. Ab dort geht der Wettbewerb in K.-o.-Runden weiter.

Das Endspiel soll am 25. April an einem noch zu bestimmenden Ort stattfinden.

⚽ #UYL group stage matchday 2 on Tuesday and Wednesday



All the games 👇 — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) September 27, 2021

UEFA Youth League: Hier seht Ihr die Spiele im TV und LIVE-STREAM

In den vergangenen Jahren gab es viele Spiele der UEFA Youth League live im Free-TV und im kostenlosen LIVE-STREAM beim Privatsender Sport1 zu sehen. Das ist in der Saison 2021/22 nicht mehr der Fall, da Sport1 nicht mehr die Übertragungsrechte besitzt.

Hochklassigen Nachwuchsfußball könnt Ihr dennoch live verfolgen. Auf zwei Wegen wird die UEFA Youth League übertragen.

UEFA Youth League live: Übertragung von DAZN

Die Übertragungsrechte an den Spielen der UEFA Youth League hat sich DAZN gesichert. Der Streamingdienst zeigt ausgewählte Spiele, vornehmlich mit deutscher Beteiligung, im LIVE-STREAM.

In dieser Woche überträgt DAZN nur eine Partie: RB Leipzig gegen FC Brügge. Dabei beginnt die Übertragung mit Kommentator Martin Kern um 14 Uhr.

DAZN zeigt in dieser Saison fast alle Spiele der Champions League exklusiv, genauer gesagt 121 von 137 Spielen. Aber das ist noch lange nicht alles. Des weiteren bekommt Ihr beim "Netflix des Sports" zahlreiche Top-Spiele aus der Bundesliga, der Primera Division, Ligue 1 und Serie A zu sehen.

Und wie kann man die Spiele live verfolgen? Dazu benötigt Ihr ein Abo - entweder ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Noch bis 30. September gibt es die Möglichkeit, das komplette DAZN-Programm kostenlos zu testen. Um dieses Angebot noch wahrnehmen zu können, müsst Ihr Euch also beeilen.

UEFA Youth League: Übertragung von uefa.tv

Der offizielle Streamingdienst des Europäischen Fußball-Verbandes UEFA, uefa.tv, zeigt Spiele der UEFA Youth League in einem kostenlosen LIVE-STREAM.

Die gezeigten Spiele für die kommenden Wochen stehen bereits fest. An jedem Spieltag werden dienstags und mittwochs jeweils zwei LIVE-STREAMS, um 14 Uhr und um 16 Uhr, angeboten.

Am Dienstag, 28. September, könnt Ihr unter anderem das Spiel von RB Leipzig gegen den FC Brügge live verfolgen.

Um die Spiele bei uefa.tv live sehen zu können, müsst Ihr Euch zuvor registrieren und einen Account anlegen.

Hier geht's zu uefa.tv!