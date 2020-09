UEFA Supercup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

Im UEFA Supercup treffen heute Abend Bayern München und Sevilla aufeinander. Wir sagen Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM seht.

gegen - im UEFA Supercup duellieren sich die Sieger der und der . Heute Abend um 21 Uhr wird das Duell der beiden Teams in Budapest ausgetragen.

Die Münchner Bayern sind bereits früh in der Saison wieder in einer guten Verfassung. Beim 8:0 gegen den FC Schalke 04 traf das Team von Trainer Hansi Flick aber auch auf einen Gegner, der sich nicht gegen die Dominanz von Lewandowski, Müller und Co. wehrte. Gegen den FC Sevilla wird dies mit Sicherheit etwas anders sein.

Die Andalusier testeten zuletzt gegen Levante (3:2-Heimsieg), nachdem man in der vorherigen Spielzeit die Europa-League-Trophäe nach holte. Wie wird die Mannschaft von Julen Lopetegui nun gegen den deutschen Rekordmeister agieren?

UEFA Supercup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's - alle Informationen zur Übertragung von FC Bayern München gegen den FC Sevilla gibt es in diesem Artikel.

UEFA Supercup heute live: Alle Informationen zum Spiel

Duell FC Bayern München vs. FC Sevilla Datum Donnerstag, 24. September 2020 | 21.00 Uhr Ort Puskas Arena, Budapest (Ungarn) Zuschauer ca. 20.000 Fans

UEFA Supercup heute live im TV sehen: So wird FC Bayern München gegen FC Sevilla übertragen

Free-TV oder doch Pay-TV? Die Frage aller Fans des Fußballs an diesem Donnerstag dreht sich darum, wo denn FC Bayern München gegen den FC Sevilla (UEFA Supercup) heute live gezeigt / übertragen wird. Wir klären auf und liefern alle Details.

Den UEFA Supercup heute live im TV bei Sky schauen

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten des UEFA Supercup heute Abend live im deutschen TV. Das liegt daran, dass die Rechte an der Übertragung beim Kanal liegen.

Zusammen mit dem Ismaninger Streamingdienst DAZN gehören die Übertragungsrechte der Champions League Sky - daraus hat sich auch die Konstellation an diesem Donnerstag ergeben. Sky strahlt das ganze Spiel FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV aus. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Übertragung auf Sky.

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Moderator: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff Fuss

Ihr freut Euch nun, dass der UEFA Supercup überhaupt live im Fernsehen übertragen wird? Verständlich, doch müsst Ihr ein Sky-Abonnement vorweisen können, um Fußball heute live anzuschauen. Wenn Ihr keines habt, dann könnt Ihr Euch auf der Sky-Homepage informieren und dann eines abschließen.

Allerdings ist es gut möglich, dass die Registrierung bis zum Anpfiff um 21 Uhr nicht abgeschlossen ist - Ihr braucht also eine Alternative, und zwar schnell!

Quelle: Imago Images / Poolfoto

UEFA Supercup heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: So funktioniert's

Ihr habt es aus den oberen Zeilen vielleicht schon entnehmen können: Auch der Ismaninger Streamingdienst DAZN strahlt die vollen 90 Minuten des UEFA Supercups an diesem Donnerstag aus. FC Bayern München gegen FC Sevilla wird bei DAZN heute im LIVE-STREAM gezeigt.

Beim Kanal, der auch die Möglichkeit einer Übertragung auf dem Smart-TV mit der DAZN-App bereitstellt, könnt Ihr bereits ab 20.30 Uhr live miterleben, was sich in Budapest so abspielt. Um 21 Uhr wird dann der UEFA Supercup in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen und Ihr verpasst keine Sekunde.

UEFA Supercup heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Ein großer Vorteil von DAZN ist, dass der Streamingdienst einen Gratismonat für jeden Neukunden bereitstellt. Das bedeutet, dass Ihr den UEFA Supercup heute gratis anschauen könnt, wenn Ihr Euch an diesem Abend neu und kostenfrei bei DAZN registriert.

In den 30 Testtagen könnt Ihr dann die ganze Streamingwelt von DAZN nutzen und Euch alles anschauen, was so im LIVE-STREAM übertragen wird.

UEFA Supercup heute im LIVE-STREAM bei Sky schauen

Auch der Unterföhringer Fernsehsender Sky hat die Übertragung des UEFA Supercups im Internet parat, bedeutet, dass FC Bayern München gegen den FC Sevilla auch im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket zu sehen sein wird. Hier folgen ein paar Details, wie dort Fußball heute live zu sehen ist.

UEFA Supercup heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist der Streamingdienst von Sky, zu dem jeder Kunde einen eigenen Zugang bekommt. Mit einer Registrierung bei Sky bekommt Ihr einen PIN und einen Kundenlogin, mit dem Ihr Fußball heute im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Der UEFA Supercup läuft also bei Sky nicht nur im TV, sondern auch auf jedem möglichen mobilen Endgerät im LIVE-STREAM. Einfach rechtzeitig bei Sky Go anmelden und dann losstreamen. Kleiner Haken an dem ganzen Prozedere: Ihr könnt bei Sky Go nur Bayern gegen Sevilla im LIVE-STREAM schauen, wenn Ihr Sky-Abonnent seid.

Den UEFA Supercup heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Sky Ticket ist die zweite Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten des UEFA Supercups heute im LIVE-STREAM mit Sky anschauen könnt. Sky Ticket ist jedoch nicht mit einem Abo bei Sky verknüpft, sondern ein eigenes Portal, bei welchem Ihr Euch anmelden könnt.

Sky Ticket bietet verschiedene Pakete an. Hier bekommt Ihr einen Überblick darüber.

UEFA Supercup (FC Bayern München vs. FC Sevilla) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Diese anderen Optionen gibt es

FC Bayern München vs. FC Sevilla im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal

FC Bayern München vs. FC Sevilla in den Highlights auf DAZN (gratis im Probemonat)

Quelle: Sevilla FC

UEFA Supercup heute live sehen: Die Übertragung im TV, LIVE-STREAM und Co.

FC Bayern München vs. FC Sevilla (UEFA Supercup) live.... ... im TV Sky ... im LIVE-STREAM DAZN, Sky Go, Sky Ticket ... im LIVE-TICKER Goal ... verpasst? Die Highlights DAZN

UEFA Supercup heute live sehen: Der Vorbericht zu FC Bayern München gegen FC Sevilla (SID)

Fritz Keller will kein Teil von "Fußball-Ischgl" sein. "Ich selbst werde nicht nach Budapest reisen", sagte der DFB-Präsident dem SID und betonte: "Wir müssen zwar nach vorne denken, aber gleichzeitig sehr verantwortungsvoll mit der Pandemie umgehen." Letzteres zu tun verspricht auch die UEFA - und doch will sie sich ihr "Pilotprojekt" zur Zuschauerrückkehr nicht nehmen lassen.

Der Supercup im ungarischen Corona-Hotspot zwischen Bayern München und dem FC Sevilla am Donnerstag (21.00 Uhr) wird stattfinden - und zwar mit Zuschauern. Das teilte die Europäische Fußball-Union auf Anfrage mit. Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban soll auf der Tribüne der Puskas Arena sitzen, wie um aller Welt zu demonstrieren: alles halb so wild in Budapest!

Zuvor hatte es intensive Gespräche zwischen allen Beteiligten gegeben, neben einem Geisterspiel stand auch eine komplette Absage der umstrittenen Begegnung im Raum. Doch am Ende hatten die Zweifler keine Chance gegen die Lobbyisten um den mächtigen ungarischen Verbandschef und UEFA-Vize Sandor Csanyi. Der Supercup, behaupten die Befürworter um UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, werde "so sicher sein wie kein Spiel zuvor."

UEFA Supercup: Nur 1300 Bayern-Fans dabei?

Markus Söder steht an der Spitze derjenigen Kritiker, die darüber nur den Kopf schütteln. Der bayerische Ministerpräsident hatte das Spiel mit seiner Aussage über ein mögliches "Fußball-Ischgl" zum Politikum gemacht. Die große Sorge des CSU-Chefs: Ein Superspreading Event an der Donau wie im Frühjahr im österreichischen Apres-Ski-Mekka mit Hunderten oder Tausenden Infizierten in ganz Europa.

Die UEFA beteuert dagegen, es würden alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen unternommen. Doch daran zweifeln inzwischen auch viele Fans, die die Freigabe von bis zu 20.000 Plätzen (30 Prozent) zunächst begrüßt hatten. Nur noch 1300 Bayern-Fans wollen nach Budapest, Tendenz fallend. 2100 hatten sich um eines der zuletzt 4500 zur Verfügung stehenden Tickets bemüht. Aus Sevilla sollen nur 500 Anhänger anreisen.

"Es macht alles keinen Sinn", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bei t-online.de über das UEFA-Projekt, das Ceferin zur Chefsache erklärt hatte. Lauterbach hielte es für "eine großartige Geste", wenn sich die Bayern-Bosse zu einer Art Reisewarnung an die eigenen Fans durchringen könnten.

UEFA Supercup: Titel wäre das "i-Tüpfelchen" für den FC Bayern

Doch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge möchte seinem Freund Ceferin nicht in den Rücken fallen, wenngleich die Münchner Delegation deutlich kleiner ausfallen soll als bei solchen Spielen üblich. Er hat sich das UEFA-Diktum vom "Schritt in Richtung Normalität" zu eigen gemacht. Diesen hatte auch Hansi Flick zunächst befürwortet. Weil die Infektionszahlen vor Ort allerdings weiter steigen, hat sich der Trainer inzwischen bei den Skeptikern eingereiht.

Allein: Flick fühlt sich machtlos - und sucht die Flucht ins Sportliche. Der silberne Pokal, den die UEFA am Dienstag auf einer Donau-Brücke in Szene setzte, wäre "das i-Tüpfelchen" auf der Münchner Triple-Saison, sagte Flick. Er erwarte aber "ein schwieriges Spiel" gegen den Europa-League-Sieger. Zumal Toptorjäger Robert Lewandowski eine Prellung am linken Fuß plagt.

UEFA Supercup heute live sehen: FC Bayern München vs. FC Sevilla - das letzte Duell

Im letzten Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden CL-Sieger Bayern München und dem Euro-League-Champion Sevilla ging es um nichts Geringeres als den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse.

In der Saison 2017/18 wurde das Hinspiel des Achtelfinales in Sevilla ausgetragen, welches der FCB durch zwei glückliche Tore von Franck Ribery (bzw. Eigentor von Jesus Navas) und Thiago mit 2:1 für sich entschied. Im Rückspiel reichte den Münchnern dann ein torloses 0:0 zum Weiterkommen.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. FC Sevilla - so liefen die Teams im letzten Duell am 11. April 2018 auf:

Bayern: Ulreich - Kimmich - Boateng - Hummels - Rafinha - Martínez - Rodriguez - Robben - Müller - Ribery - Lewandowski

Sevilla: Soria - Navas - Mercado - Lenglet - Escudero - Banega - Nzonzi - Correa - Vazquez - Sarabia - Ben Yedder