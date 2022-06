Eintracht Frankfurt fordert Real Madrid im UEFA Supercup 2022 heraus. GOAL verrät, wann und wo das für die SGE historische Spiel über die Bühne geht.

Am 18. Mai triumphierte Eintracht Frankfurt in Sevillas Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen. Zehn Tage später, am 28. Mai, gewann Real Madrid im Stade de France gegen den FC Liverpool die Champions League. Nun messen sich die Teams von Oliver Glasner und Carlo Ancelotti im UEFA Super Cup 2022.

Eintracht Frankfurt setzte sich zwar im UEFA Cup 1979/1980 durch, aber damals trafen noch die Titelhalter in den Europapokal-Wettbewerben der Landesmeister und der Pokalsieger im Super Cup aufeinander. Somit tritt die Mannschaft aus der Mainmetropole erstmals bei einem UEFA Super Cup an. Real Madrid spielt hingegen zum achten Mal um diese Trophäe. Die Königlichen gingen zuletzt im August 2017 gegen Manchester United als Sieger vom Platz. Zwölf Monate später unterlagen sie ihrem Stadtrivalen Atletico Madrid.

In den kommenden Wochen kommt es im UEFA Super Cup 2022 zum Kräftemessen Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid. GOAL verrät Euch, wo und wann diese für die Adler historische Partie über die Bühne geht.

UEFA Super Cup 2022: Wann und wo findet Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid statt? Die Eckdaten

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 10. August 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Olympiastadion Helsinki Baubeginn: 12. Februar 1934 Eröffnung: 12. Juni 1938 Renovierungen: 1939, 1947–1952, 1953–1956, 1961, 1971, 1991–1994, 1997–1998, 2004–2005, 2011, 2016–2020 Wiedereröffnung: 22. August 2020 Baukosten: 260 Millionen Euro (2016-2020) Fassungsvermögen: 36.200 Zuschauer (seit 2020) Oberfläche: Naturrasen

UEFA Super Cup 2022: Wann und wo findet Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid statt? Das Stadion

Bis einschließlich dem UEFA Super Cup 1997 traten die Kontrahenten in einem Hin- und einem Rückspiel gegeneinander. Danach entschied sich der europäische Verband dazu, diese Trophäe in einem einzigen Finale ausspielen zu lassen. Daraufhin gingen die Begegnungen zuerst in den Jahren 1998 bis 2012 im Stade Louis II. von Monaco über die Bühne. Nun dient zum mittlerweile zehnten Mal ein Land, dessen Klubs nicht zu Europas Elite zählen, als Austragungsort. Als Grund dafür nannte der europäische Verband den Wunsch, dass die auserwählten Stadien als Brückenbauer fungieren sollen.

Am Mittwoch, den 10. August, dient das Olympiastadion in Helsinki als Schauplatz des Kräftemessens zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid. Die größte Fußballarena in Finnland, die seit dem Jahr 2006 unter Denkmalschutz steht, wurde in den Dreißigerjahren erbaut. Danach erfolgte am 12. Juni 1938 die Eröffnung, ehe nach einem Jahr die erste von bisher zehn Erneuerungen stattfand.

Zuletzt wurde die Anlage, in der die Heimspiele des finnischen Nationalteams stattfinden, in den Jahren 2016 bis 2020 für 260 Millionen Euro umfangreich renoviert. Im Zuge dessen kam es zu einer vollständigen Überdachung der Tribünen sowie zu einer Erneuerung des Spielfeldbereichs und der Laufbahnen. Die Wiedereröffnung folgte am 22. August 2020. Der 72,71 Meter hohe Turm, der die von Matti Järvinen erreichte Weite bei dessen Goldmedaille im Speerwurf bei den Olympischen Sommerspielen 1932 repräsentiert, ist das Wahrzeichen.

UEFA Super Cup 2022: Wann und wo findet Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid statt? Die Zuschauer

Während der Olympischen Sommerspiele im Jahr 1952 erreichte das Olympiastadion von Helsinki eine Kapazität von 70.000 Zuschauern. Danach wurde das Fassungsvermögen bei Umbauarbeiten in den Jahren 1994 bis 1999 auf fast 39.784 Sitzplätze reduziert. Nun können seit der jüngsten Renovierung bis zu 36.200 Personen den Veranstaltungen beiwohnen. Für den UEFA Super Cup 2022 gilt, dass die UEFA 60 % der Tickets an Eintracht Frankfurt sowie an Real Madrid vergibt und den Rest vertreibt.