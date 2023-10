"Das ist ein bisschen übertrieben": Real Madrids Jude Bellingham lacht über Vergleich mit Diego Maradona

Ein Solo-Tor in Neapel? Kein Wunder, dass dann sofort ein Vergleich mit Diego Maradona aufkommt. Jude Bellingham kann darüber lachen.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham von Real Madrid hat sich über einen Vergleich mit Diego Maradona amüsiert. Der Engländer erzielte beim 3:2-Auswärtssieg in der Champions League bei Napoli das zwischenzeitliche 2:1 mit einem tollen Sololauf. Daraufhin wurde er mit der Argentinien-Legende, die für Neapel jahrelang glänzte, in Verbindung gebracht, was aus seiner Sicht übertrieben war.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist ein bisschen übertrieben", sagte Bellingham zu dem Vergleich. "Es war ein schönes Tor. Aber ich habe auf YouTube und in Dokus gesehen, dass Maradona etwas mehr Qualität als ich hatte - oder besser gesagt: viel mehr. Ich will einfach auf die Jude-Art zum Erfolg beitragen", ergänzte der Engländer.

DIE NEWS IN BILDERN:

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham steht nach neun Pflichtspielen bei acht Toren für Real Madrid. Im Sommer war er für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Königlichen gewechselt. Von seinem Teamkollegen Vinícius Júnior wurde er nach dem Duell in Napoli als "der Beste der Welt" bezeichnet.