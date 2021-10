U21 live: Deutschland vs. Israel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Infos zur Übertragung

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt in der EM-Qualifikation gegen Israel an. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Nächstes Länderspiel für die U21-Nationalmannschaft Deutschlands in der EM-Qualifikation. Heute um 18.15 Uhr gastiert Israel in der Paderborner Benteler-Arena.

Nicht mit dabei sein wird Lars Lukas Mai, der Bremer musste verletzungsbedingt abreisen. Auch Youssoufa Moukoko fällt kurzfristig aus. Bisher hat sich das deutsche Team in der Qualirunde jedoch schadlos gehalten: Nach zwei Spieltagen hat die Mannschaft von Neu-Trainer Antonio di Salvo sechs Punkte auf dem Konto - zudem eine starke Tordifferenz von 9:1-Toren.

Doch heute kommt ein punktgleiches Team nach Deutschland: Israel. Die Israelis haben 4:2-Tore auf dem Zettel stehen und bereits ebenfalls sechs Punkte nach zwei Spielen gesammelt.

U21 live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung zu Deutschland vs. Israel gibt es heute im Free-TV und auch im LIVE-STREAM - hier findet Ihr alle Infos.

U21 live: Die Infos zu Deutschland vs. Israel

Spiel U21 Deutschland vs. U21 Israel Wettbewerb EM-Qualifikationsrunde - Gruppe B Datum Donnerstag, 7. Oktober 2021, 18:15 Uhr Ort Benteler-Arena - Paderborn

U21 live sehen: Deutschland vs. Israel heute im TV sehen

Spitzenspiel in Gruppe B der EM-Qualifikation der U21-Teams: Deutschland empfängt Israel in Paderborn. Doch läuft das Spiel des deutschen Teams live im Fernsehen? Oder müsst ihr ins Internet ausweichen? Wir klären auf!

Ihr könnt das U21-Spiel Deutschland vs. Israel live im TV anschauen! Die Rechte an den Duellen der U21-Nationalmannschaft gibt es jedes Mal wieder auf einem einzigen Sender zu sehen. Das Ganze wird im Free-TV möglich sein.

Und noch eine gute Nachricht: Der entsprechende Sender kann bei der Kanalsuche auf jedem modernen Fernseher problemlos und umsonst gefunden werden.

U21 live sehen: Deutschland vs. Israel heute live im Free-TV auf ProSieben MAXX

Der Unterföhringer Privatsender ProSieben Maxx zeigt / überträgt das U21-Spiel Deutschland vs. Israel heute Abend in voller Länge live im TV. Ihr könnt das Spiel also ganz im Free-TV ansehen, das geht ohne Probleme.

Der Kanal hält die Rechte an der Übertragung von U21-Spielen. Hier findet Ihr die Details zum heutigen Duell live im Fernsehen.

Übertragungsstart: 17.45 Uhr

Spielbeginn: 18.15 Uhr

Sender: P7 Maxx

Mehr Infos

Das Spiel läuft heute exklusiv auf ProSieben Maxx - bedeutet, dass kein anderer Kanal die vollen 90 Minuten im Angebot hat.

U21 live sehen: Deutschland vs. Israel heute im LIVE-STREAM schauen

Die deutsche U21 will sich auf dem direkten Wege für die nächste U21-Europameisterschaft qualifizieren - und ihren Titel verteidigen. Um das zu schaffen, wäre ein Sieg gegen Israel ein richtungsweisender Schritt.

Kommt das Spiel aber heute auch im LIVE-STREAM? Ja - auf jeden Fall. Es gibt sogar zwei Optionen.

Deutschland vs. Israel heute im LIVE-STREAM auf Ran.de: Das U21-Länderspiel

Die Rechte für die Übertragung der Länderspiele im U21-Bereich liegen bei ProSieben, das haben wir bereits ausführlich geschildert. Im Internet ist also auch das Sport-Portal ran.de eine Option, wie ihr das Länderspiel live im Stream sehen könnt.

Hier geht es direkt zum kostenfreien LIVE-STREAM. Hierfür bedarf es keiner Neuanmeldung, ihr könnt Euch einfach reinklicken.

U21, EM-Quali live: Deutschland vs. Israel heute im LIVE-STREAM auf ProSieben Maxx

Die zweite Option ist der LIVE-STREAM von ProSieben Maxx. Auch hier wird das Spiel Deutschland - Island in voller Länge übertragen. Kosten gibt es zwar keine, Ihr müsst Euch aber kostenfrei registrieren, ehe ihr den Stream im Anschluss problemlos anschauen könnt.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM.

U21 Deutschland vs. U21 Israel heute im LIVE-TICKER verfolgen: So geht es

Wenn Ihr unterwegs seid und kein LIVE-STREAM oder auch eine TV-Übertragung zum deutschen U21-Qualispiel in Frage kommt, dann könnt Ihr bei Goal dennoch mitfiebern.

Jedes Spiel der U21 wird nämlich live im TICKER begleitet. Alle Tore, Chancen, Highlights und sonstige wichtige Geschichten rund um das Spiel gibt es kostenfrei zum Mitlesen.

U21 Deutschland vs. U21 Israel: Die Aufstellung zum Länderspiel

Gegen 17.15 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die beiden offiziellen Aufstellungen.

U21 Deutschland: Das ist der Kader

U21 live sehen: Deutschland vs. Israel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Free-TV ProSieben Maxx LIVE-STREAM ran.de / ProSieben MAXX LIVE-TICKER Goal & SPOX / Sportal.de

U21 Deutschland vs. U21 Israel: Das ist der Schiedsrichter