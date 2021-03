U21 EM: Deutschland nach 0:0 gegen Rumänien im Viertelfinale - der TICKER zum Nachlesen

Deutschland steht bei der U21-EM 2021 im Viertelfinale. Im letzten Gruppenspiel gegen Rumänien reicht den DFB-Junioren ein 0:0 zum Weiterkommen.

Etappenziel erreicht: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach einem Ritt auf der Rasierklinge das Ticket für das EM-Viertelfinale gelöst. Dem insgesamt überlegenen Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz reichte zum Abschluss der Gruppenphase ein 0:0 gegen Rumänien, bei einer Niederlage wäre das DFB-Team ausgeschieden.

Die Kuntz-Elf vergab in der ungarischen Hauptstadt Budapest beste Chancen und sogar einen Handelfmeter durch Lukas Nmecha (71.), in der Schlussphase begann daher das große Zittern. Am Ende zog die deutsche Mannschaft aber als Gruppenzweiter zum vierten Mal in Folge in die K.o.-Runde ein. Der Gegner am 31. Mai in Szekesfehervar wird am Mittwoch zwischen Frankreich, Dänemark und Russland ermittelt.

"Wir haben keine Lust auf Rechnen und spielen voll auf Sieg", hatte der bereits als Bundestrainer gehandelte Kuntz vor dem Anstoß gesagt. Doch wie schon gegen Ungarn (3:0) und die Niederlande (1:1) geriet der Auftakt holprig. Nach nur fünf Minuten hatte der Mainzer Schlussmann Finn Dahmen, der trotz seines Patzers gegen Oranje das Vertrauen von Kuntz erhielt, mächtig Glück: Ein Schuss von Alexandru Matan prallte vom Innenpfosten zurück ins Feld.

Gegen die körperlich starken Rumänen berappelte sich das DFB-Team aber schnell und war fortan überlegen. Angeführt vom Stuttgarter Mateo Klimowicz, der erstmals in der Startelf stand und mit viel Einsatz überzeugte, gewann die Kuntz-Elf die Hoheit im Mittelfeld und kam auch zu Chancen. Bei der besten tauchte Klimowicz nach Pass von Mergim Berisha (RB Salzburg) frei vor dem rumänischen Tor auf, Abwehrspieler Alexandru Pascanu kratzte den Ball aber noch von der Linie (24.).

Die Neuauflage des EM-Halbfinals von 2019 blieb bis zur Pause klar in deutscher Hand. Der auffällige Berisha hätte nach starker Vorarbeit des Wolfsburgers Ridle Baku die Führung erzielen müssen (42.), sein Schuss aus acht Metern wurde allerdings in letzter Sekunde geblockt. Auch im dritten EM-Spiel der deutschen Mannschaft stand es somit nach 45 Minuten 0:0.

Mit dem Wissen um die Führung der Niederlande im Parallelspiel gegen Ungarn wuchs der Druck auf die DFB-Elf, die sich keine Niederlage erlauben durfte. Dem deutschen Spiel fehlte nun die Ruhe, bei gefährlichen Standards der Rumänen brach das Zittern aus. Ein Freistoß des eingewechselten Ciobanu Andrei an der Strafraumgrenze landete aber genau in Dahmens Händen (65.).

Dem bis dahin unauffälligen Nmecha bot sich dann die große Chance zu seinem dritten Tor im dritten Spiel, sein Elfmeter landete aber am Pfosten. Das Aluminium verhinderte auch in der Schlussphase bei einem Kopfball von Amos Pieper (Arminia Bielefeld) an die Latte einen Erfolg des deutschen Teams.

Deutschland vs. Rumänien Endstand: 0:0 Tore - Aufstellung Deutschland U21 Dahmen - Vagnoman, Schlotterbeck, Pieper - Baku (82. Jakobs), Dorsch, Maier, Raum - Klimowicz (63. Burkardt), Berisha (90.+2 Stach) - Nmecha Aufstellung Rumänien U21 Vlad - Vladoiu, Pascanu (63. Dragusin), Ciobotariu - Harut, Itu (46. Ciobanu), Dulca (57. Morutan), Oaida, Olaru - Petre (76. Popescu), Matan Gelbe Karten Oaida (Rumänien, 28.), Itu (Rumänien, 40.), Raum (Deutschland, 43.), Matan (Rumänien, 48.), Dorsch (Deutschland, 50.), Olaru (Rumänien, 52.), Pieper (Deutschland, 64.), Petre (Rumänien, 67.), Ciobotariu (Rumänien, 69.) Besondere Vorkommnisse Nmecha (Deutschland) verschießt Elfmeter (72.)

SCHLUSSPFIFF | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 0:0 - die DFB-Junioren stehen im Viertelfinale der U21-EM!

90.+2 | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im TICKER | Wechsel bei Deutschland: Stach kommt für Berisha

89. Minute | RUMMMS! Fast die Entscheidung aus deutscher Sicht! Raum bringt einen Freistoß vom linken Flügel in die Mitte. Schlotterbeck kann sich erneut in der Luft durchsetzen und wuchtet den Ball aufs Tor. Vlad kommt nicht heran, aber der Ball klatscht an die Unterkante der Latte, auf die Linie und dann wieder raus aus dem Tor. Das Gebälk erzittert, aber es bleibt beim 0:0.

87. Minute | Die Niederlande führt 5:1, derzeit wäre Rumänien ausgeschieden. Dementsprechend rennt das Mutu-Team jetzt mit dem Mute der Verzweiflung an und baut Druck auf. Bislang ist aber immer noch ein deutsches Abwehrbein dazwischen, bevor es gefährlich werden kann.

85. Minute | Rumänien kommt gefährlich über die linke Seite. Zur Erinnerung: Ein Gegentor und das deutsche Team wäre ausgeschieden. Vagnoman behält aber die Nerven und gewinnt einen ganz wichtigen Zweikampf.

82. Minute | Baku geht sichtlich enttäuscht vom Feld. Das war nicht das Spiel des Wolfsburgers. Der Kölner Jakobs ist jetzt dafür im Spiel und wird seine Dynamik auf der linken Seite einbringen. Burkhardt wechselt dafür rüber auf die rechte Flanke.

82. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim DFB-Team: Jakobs kommt für Baku

79. Minute | Die deutsche Mannschaft zeigt sich durch den verschossenen Elfer keineswegs geschockt und ist jetzt wieder das bessere Team.

76. Minute | Mutu nimmt Petre, der Glück hatte, bei der Elfmetersituation nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden zu sein, herunter. Für ihn ist Popescu jetzt im Spiel.

76. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-TICKER | Wechsel bei Rumänien: Popescu kommt für Petre

75. Minute | Fast das 1:0 für Deutschland! Vagnoman und Baku kombinieren sich starke über die rechte Seite nach vorne. Der Hamburger kommt dann zur Flanke und sucht Nmecha im Zentrum. Ciobotariu ist mit dem Kopf dazwischen, aber der Ball landet genau bei Burkhardt landet, der aus zwölf Metern aufs rechte Eck schlenzt. Der Versuch ist gut, aber Vlad macht sich lang und kann parieren.

72. Minute | Nmecha tritt an, läuft etwas trippelnd an und schließt dann satt mit der Innenseite aufs rechte Eck ab. Vlad ist geschlagen, aber der Ball springt vom Innenpfosten zurück ins Feld. Es bleibt beim 0:0. Das ist übrigens derselbe Innenpfosten, an dem Matan in der ersten Hälfte bereits gescheitert war.

72. Minute | ELFMETER VERSCHOSSEN | Lukas Nmecha (Deutschland) scheitert am Pfosten

71. Minute | Elfmeter für Deutschland. Berisha schießt den Freistoß in die Mauer, wo Petre mit dem Arm abblockt. Korrekte Entscheidung.

69. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Ciobotariu (Rumänien)

69. Minute | Ciobotariu stoppt Berisha mit einem bösen Tritt. Freistoß Deutschland, 20 Meter zentral vor dem Tor: Eine sehr gute Position.

67. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Petre (Rumänien)

67. Minute | Petre langt gegen Schlotterbeck an der Außenlinie ordentlich hin. Da ist er mit Gelb sehr gut bedient. Der Unioner kann zum Glück weiterspielen.

65. Minute | Ciobanu tritt an, schlenzt den Ball über die Mauer, aber der kommt zu zentral auf den Kasten. Keine Gefahr für Dahmen.

64. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Pieper (Deutschland)

64. Minute | Pieper verspringt der Ball am eigenen Sechzehner und der Bielefelder bringt dann Olaru 18 Meter vor dem Tor zu Fall. Gelb und eine sehr gefährliche Freistoßposition.

63. Minute | Mutu muss wechseln, denn Pascanu ist angeschlagen. Für ihn rückt jetzt Dragusin in die Dreierkette.

63. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Rumänien: Dragusin kommt für Pascanu

63. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Deutschland: Burkardt kommt für Klimowicz

63. Minute | Stefan Kuntz reagiert auf die Entwicklung nach der Pause und bringt Burkhardt für Klimowicz, der die bislang beste deutsche Chance der Partie vergab.

62. Minute | Mehr als 15 Minuten im zweiten Durchgang sind gespielt und es gab noch keine echte Tormöglichkeit. Die deutsche Elf konnte den Schwung aus der ersten Hälfte leider nicht mitnehmen.

60. Minute | Das passt zur zweiten Hälfte: Ciobanu jagt einen Freistoß aus knapp 30 Metern direkt Richtung Tor, aber der Schuss missglückt ihm völlig und der Ball landet im Oberrang.

57. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im TICKER | Wechsel bei Rumänien: Morutan kommt für Dulca

54. Minute | Die Niederlande legt gegen Ungarn nach und führt jetzt mit 2:0. Es bleibt für das deutsche Team also ein Ritt auf der Rasierklinge.

52. Minute | Und weiter geht das Kartenspiel: Olaru kommt tief in der deutschen Hälfte gegen Schlotterbeck zu spät und wird verwarnt. Bisschen Fußball wäre jetzt nett.

52. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Olaru (Rumänien)

50. Minute | Sportlich ist noch nicht viel passiert nach dem Seitenwechsel, aber nach einem rustikalen Einsatz von Dorsch gegen Oaida gibt es schon die zweite Gelbe Karte in der zweiten Hälfte.

50. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Dorsch (Deutschland)

48. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Matan (Rumänien)

48. Minute | Pieper mit einer starken Balleroberung gegen Matan, der dann etwas frustriert ganz deutlich am Trikot zieht. Die nächste Gelbe Karte.

46. Minute | Adrian Mutu reagiert zur Pause und bringt Ciobanu für den bereits verwarnten Itu.

46. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Rumänien: Ciobanu kommt für Itu

46. Minute | Weiter geht's! Die zweite Halbzeit läuft.

Halbzeit | Rumänien kam besser in die Partie und wäre durch Matan um ein Haar früh in Führung gegangen, aber der Innenpfosten rettete für den geschlagenen Dahmen. Im Anschluss übernahm das DFB-Team aber immer mehr die Kontrolle und kommt nach dem Pfostentreffer auf 8:3 Torschüsse. Die beste Möglichlichkeit für die deutsche U21, die bislang auf 69 Prozent Ballbesitz kommt, vergab Klimowicz frei vor Vlad. Die letzten 30 Minuten sollten aber Mut machen, dass es mit dem Einzug ins Viertelfinale klappt.

HALBZEIT | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Spielstand zur Pause: 0:0

45. Minute | Die Niederlande führt im Parallelspiel gegen Ungarn. Bei einer Niederlage wäre Deutschland nach derzeitigem Stand ausgeschieden.

43. Minute | Raum mit einem taktischen Foul im Mittelfeld und der ersten Gelben Karte für das deutsche Team.

43. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Raum (Deutschland)

42. Minute | Berisha um ein Haar mit der Führung! Vagnoman marschiert auf rechts mit nach vorne, zieht dann nach Innen und steckt am rechten Sechzehnereck genau in den Lauf von Baku durch, der den Kopf hebt und flach zurück auf Berisha legt, der aus sieben Metern sofort abdrückt. Der Schuss wird noch abgefälscht. Vlad kann nur hinterherschauen, aber die Kugel streicht knapp am rechten Pfosten vorbei.

40. Minute | Itu stoppt einen deutschen Konter über Klimowicz in Höhe der Mittellinie und sieht völlig zu Recht die Gelbe Karte.

40. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Itu (Rumänien)

39. Minute | Baku findet Berisha an der Strafraumkante, aber der Schuss des Salzburgers wird geblockt. Das deutsche Team bleibt aber dran und drängt auf die Führung.

36. Minute | Nachdem Rumänien besser ins Spiel gefunden hatte und die beiden ersten Abschlüsse des Spiels hatte, gingen die letzten sechs Torschüsse aufs Konto der deutschen Elf, die mittlerweile ganz klar das Kommando übernommen und 67 Prozent Ballbesitz hat.

33. Minute | Arne Maier am Boden! Der deutsche Kapitän muss am rechten Fuß behandelt werden. Das Spiel ist derzeit unterbrochen.

31. Minute | Schöner Angriff der deutschen Elf, die jetzt deutlich besser im Spiel ist: Pieper spielt einen weiten Diagonalball auf die linke Seite zu Berisha, der mit seiner Flanke Baku im Zentrum findet, der aber nicht mehr ganz optimal an den Ball herankommt und aus acht Metern über das Tor köpft.

28. Minute | Erste Gelbe Karte der Partie: Oaida kommt im Mittelfeld gegen Dorsch zu spät und hält den Fuß drüber.

28. Minute | Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Oaida (Rumänien)

26. Minute | Berisha versucht Vlad bei einem Freistoß aus halblinker Position zu überraschen und zieht die Kugel direkt aufs Tor. Vlad hat aber aufgepasst und packt sicher zu.

24. Minute | Großchance für Klimowicz! Berisha schickt den Stuttgarter mit einem perfekten Pass steil. Der offensive Mittelfeldspieler läuft frei auf Vlad zu und überlupft den Keeper. Der Torschrei bleibt den Deutschen aber im Halse stecken. Pascanu ist zurückgeeilt und kann gerade noch vor der Linie klären.

21. Minute | Erste Chance für die DFB-Elf: Raum bringt eine Ecke von der linken Seite ins Zentrum. Schlotterbeck schraubt sich am höchsten, aber bekommt den Ball nicht richtig aufs lange Eck gedrückt. So kommt aber Berisha am langen Pfosten um ein Haar noch heran. Das Tor wäre praktisch leer gewesen.

19. Minute | Bisschen symptomatisch für das deutsche Spil bislang: Maier führt einen Freistoß schnell aus, aber Baku hat damit nicht gerechnet und ein Rumäne kann dazwischengehen.

16. Minute | Gute Aktion von Raum, der sich halblinks stark gegen Oaida durchsetzt. Die anschließende Flanke wird aber abgewehrt.

14. Minute | Nach einem schönen Diagonalball holt Matan den Ball gut runter und spielt dann halbrechts auf Olaru, dem die Kugel bei der Ballannahme allerdings verspringt. So ist die Chance dahin.

11. Minute | Es ist ein unruhiger Beginn in der Bozsik Arena in Budapest. Rumänien bislang bisschen griffiger und zielstrebiger. Deutschland zwar mit 92 Prozent Passquote, aber im letzten Drittel kommt noch nichts an.

8. Minute | Maier spielt einen guten Pass auf Berisha in die Tiefe und der möchte mit der Hacke auf Klimowicz ablegen, aber Vladoiu ist dazwischen.

5. Minute | Dicke Chance für Rumänien! Harut flankt von der rechten Seite scharf in die Mitte. Pieper klärt genau vor die Füße von Matan, der halblinks im Strafraum einen Haken schlägt und dann mit der Innenseite aufs lange Eck schlenzt. Dahmen ist geschlagen, aber der Ball klatscht vom rechten Innenpfosten zurück ins Feld. Glück für Deutschland!

2. Minute | Erster Angriff der deutschen Mannschaft über die rechte Seite, aber der Flankenversuch von Baku wird abgeblockt.

1. Minute | Und das Spiel läuft! Schafft es Deutschland ins Viertelfinale oder stellt Rumänien der U21 des DFB von Trainer Stefan Kuntz ein Bein? Die nächsten 90 Minuten werden es zeigen.

vor Beginn | Die Teams haben jetzt Aufstellung bezogen und es laufen die Hymnen. Gleich geht es los!

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Guillermo Cuadra Fernandez, seine Assistenten sind Jorge Canelo Prieto und Jose Enrique Naranjo Perez. Vierter Offizieller ist Adam Farkas.

vor Beginn | Problematisch war gegen die Elftal wie schon zum Auftakt gegen Ungarn über weite Strecken das Offensivspiel. Zwar erarbeiteten sich die DFB-Junioren vor allem nach Wiederanpfiff höhere Spielanteile, der Ausgleichstreffer kam dann aber doch erst recht spät und ein wenig glücklich zustande. Ein konstantes Offensivspiel sucht die deutsche Auswahl noch vergebens.

vor Beginn | Den DFB-Junioren reicht dagegen im abschließenden Gruppenspiel ein Remis, allerdings könnte die Niederlande bei einem deutlichen Erfolg über Ungarn dann noch am deutschen Team vorbeiziehen. Stefan Kuntz wird seine Mannschaft in der Bozsik-Arena zu Budapest auf Sieg spielen lassen, nach einem eher dürftigen Auftritt gegen die Niederlande muss das deutsche Team noch zeigen, dass es wirklich den Status als Turnierfavorit hat.

vor Beginn | Mit einem 1:1 zum Auftakt ließen die Rumänen in der Gruppe A die Konkurrenz aufhorchen, das homogene aber nichr gerade mit Stars gespickte Team von Ex-Stürmerstar Mutu mühte sich gegen die Ungarn dann aber nur zu einem 2:1. Die Ausgangslage bleibt weiterhin exzellent, allerdings brauchen die Rumänen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses zu Deutschland einen Sieg, um Sicher im Viertelfinale zu stehen.

vor Beginn | Adrian Mutu tauscht nach dem 2:1-Erfolg gegen die Ungarn dagegen auf fünf Positionen: In der Defensive ersetzt Vladoiu Boboc, im Zentrum beginnen zudem Dulca und Oaida für Marin und Morutan. Außerdem ersetzt Itu in der Offensive Ciobanu, im Sturm beginnt Petre für Ganea.

vor Beginn | Die Rumänen kontern mit folgender Formation: Vlad - Vladoiu, Pascanu, Ciobotariu - Harut, Itu, Dulca, Oaida, Olaru - Petre, Matan.

vor Beginn | Stefan Kuntz tauscht damit nach dem 1:1 gegen die Niederlande auf zwei Positionen: Raum darf auf der linken Außenbahn wieder für Jakobs ran, in der Offensive beginnt Klimowicz für Özcan.

vor Beginn | Beginnen wir mit den Aufstellungen. Deutschland setzt auf folgende Formation: Dahmen - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Dorsch, Maier - Baku, Berisha, Klimowicz - Nmecha.

vor Beginn | Entscheidung um den Gruppensieg in der Gruppe A: Deutschland oder Rumänien, der Sieger des Spiels geht sicher als Erster in die K.o.-Runde im Sommer, bei einer Niederlage könnten beide Teams aber noch von den parallel spielenden Niederländern überholt werden. Auf gehts!

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 3. Spieltag der U21-Europameisterschaft und dem Duell zwischen Deutschland und Rumänien.

U21 EM heute live: Deutschland vs. Rumänien und die Aufstellung

Die Aufstellung von Deutschland U21:

Dahmen - Vagnoman, Schlotterbeck, Pieper - Baku, Dorsch, Maier, Raum - Klimowicz, Berisha - Nmecha

Rumäniens U21 setzt auf folgende Aufstellung:

Vlad - Vladoiu, Pascanu, Ciobotariu - Harut, Itu, Dulca, Oaida, Olaru - Petre, Matan

U21 EM live: Deutschland vs. Rumänien heute im LIVE-TICKER - die Gruppentabelle

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 2 4:1 4 2. Rumänien 2 3:2 4 3. Niederlande 2 2:2 2 4. Ungarn 2 1:5 0

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute ... im TV ProSieben im LIVE-STREAM ran.de LIVE-TICKER Goal

Bei der U21 EM in Slowenien und Ungarn wird heute der 3. Spieltag der Gruppenphase gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und Rumänien heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Ein Remis reicht: Stefan Kuntz steht mit der U21 vor dem Einzug ins EM-Viertelfinale. Es wäre ein weiteres Bewerbungsschreiben.

Köln/Budapest (SID) Stefan Kuntz hat die Sieger-Zigarre schon bereitgelegt. "Wenn wir das Viertelfinale erreichen, werde ich eine rauchen. In diesen Momenten fühle ich mich glücklich", sagte der Genussmensch Kuntz vor dem Showdown um den Einzug in die K.o.-Runde der U21-EM. Schon den Titel 2017 in Polen hatte er mit einer kleinen Zigarre gefeiert, nun soll der nächste Anlass folgen.

Viel fehlt nicht mehr: Schon ein Remis genügt am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben) in Budapest gegen Rumänien, um das erste Etappenziel zu erreichen. "Dann hätten wir nur noch K.o.-Spiele auf oberstem Level vor uns, das wäre für mich sensationell", sagte Kuntz, der mit dem DFB-Tross vom bisherigen Spielort Szekesfehervar in die ungarische Hauptstadt umgezogen ist.

Dort wohnt das Team im schicken Hotel "Anantara New York Palace" - eine Empfehlung von "Ungarn-Insider und Tippgeber Lothar Matthäus", wie Kuntz verriet. Matthäus lebt seit vielen Jahren in Budapest, trainierte 2004 und 2005 die ungarische Nationalmannschaft. Nun wird er als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt - genau wie Kuntz.

Kuntz dürfte dabei allerdings die besseren Karten haben. Erst recht, wenn er mit der U21 zum dritten Mal in Folge die K.o.-Runde einer EM erreicht, trotz aller Probleme im deutschen Nachwuchsbereich. Es wäre das nächste Bewerbungsschreiben in Richtung DFB, auch wenn Kuntz sich weiter bedeckt hält. Nach der EM sei "noch genug Zeit, Dinge zu diskutieren", sagte Kuntz zuletzt.

Denn zunächst muss gegen die unbequemen Rumänen die Pflicht erfüllt werden. Zwar hat eine deutsche U21 in bislang acht Vergleichen noch nie gegen Rumänien verloren, doch das letzte Duell ist Kuntz noch in schlechter Erinnerung. Im EM-Halbfinale 2019 stand es im heißen Bologna bis zur 90. Minute 2:2, ehe zwei späte Tore das DFB-Team retteten.

"Die Rumänen kannte damals keiner, und dann wären wir fast ausgeschieden. Sie bringen viel Qualität und vor allem Mentalität auf den Platz", sagte der DFB-Trainer. Auch die Niederländer hätten sich beim 1:1 zum Auftakt der Gruppenphase gegen Rumänien "schwer getan", betonte der DFB-Trainer.

Doch am Ende wäre alles andere als das Erreichen des Viertelfinals eine Enttäuschung, zumal sogar eine Niederlage reichen könnte. Ein 2:2 wiederum wäre für beide Teams genug, den Niederlanden würde dann selbst ein Kantersieg gegen Ungarn nicht reichen. "Mein Trainerkollege Erwin van de Looi hat zu mir gesagt: Wenn wir 2:2 spielen, wird er nach Deutschland kommen und mich umbringen", sagte Kuntz mit einem Augenzwinkern und versprach Schützenhilfe.

Erneut verzichten muss Kuntz auf Youssoufa Moukoko (16), das Toptalent kann sein Debüt in der U21 somit frühestens Ende Mai geben. Angeschlagen sind zudem Niklas Dorsch (KAA Gent), Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) und Kapitän Arne Maier (Arminia Bielefeld). "Sie haben muskuläre Probleme und werden reduziert trainieren, um zu sehen, ob sie einsatzfähig sind", sagte Kuntz.

Am Mittwoch geht es dann für die U21 zurück nach Deutschland, das Viertelfinale steht erst am 31. Mai auf dem Programm. Somit hätte auch Stefan Kuntz eine Atempause für mögliche "Gespräche" mit der DFB-Spitze. Vielleicht folgt die nächste Genuss-Zigarre ja schneller als gedacht.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung: Dahmen - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch - Baku, Klimowicz, Berisha - Nmecha. - Trainer: Kuntz

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER: Die U21 EM im Überblick