U21 EM im Free-TV: So wird Deutschland vs. Rumänien gezeigt / übertragen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss gegen Rumänien um das Weiterkommen bei der EM kämpfen. Goal erklärt, wie das Spiel im Free-TV gezeigt wird.

Letzter Spieltag der Gruppenphase bei der U21-Europameisterschaft: In der Gruppe A treffen heute Deutschland und Rumänien aufeinander. Anstoß in der Bozsik-Arena in Budapest ist um 18.00 Uhr.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es um den Gruppensieg - gleichzeitig könnte man sich aber auch bei einer Niederlage verabschieden: Rumänien und Deutschland liegen mit vier Punkten punktgleich vorne, die Niederlande stehen mit zwei Punkten auf Rang drei.

Sollte Deutschland also verlieren und die Niederlande gegen die bisher punktlosen Ungarn gewinnen, dürfte Deutschland im Sommer nicht an der Finalrunde der EM teilnehmen - ein souveräner Sieg würde also von Anfang an einige Nerven sparen.

Schafft Deutschland gegen Rumänien den Erfolg oder wird es am Ende der Gruppenphase noch einmal spannend? Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Begegnung im Free-TV übertragen wird!

Deutschland - Rumänien im Free-TV: So findet das entscheidende Gruppenspiel der U21-Europameisterschaft statt

Begegnung Deutschland U21 vs. Rumänien U21 Datum Dienstag | 30.03.2021 (heute) Wettbewerb U21-Europameisterschaft | Vorrunde | 3. Spieltag Anstoß 18 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Bozsik-Arena | Budapest | Ungarn

U21-EM heute LIVE im Free-TV: Deutschland vs. Rumänien wird im Fernsehen gezeigt / übertragen

Für viele Fans sind Spiele der U21 spannender als die der deutschen A-Nationalmannschaft: Schließlich sind hier die Talente zu sehen, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen.

Gerade bei Turnieren wie der Europameisterschaft ist Spannung geboten, die es bei Spielen von Leroy Sane und Co. gegen Nordmazedonien, Rumänien und Co. nicht immer gibt. Aber wird das Spiel der U21 heute überhaupt im TV übertragen?

Deutschland vs. Rumänien live im Free-TV: So wird heute die U21-EM übertragen

Hier dürfen sich alle Anhänger:innen der DFB-Junioren freuen: Das Spiel gegen Rumänien ist LIVE im Fernsehen zu sehen! Nicht nur das: Die Partie ist sogar im Free-TV zu verfolgen!

Privatsender Pro7 zeigt heute die Begegnung zwischen den Nachwuchsmannschaften Deutschlands und Rumäniens! Der Sender überträgt dieses Jahr jedes Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM.

U21-EM im Free-TV: So läuft die Übertragung auf ProSieben ab

Anpfiff : 18 Uhr

: 18 Uhr Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Fernsehsender: ProSieben

🇩🇪🇷🇴 ON TO THE NEXT ONE ✍️



📅 Morgen, 18 Uhr. Ab 17:30 Uhr LIVE auf @ProSieben 📺 Noch einmal alles geben für unsere Jungs vor dem Fernseher! 🙌💥#HERZZEIGEN #U21EURO #GERROU pic.twitter.com/cYFaGL8r9U — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) March 29, 2021

Deutschland vs. Rumänien heute live: So empfangt ihr Pro7 und Free-TV

Der Grund dafür, dass ProSieben die Begegnung heute im Free-TV überträgt, ist denkbar einfach: Der Sender aus Unterföhring bei München hat sich die Übertragungsrechte der gesamten U21-EM gesichert.

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden beim Hauptsender, bei Pro7 ausgestrahlt - damit aber nicht genug. ProSieben Maxx überträgt zusätzliche Spiele der U21-EM, und alle, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben, werden auf ran.de im LIVE-STREAM übertragen.

Ihr wisst nicht, wie ihr Pro7 auf eurem TV-Gerät einrichtet und wie ihr das Spiel heute empfangen könnt? Der Sender hat auf dieser Website eine Übersicht zum Empfang von ProSieben.

U21-EM heute im kostenlosen LIVE-STREAM: Deutschland vs. Rumänien im Internet verfolgen

Die U21-EM wird heute also im Free-TV übertragen - alle Zuschauer:innen und Fans der deutschen Juniorennationalmannschaft freuen sich also besonders. Aber wie ist die Lage für Fans, die das Spiel heute im LIVE-STREAM verfolgen wollen?

U21-EM im kostenlosen LIVE-STREAM: Deutschland - Rumänien im Internet!

Auch diese dürfen sich heute freuen und können sich auf einen entspannten Abend vorbereiten: ProSieben überträgt das Spiel nämlich auch im Internet!

Genau wie im TV geht auch hier die Übertragung um 17.30 Uhr los. Wenn man die Homepage von ProSieben, prosieben.de, aufruft, kann man entweder oben unter "LIVE" oder nach kurzem Scrollen in der LIVE-Programm-Übersicht zum Spiel kommen.

🔢 Here's how the four groups are looking after Matchday 2. #U21EURO — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) March 28, 2021

U21-EM auf ran.de: So seht ihr Deutschland gegen Rumänien im LIVE-STREAM

Eine Alternative gibt es noch: Auch ran zeigt das Spiel heute im LIVE-STREAM. ran ist die Sportsendung von ProSieben und hat eine eigene Website und App, weshalb ihr alternativ auch diese aufsuchen könnt.

Generell findet ihr hier LIVE-STREAMS und Highlights zu allen Spielen, die ihr sonst auf ProSieben nicht findet. Wie bei ProSieben müsst ihr euch hier mit einer E-Mail-Adresse anmelden, die Anmeldung ist kostenlos.

ProSieben und ran mobil streamen: Das sind die Apps für die U21-EM

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute LIVE im Free-TV: So wird die Europameisterschaft gezeigt