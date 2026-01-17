Manchester United ist so ein Klub, bei dem selbst ein ganz normales Ligaspiel plötzlich nach Großereignis aussehen kann – Old Trafford, Flutlicht, und zack, alle reden mit. Wer die Saison aber wirklich komplett verfolgen will, braucht ein bisschen Ordnung im Rechte-Dschungel. Die Übertragungen hängen stark am Wettbewerb, deshalb lohnt sich der kurze Überblick hier.

TV-Guide und Übertragung von Manchester United: Wo laufen die Spiele der Red Devils live im TV und Livestream?

Manchester United in der Premier League: Übertragung im TV und Livestream

Wer in Deutschland Premier League schauen will, landet praktisch automatisch bei Sky: Dort gibt es jedes Spiel live, mal als Einzelspiel, mal als Konferenz, je nachdem, wie voll der Spieltag ist. Manchester United ist komplett enthalten. Und falls der Fernseher gerade keine Option ist, klappt der Stream über Sky Go oder über WOW.

Seit 2025/26 hat Sky das England-Paket zusätzlich um den Carabao Cup erweitert. Heißt ganz simpel: Wenn Manchester United im Ligapokal spielt, findet Ihr die Übertragung ebenfalls dort live – es gibt also für Euch kein Hin-und-her zwischen verschiedenen Anbietern.

Manchester United im FA Cup und Community Shield im Livestream

Für den FA Cup und den FA Community Shield führt in Deutschland kein Weg an DAZN vorbei, dort liegen die Exklusivrechte. Sobald Manchester United in einem der beiden Wettbewerbe ran muss, laufen die Spiele entsprechend live im Stream.

TV-Guide Manchester United: Der Verein im Steckbrief