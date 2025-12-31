Der türkische Meister hat zuletzt drei Titel in Serie gewonnen. Doch nicht nur in der Süper Lig will der Klub erneut ganz oben stehen – auch in der Champions League und der Türkiye Kupası geht das Team auf Titeljagd. Um alle Spiele live verfolgen zu können, benötigen Fans allerdings mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern.

Welche Sender die Übertragungen von Gala übernehmen, erfahrt ihr hier.

TV-Guide und Übertragung von Galatasaray Istanbul: Wo läuft welches Spiel von Gala live im TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul in der Süper Lig: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die türkische Süper Lig wird in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Große Anbieter wie DAZN oder Sky, besitzen keine Rechte an der türkischen Liga. Stattdessen liegen diese exklusiv bei beIN Sports.

Über den Anbieter Digiturk Euro sind die Spiele dennoch auch hierzulande live zu sehen, da dort die beIN-Sports-Übertragungen eingespeist werden. Um die Spiele sehen zu können, benötigen Fans das Digiturk-Euro-Abo inklusive Sportpaket, das für 119 Euro pro Jahr erhältlich ist.

Getty Images

Galatasaray Istanbul in der Champions League: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Spiele von Galatasaray in der UEFA Champions League sind in der Saison 2025/26 in Deutschland vor allem bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst gilt als die „Heimat der Champions League“ und zeigt rund 90 Prozent aller Partien live – sowohl als Einzelspiel als auch in der beliebten Konferenz. Für Fans des türkischen Meisters ist DAZN damit die wichtigste Anlaufstelle, um die Auftritte von Gala in Europas Königsklasse live zu verfolgen.

Allerdings gibt es einen weiteren Anbieter: Das Topspiel der Champions League läuft an jedem Dienstag exklusiv bei Amazon Prime Video.

Ab der Spielzeit 2027/28 bis einschließlich 2030/31 liegt die Champions-League-Übertragung überwiegend bei Paramount+, während DAZN in der Rechtevergabe leer ausging.

Galatasaray Istanbul in der Türkiye Kupasi: Übertragung im Free-TV und Livestream

In Deutschland gibt es derzeit keine Übertragungen im Free-TV oder Livestream der Spiele der Türkiye Kupası, auch Partien von Galatasaray sind demnach im frei empfangbaren Fernsehen nicht live zu sehen.

Getty Images

TV-Guide und Übertragung von Galatasaray Istanbul: Wo läuft welches Spiel von Gala live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief