Chelsea ist in England so ein Klub, der gefühlt nie lange aus dem Rampenlicht verschwindet – selbst in ruhigeren Phasen bleibt an der Stamford Bridge immer irgendwas los. Für alle, die die Pflichtspiele sauber mitnehmen wollen, kommt dann der praktische Teil: Je nach Wettbewerb liegen die Rechte bei verschiedenen Anbietern. Heißt für Euch: Nicht ein Abo deckt alles ab. Welche Sender für Chelsea relevant sind und wo Ihr am Ende wirklich kein Spiel verpasst, steht hier übersichtlich drin.

TV-Guide und Übertragung von Chelsea: Wo laufen die Spiele der Blues live im TV und Livestream?

Widget placement below (ott-table)

Widget placement above (ott-table)

Getty Images

Chelsea in der Premier League: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland bleibt Sky die feste Adresse für die Premier League: Der Pay-TV-Sender zeigt jede Partie live – wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz. Chelseas Auftritte sind damit komplett mit drin. Für alle, die nicht klassisch vorm Fernseher sitzen, läuft das Ganze auch per Stream über Sky Go oder über WOW.

Jetzt anmelden Premier League, DFB-Pokal u.v.m. ab 24,99 Euro/Monat

Mit der Saison 2025/26 hat Sky beim England-Paket spürbar nachgelegt: Nicht nur die Premier League läuft dort live, sondern auch der Carabao Cup. Heißt unterm Strich: Wenn Chelsea im Ligapokal im Kalender steht, findet Ihr die Spiele ebenfalls komplett bei Sky.

Chelsea im FA Cup und Community Shield im Livestream

Für den FA Cup und den FA Community Shield gilt in Deutschland: DAZN hat die Exklusivrechte. Der Streamingdienst zeigt die Spiele live – und damit natürlich auch jede Chelsea-Partie, sobald die Blues in einem der beiden Wettbewerbe auf dem Platz stehen.

Finde das passende DAZN-Abo FA Cup, Community Shield & mehr live

Getty Images

Chelsea in der Champions League im TV und Livestream

In der Champions League sind die Rechte aufgeteilt. Die meisten Spiele von Chelsea seht Ihr live bei DAZN. Dazu kommt Amazon Prime Video, das dienstags jeweils ein ausgewähltes Topspiel exklusiv zeigt – je nach Spielplan kann da auch mal eine Partie mit Chelsea oder generell englischer Beteiligung dabei sein.

Ab 2027/28 wird sich bei der Champions-League-Übertragung einiges drehen: Paramount+ steigt neu ein und liefert dann künftig den Großteil der Spiele ins Haus. Alle Details zur neuen Rechteverteilung gibt es hier. Heißt im Klartext: Paramount+ solltet Ihr Euch dafür ab 2027/28 fix notieren.

Kommt Chelsea bis ins Champions-League-Finale, landet das Endspiel wie üblich auch im Free-TV. In Deutschland ist dafür das ZDF gesetzt – dort läuft das Finale als klarer Fixpunkt im Programm.

Amazon Prime Video testen Das Champions-League-Topspiel am Dienstag exklusiv

TV-Guide Chelsea: Der Verein im Steckbrief