LaLiga lässt sich manchmal ein bisschen mit einem langen Abend in Spanien vergleichen. Ihr lehnt Euch zurück – und dann steht da irgendwo ein 1:0, in einer Partie, die eigentlich mehr aussagt als fünf gemeinsam. Damit das Mitverfolgen der höchsten spanischen Spielklasse nicht an der falschen Stelle scheitert, braucht es eine klare Antwort: Wo läuft LaLiga in Deutschland eigentlich, und wie kommt Ihr in den Stream rein? GOAL hat alle Infos dazu.

TV-Guide La Liga: Wo laufen die Spiele live im TV und Livestream?

La Liga im TV und Livestream: DAZN als zentrale Anlaufstelle

In Deutschland ist DAZN der einzige Anbieter für LaLiga. Der Streamingdienst zeigt Euch sämtliche Spiele live deckt damit den regulären Spielbetrieb über die gesamte Saison ab. Inklusive natürlich der großen Namen wie Real Madrid, FC Barcelona oder Atletico, aber eben auch alle auf dem Papier weniger prominenten Duelle, die man gern unterschätzt.

Einzelspiel statt Konferenz: So fühlt sich ein La Liga-Spieltag oft an

In der LaLiga wird – abgesehen vom Saisonfinish – fast alles auf unterschiedliche Anstoßzeiten verteilt. Konferenzen sind deshalb eher die Ausnahme. Und ehrlich: Das muss kein Minuspunkt sein. Viele Spiele haben ihren eigenen Takt, mal zäh, mal plötzlich offen. Selbst wenn es nicht unbedingt Real, Barca oder ein Derby ist, funktioniert die Einzelübertragung oft am besten, weil man diese kleinen Momente im Spielverlauf im Stream viel eher "mitnimmt".

La Liga: Kurzprofil zum Wettbewerb