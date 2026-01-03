Tunesien vs. Mali heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup?

Am heutigen Samstag, 3. Januar, kommt es zu den ersten Achtelfinalpartien beim Afrika Cup. Unter anderem sind auch Tunesien und Mali im Einsatz. Die beiden Nationen treffen um 20 Uhr im Stade Mohhamed V in Casablanca aufeinander.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Der Afrika Cup wird exklusiv von Sportdigital übertragen. Dort seht Ihr die Partie Tunesien gegen Mali sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream. Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Anpfiff. Mit einem Abonnement bei MagentaSport oder DAZN könnt Ihr den Sportdigital-Stream ebenfalls abrufen und verpasst somit keine Sekunde dieses Duells.

Afrika Nations Cup - Finale Stade Mohamed V

Mali vs. Tunesien: Aufstellungen

News über Mali

Mali konnte sich in der Gruppe A den zweiten Platz hinter Marokko sichern - und das, ohne eine einzige Partie zu gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Tom Saintfiet spielte dreimal Remis und sicherte sich so das Achtelfinalticket.

Wettbewerbsübergreifend ist die Auswahl Malis nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen, jedoch gelangen auch nur zwei Siege in diesem Zeitraum.

News über Tunesien

Auch Tunesien qualifizierte sich dank dem zweiten Platz in der Gruppe C für die Runde der letzten 16. Mit vier Punkten musste man Nigeria den Vortritt lassen. Das Team von Trainer Sami Trabelsi startete mit einem 3:1-Sieg über Uganda in den Afrika Cup. Es folgte eine knappe 2:3-Niederlage gegen Nigeria und zum Abschluss ein 1:1 gegen Tansania.

Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Mannschaft um Frankfurt-Legionär Ellyes Skhiri Japan, Niederlande und noch einem unbekannten Qualifikanten aus den Playoffs.

