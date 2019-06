Tunesien vs. Mali: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird der Afrika-Cup übertragen

Tunesien und Mali kämpfen in Gruppe E um das Weiterkommen beim Afrika-Cup. Goal erklärt, wie die Partie in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In Gruppe E des Afrika-Cups ist nach dem ersten Spieltag alles offen. Am Freitag spielen Tunesien und Mali gegeneinander. Beide wollen um 16.30 Uhr einen Schritt in Richtung Weiterkommen machen.

Während Mali seinen ersten Auftritt beim diesjährigen Turnier mit einem 4:1 über Mauretanien siegreich gestalten konnte, muss Tunesien bereits um Platz zwei bangen.

Denn siegt Angola gegen Mauretanien hoch und Tunesien verliert gegen Mali, dann wird es am letzten Spieltag nochmal enorm spannend. Gegen Angola gab es nur ein 1:1 für den WM-Teilnehmer von 2018.

Tunesien vs. Mali beim 2019? Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute im TV und im LIVE-STREAM sehen kannst. Zudem liefern wir die Aufstellungen des Spiels für Euch.

Tunesien vs. Mali: Das Gruppenspiel des Afrika-Cups auf einen Blick

Duell Tunesien vs. Mali Datum Freitag, 28. Juni 2019 || 16.30 Uhr Ort Suez-Stadium, Suez (Ägypten) Zuschauer 27.000 Plätze

Tunesien vs. Mali: Den Afrika-Cup heute live im TV sehen?

Das Spiel zwischen Tunesien und Mali wird am Freitagnachmittag keinen Zuschauer von den Stühlen reißen, weil die Partie nicht live im deutschen Fernsehen zu sehen ist.

Das liegt daran, dass der Afrika-Cup ganz generell nicht im TV gezeigt / übertragen wird. Die Rechte liegen dagegen bei einem Streamingdienst, der sich DAZN nennt. Dort läuft das Duell am Freitag live und in voller Länge im Stream.

Tunesien vs. Mali: Der Afrika-Cup heute im LIVE-STREAM

Wie im oberen Abschnitt bereits verraten, läuft der Afrika-Cup heute Nachmittag nicht live im deutschen Fernsehen, sodass man ausweichen muss. Infos zur Alternative gibt es in den kommenden Zeilen.

Tunesien vs. Mali im LIVE-STREAM von DAZN anschauen

Die vollen 90 Minuten von Tunesien vs. Mali werden live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Wie beim Ismaninger Sender so üblich beginnt der Stream um 16.20 Uhr , also rund zehn Minuten vor Anpfiff auf ägyptischem Boden.

Derzeit ist zwar Sommerpause, doch auch zu dieser Jahreszeit ist DAZN auf Zack und hat einige Events live im Stream parat. Der Gold Cup und die Frauen WM sind zwei Wettbewerbe, die parallel zum Afrika-Cup live auf DAZN laufen.

Alles, was Ihr für den LIVE-STREAM bei DAZN besitzen müsst, ist ein Abonnement beim Dienst und ein internetfähiges Gerät. Mit dem Gratismonat könnt Ihr den Service kostenfrei einen Monat lang testen, ehe monatliche Kosten von 9,99 Euro anfallen. Kündigen geht einfach und unkompliziert, wenn Ihr keine Lust mehr auf den Service habt. Hier geht's zum aktuellen DAZN-Programm.

Zugriff auf DAZN erlangt Ihr via Weblink www.dazn.com oder die kostenfreie DAZN-App:

Tunesien vs. Mali: Der LIVE-TICKER zum Afrika-Cup

Falls Ihr keinen LIVE-STREAM zu Tunesien vs. Mali öffnen könnt und dennoch wissen wollt, wie es bei der Partie steht, dann kann die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgt werden.

Bei Goal gibt es einen Ergebnis-TICKER mit dem Ihr alle Ereignisse rund um die Begegnung mitbekommt. Dieser ist natürlich für jedermann absolut kostenlos.

Tunesien vs. Mali beim Afrika-Cup: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zu Partie Tunesien vs. Mali erscheint am Freitag gegen 15.30 Uhr an genau dieser Stelle.

Tunesien vs. Mali: Das Spiel beim Afrika-Cup im Überblick