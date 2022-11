Tunesien vs. Australien nur bei MagentaTV: Die WM heute im TV und LIVE-STREAM

Am Samstag steigt bei der WM die Partie Tunesien vs. Australien. Ihr könnt sie bei MagentaTV im TV und im LIVE-STREAM mitverfolgen.

Am Samstag steht bei der WM 2022 der zweite Spieltag in der Gruppe D auf dem Programm. Hierbei macht um 11 Uhr das Aufeinandertreffen Tunesien vs. Australien den Anfang. Damit messen sich im Al Janoub Stadium von Al Wakrah der 30. und der 38. im FIFA-Ranking.

Tunesien nahm vor vier Jahren zum fünften Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Hierbei mussten die seit Januar von Jalel Kadri trainierten Adler von Karthago ebenso wie bei den anderen Anläufen nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Australien feierte bei der WM 2006 nach 32 Jahren sein Comeback und zog ins Achtelfinale ein. Danach schieden die von Graham Arnold betreuten Socceroos dreimal nach der Gruppenphase aus.

Am Samstag um 11 Uhr geht bei der WM 2022 das Kräftemessen Tunesien vs. Australien über die Bühne. Ihr könnt das Spiel bei der WM ausschließlich bei MagentaTV im TV und im LIVE-STREAM mitverfolgen. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Tunesien vs. Australien nur bei MagentaTV: Die WM im TV und LIVE-STREAM – die Eckdaten

Spiel: Tunesien vs. Australien Datum: Samstag, 26. November 2022 Uhrzeit: 11 Uhr Stadion: Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

Tunesien vs. Australien nur bei MagentaTV: Die WM im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im TV

Das Aufeinandertreffen zwischen den Adlern von Karthago und den Socceroos zählt zu jenen, die nur bei MagentaTV laufen. Wenn Ihr Euch die Begegnung aus dem Al Janoub Stadium ansehen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Bei TV-, Festnetz- und Internetvertrag mit der Telekom stehen Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic zur Auswahl. Diese Pakete kosten im ersten halben Jahr monatlich 19,95 Euro. Zudem könnt Ihr es mit anderen Internetanschlüssen mit diesen Optionen angehen:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 15 Euro, mit einer 24-monatigen Dauer 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 15 Euro, mit einer 24-monatigen Dauer 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Der Bezahlanbieter versorgt Euch auf seiner Webseite mit allen Einzelheiten. Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 startet seine Vorberichterstattung um 10 Uhr und somit eine Stunde vor dem Anstoß. Aber nachfolgend findet Ihr sämtliche Kernfakten:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 10 Uhr

10 Uhr Spielbeginn: 11 Uhr

11 Uhr Kommentar: Alex Klich

Tunesien vs. Australien nur bei MagentaTV: Die WM im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im STREAM

Ein Abo bei MagentaTV lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Der Bezahlanbieter zeigt sein gesamtes Programm ebenso als LIVE-STREAM. Deshalb könnt Ihr das Spiel Tunesien vs. Australien mit internetfähigen Endgeräten von überall aus mitverfolgen.

Zu Tunesien vs. Australien via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Außerdem hilft Euch der LIVE-TICKER von GOAL weiter. Damit halten wir Euch zu allen nennenswerten Ereignissen im Al Janoub Stadium auf dem Laufenden.

Tunesien vs. Australien nur bei MagentaTV: Die WM im TV und LIVE-STREAM

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Im LIVE-STREAM: MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Tunesien vs. Australien: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.