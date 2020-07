Türkgücüs "Transfer-Hammer" Tom Boere: Ausgebildet auf hohem Niveau, Tore am Fließband

Torjäger Tom Boere schließt sich zur neuen Saison Türkgücü München an. Doch wer ist der vom Verein als "Transfer-Hammer" verkündete Neuzugang?

HINTERGRUND

Als "Transfer-Hammer" vermeldete Drittligaaufsteiger Türkgücü München am vergangenen Montag die Verpflichtung von Angreifer Tom Boere vom kommenden Ligakonkurrenten KFC Uerdingen.

Der Niederländer sei "auf unserer Wunschliste ganz oben" gewesen, erklärte Kaderplaner Roman Plesche, der den Neuzugang nicht nur als "hervorragenden Techniker", sondern auch als einen Stürmer bezeichnete, "der sich für keinen Laufweg zu schade ist und immer mit vollem Einsatz agiert".

Doch wer ist der selbsternannte Coup, der in der kommenden Spielzeit für das Team von Cheftrainer Alexander Schmidt auf Torejagd gehen soll?

Tom Boere: Ausgebildet bei , Durchbruch in Oss

Seine ersten Schritte in Richtung Profifußball machte Boere in der Jugend des belgischen Erstligisten . 2007 folgte der Schritt in eine der berühmtesten Fußballakademien weltweit - zu Ajax Amsterdam. Dort durchlief er sämtliche Jugendabteilungen, spielte an der Seite von Christian Eriksen, wurde mit der U19 2011 Meister und schaffte es bis zu Joeng Ajax, der Zweitvertretung des Champions-League-Siegers von 1995, wo er mit zehn Toren in 13 Einsätzen auf sich aufmerksam machte.

2011 folgte dann der Wechsel zurück nach Gent, doch sowohl bei KAA als auch bei seiner Leihstation bei Hoogstraaten VV (belgischer Zweitligist) konnte sich der zuvor treffsichere Rechtsfuß auf lange Sicht nicht durchsetzen. Sein Stern sollte allerdings wenig später doch noch aufgehen.

Quelle: imago images / Pro Shots

Bei seiner nächsten Station, dem FC Eindhoven, avancierte Boere auf Anhieb zur Stammkraft. Zwölf Tore in 53 Einsätzen standen nach zwei Jahren zu Buche. Bei Ligakonkurrent FC Oss platzte der vielzitierte Knoten dann endgültig. Boere schoss satte 34 Tore in 39 Auftritten und schnappte sich die Torjägerkanone der zweiten niederländischen Liga. Wenig verwunderlich wurden auch Vereine aus der auf den Goalgetter aufmerksam und so wechselte Boere zur Saison 2017/2018 zum Traditionsverein Twente Enschede. Auch bei De Tukkers war er gesetzt, konnte allerdings den Abstieg in die Zweitklassigkeit nicht verhindern. Umso mehr trug er dafür mit 16 Saisontreffern im Folgejahr dazu bei, dass Twente als Meister der direkte Wiederaufstieg gelang.

Tom Boere: Auch in Top-Torjäger

Im Sommer 2019 schlug Drittligist Uerdingen zu und verpflichtete Boere, der zuvor in Enschede seinen Stammplatz verloren hatte, ablösefrei. Auch beim Klub von Weltmeister Kevin Großkreutz avancierte der Angreifer zum Torgarant. Mit neun Treffern in 21 Ligapartien war Boere in der abgelaufenen Saison bester Torschütze der Krefelder.

Quelle: imago images / Revierfoto

Nun also der Wechsel innerhalb der Liga zu Türkgücü, einer Aufgabe, der der frühere niederländische Junioren-Nationalspieler mit Vorfreude entgegensieht. "Meine türkische Lebenspartnerin und ich freuen uns darauf, in eine wunderschöne Stadt zu kommen. Ich wollte in Deutschland bleiben und freue mich, künftig für Türkgücü spielen zu dürfen", wurde Boere in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Boere ist bereits die elfte Neuverpflichtung für den Liganeuling. Dort erhofft man sich, dass er auch in der kommenden Spielzeit an seine Treffsicherheit anknüpfen kann.