Türkei vs. Wales - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - alle Infos zur EM-Gruppenphase

Nach der Niederlage im Eröffnungsspiel muss die Türkei gegen Wales punkten. Hier findet ihr alle Infos zu TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights.

Gegen Wales rund um Kapitän und Superstar Gareth Bale muss die Türkei heute am 16. Juni in ihrem zweiten EM-Gruppenspiel alles geben. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

Gegen Gruppenfavorit Italien verlor man im ersten Spiel klar 0:3. Man kann also davon ausgehen, dass die Mannschaft von Trainer Senol Günes besonders motiviert in das zweite Spiel starten wird. Aber auch Wales, denen man zwar allgemein eher Außenseiterchancen zuschreibt, wird alles versuchen, um sich zum Schluss noch für die K.-o.-Runde der Europameisterschaft qualifizieren zu können.

Türkei vs. Wales - das Spiel im Überblick

Duell Türkei vs. Wales Wettbewerb EM - Gruppenphase Ort Olympiastadion Baku - Aserbaidschan Anpfiff 18 Uhr

Türkei vs. Wales - Die Übertragung im TV

Gute Nachrichten für alle Fußballfans. So wie fast alle Spiele der EM wird die Partie zwischen der Türkei und Wales im deutschen Free-TV gezeigt. Ab ca. 20:15 Uhr beginnen die Vorberichte zum Spiel in der ARD.

Türkei vs. Wales - das Spiel bei der ARD

Moderator Alexander Bommes führt euch an diesem Spieltag durch die Partie und wird dabei von den Experten Stefan Kuntz und Kevin Prince-Boateng unterstützt.

Diese Kombination bekommt ihr auch im darauffolgenden Spiel zwischen Italien und der Schweiz zu sehen, das ebenfalls in der ARD gezeigt wird. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels, der spätestens nach dem WM-Finale 2014 zu den bekanntesten Kommentatoren Deutschlands gehört.

Türkei vs. Wales - Der LIVE-STREAM zum Spiel

Wer das Spiel gerne von unterwegs über einen LIVE-STREAM verfolgen möchte, dem eröffnen sich sogar zwei Möglichkeiten. Durch die Sublizenzierung der Übertragungsrechte der EM-Spiele von ARD und ZDF an den Streamingdienst MagentaTV, ist auch dieser berechtigt, die Spiele im LIVE-STREAM zu zeigen.

Türkei vs. Wales - der LIVE-STREAM der ARD

Wie gewohnt könnt ihr dem Spiel auch über den LIVE-STREAM der ARD folgen. Dieser ist natürlich kostenlos. Wie auch am Fernseher bekommt ihr dabei Tom Bartels zu hören. Zum ARD LIVE-STREAM geht es hier entlang.

Türkei vs. Wales - die Partie bei MagentaTV

Wie oben beschrieben, zeigt auch der Streamingdienst der Telekom das Spiel in voller Länge live. Allerdings braucht ihr, um Zugang zum MagentaTV LIVE-STREAM zu erhalten, ein kostenpflichtiges Abo. Aktuell bietet die Telekom einen Sondertarif an, bei dem euch die ersten drei Monate geschenkt werden. Danach kommen monatliche Kosten von 10€ auf euch zu. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Auch bei MagentaTV erwarten euch bekannte Gesichter und Stimmen. Moderiert wird die EM von Johannes B. Kerner, der dabei von den Ex-Nationalspielern Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten unterstützt wird. Auch auf der Kommentatorenbank werden euch die Namen bekannt vorkommen. Hier kann man z.B. Wolff Fuss hören, u.a. aber auch Jan Platte und Marco Hagemann die eigentlich für DAZN tätig sind, aber zur EM einige Spiele auch bei MagentaTV kommentieren werden.

Türkei vs . Wales - Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wer nicht am Fernseher oder Tablet live dabei sein kann, für den bietet sich der LIVE-TICKER von Goal an. Hier verpasst ihr kein Tor und keine Karte aus der Partie und seit auch so immer up to date was den Stand in der Partie Türkei vs. Wales angeht. Zum LIVE-TICKER findet ihr hier.

Türkei vs. Wales - Die Highlights zum Spiel auf DAZN

Der Streamingdienst aus Ismaning hat übrigens keine Rechte an der Liveübertragung der Spiele der EM. Aber auf den Topfußball auf europäischer Bühne müsst ihr hier trotzdem nicht verzichten. Immer eine Stunde nach Abpfiff findet ihr bei DAZN alle Highlights zu dem EM Spielen. Wer also etwas verpasst hat oder noch einmal sehen will ist dort dann genau richtig.

Ein Abo bei DAZN bekommt ihr schon für 11,99€ monatlich. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich die Preise ab August auf 14,99€ pro Monat oder 149,99€ jährlich erhöhen. Dafür bekommt ihr dann aber noch mehr Bundesliga und Champions-League Spiele live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Außerdem bietet der Streamingdienst die Möglichkeit eines kostenlosen Probemonats an, mit dem ihr euch von dem vielfältigen Sportangebot dort überzeugen könnt.

Türkei vs. Wales - Alle Infos zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights auf einen Blick

TV ARD LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Türkei vs. Wales - Die Mannschaftsaufstellungen

Hier werden die Mannschaftsaufstellungen rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben.