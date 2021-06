Türkei vs. Wales live: EM 2021 jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Auweia, Ramsey. Was für eine riesige Gelegenheit. Im Spieltempo sieht es so aus, als ob Ramsey bei Bales super Pass aus dem Halbfeld meterweit im Abseits steht. Die Wiederholung zeigt aber, dass Meras das auf der linken Seite komplett schlafend aufhebt. Und so ist Ramseys Fehlschuss, komplett frei vor dem Tor und mit aller Zeit der Welt, hoch hinaus in den Himmel von Baku fast schon tragisch.